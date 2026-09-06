Không phải thịt lợn, đây mới là 2 món thịt nên ăn trong bữa cơm mùa thu giúp bổ sung dưỡng chất và năng lượng

Mùa thu đến, những cơn gió buổi sáng và buổi tối cuối cùng cũng mang đến chút mát mẻ. Lúc này, cơ thể cần những thực phẩm ấm nóng, dễ tiêu hóa và giàu năng lượng. Hôm nay, tôi chia sẻ với bạn 2 loại thịt mà gia đình tôi thường mua vào mùa thu, mỗi loại đều rất tốt để bổ sung dưỡng chất, và quan trọng nhất là cả gia đình đều thích chúng.

1. Dạ dày heo

Dạ dày heo là một nguyên liệu có người rất thích, nhưng cũng có người lại thấy nó quá rắc rối. Nhưng không thể phủ nhận đây là một món ăn bổ dưỡng cho mùa thu. Dạ dày heo có tính ấm, mềm nhưng dai, giàu protein và nhiều nguyên tố vi lượng, đặc biệt có lợi cho tỳ vị. Sau khi tiêu thụ quá nhiều nước lạnh và dưa hấu vào mùa hè, ăn dạ dày heo vào mùa thu sẽ giúp bạn cảm thấy hoàn toàn sảng khoái.

Món ăn gợi ý: Dạ dày heo xào hành lá

Nguyên liệu: 1 cái dạ dày heo, lượng hành lá vừa phải (hoặc dùng 2 cây hành baro), rượu nấu ăn, gừng thái lát, một ít hạt tiêu nguyên hạt, 1 cái hoa hồi, muối, một ít rau mùi, nước tương, giấm balsamic, một chút đường, một ít dầu mè, dầu ăn.

Cách làm món dạ dày heo xào hành lá

Bước 1: Rửa sạch dạ dày heo tươi nhiều lần với bột mì và muối, lộn mặt trong ra ngoài và rửa kỹ. Cho dạ dày vào nồi nước thêm rượu nấu ăn và gừng thái lát, chần qua, sau đó vớt ra và rửa sạch. Cho dạ dày heo đã chần vào nồi áp suất, thêm hành lá, gừng thái lát, tiêu nguyên hạt, hoa hồi và một chút muối. Nấu khoảng 20 phút sau khi đạt áp suất, hoặc cho đến khi có thể dễ dàng xiên bằng đũa. Vớt ra để nguội, sau đó thái thành dạng sợi.

Bước 2: Chẻ nhỏ phần gốc hành lá (hoặc gốc hành baro), thái nhỏ rau mùi, rồi cho vào một tô lớn cùng với dạ dày đã thái nhỏ. Thêm nước tương, giấm balsamic, một chút đường, muối và một ít dầu mè. Đặt chảo lên bếp, cho 2 muỗng canh dầu ăn vào, đun nóng. Sau đó thêm vài hạt tiêu và phi thơm, rồi vớt ra. Đun nóng dầu đến khi bắt đầu bốc khói nhẹ, rồi trút hành lá cùng dạ dày heo vào, đảo đều nhanh tay, hương thơm sẽ lập tức lan tỏa. Xào đều các nguyên liệu trong khoảng 1 phút thì tắt bếp. Lấy món ăn ra đĩa và thưởng thức. Mùi thơm hấp dẫn đến mức bạn sẽ không thể ngừng ăn!

Thành phẩm món dạ dày heo xào hành lá

Món ăn này được chế biến đơn giản và cả gia đình tôi rất yêu thích trong bữa cơm mùa thu. Dạ dày heo sau khi được hầm đã trở nên mềm và giòn sau đó xào nhanh, quyện với mùi hành lá thơm phức, vô cùng hấp dẫn. Bạn có thể thêm một ít ớt chuông thái sợi vào xào cùng để tăng màu sắc cũng như hương vị cho món ăn.

2. Thịt bò

Chúng ta không cần phải nói thêm về những lợi ích của thịt bò: Rất giàu protein và ít chất béo, bổ sung năng lượng, và tăng cường sức khỏe xương khớp và cơ bắp. Nếu bạn muốn có nhiều năng lượng vào mùa thu, thịt bò là món không thể thiếu. Đặc biệt là thịt bò hầm mềm, rất phù hợp cho cả người già và trẻ em, và một bát thịt bò hầm sẽ làm ấm cơ thể bạn từ đầu đến chân.

Món ăn gợi ý: Thịt bò hầm hạt dẻ và cà rốt

Hạt dẻ vào mùa thu, mềm, ngọt và thơm. Hầm hạt dẻ với thịt bò là sự kết hợp hoàn hảo. Vị ngọt của cà rốt thấm vào nước dùng, làm cho món ăn trở nên ngon miệng mà không cần thêm nhiều gia vị.

Nguyên liệu: 500g thịt ức bò, 250g hạt dẻ, 1 củ cà rốt, gừng thái lát, 1 thìa canh rượu nấu ăn, một ít đường phèn, 1 gốc hành baro, 1 cái hoa hồi, 2 lá nguyệt quế, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh nước tương đen, một chút muối, hành lá thái nhỏ.

Cách làm món thịt bò hầm hạt dẻ và cà rốt

Bước 1: Rửa sạch rồi cắt thịt ức bò hoặc bắp bò thành từng miếng, cho vào nồi nước, thêm gừng thái lát và rượu nấu ăn để chần sơ và loại bỏ bọt máu. Sau đó vớt ra, rửa sạch lại bằng nước ấm. Bóc vỏ hạt dẻ và cắt cà rốt thành khúc. Cho một ít dầu vào nồi, cho vài viên đường phèn vào và xào trên lửa nhỏ cho đến khi đường chuyển màu caramel. Cho thịt bò vào và đảo đều đến khi mỗi miếng thịt được phủ đều lớp caramel. Sau đó cho hành baro, gừng thái lát, hoa hồi và lá nguyệt quế vào và tiếp tục đảo cho đến khi dậy mùi thơm.

Bước 2: Sau đó nêm nước tương và nước tương đen vào, đảo đều cho các nguyên liệu có màu, đổ nước nóng vào sao cho ngập mặt thịt. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa, đậy nắp và ninh trong 35-40 phút. Nếu dùng nồi áp suất sẽ nhanh hơn. Khi thịt bò đã được hầm mềm, cho hạt dẻ và cà rốt vào, nêm thêm chút muối cho vừa ăn, và ninh thêm khoảng 25 phút nữa - khi thịt bò và hạt dẻ mềm, mọng nước. Cuối cùng, đun sôi nước sốt trên lửa lớn cho đến khi sánh lại, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, là món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món thịt bò hầm hạt dẻ và cà rốt

Một món ăn ngon đã hoàn thành chỉ với vài bước đơn giản. Thịt bò thơm lừng, hạt dẻ ngọt ngào, cà rốt mềm mại; bạn sẽ không muốn để sót một giọt nước dùng nào.

Mùa thu đã đến, vì vậy đừng chỉ tập trung vào thịt heo, thịt vịt nữa. Dạ dày heo và thịt bò là những nguyên liệu dễ chế biến và giàu dinh dưỡng. Hãy chế biến chúng theo nhiều cách khác nhau để gia đình bạn bổ sung những chất dinh dưỡng đã mất trong mùa hè. Khi cơ thể khỏe mạnh, bạn sẽ không còn sợ cái lạnh của mùa đông.