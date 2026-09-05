Thịt ba chỉ đừng làm cách cũ nữa: Thêm đúng 1 nguyên liệu này, cả nhà ăn với cơm không muốn dừng

Thịt ba chỉ vốn đã béo thơm, nhưng nếu chỉ kho theo cách quen thuộc thì ăn nhiều ngày cũng dễ ngán. Có một cách chế biến đơn giản hơn mà thịt vẫn đậm đà, thơm và đặc biệt bắt cơm: rang thịt với một chút riềng thái sợi, để phần thịt xém nhẹ trên chảo.

Riềng không cần dùng nhiều. Chỉ vài lát hoặc một nhúm riềng thái sợi là đủ tạo mùi thơm đặc trưng, đồng thời giúp vị béo của thịt ba chỉ trở nên cân bằng hơn.

Nguyên liệu

400g thịt ba chỉ.

1 củ riềng nhỏ.

2 củ hành tím.

1–2 quả ớt nếu thích ăn cay.

1 thìa canh nước mắm.

1/2 thìa cà phê đường.

1 thìa cà phê dầu hào.

Một chút tiêu.

Hành lá.

Cách làm

Thịt ba chỉ rửa sạch, để ráo rồi thái miếng mỏng vừa ăn. Riềng cạo vỏ, rửa sạch và thái sợi thật mảnh. Không nên giã nhuyễn hoàn toàn vì khi rang, những sợi riềng nhỏ sẽ bám vào thịt và được làm vàng xém, tạo mùi thơm rõ hơn.

Ảnh minh họa

Cho thịt vào chảo khi chảo còn chưa quá nóng, đảo ở lửa vừa để phần mỡ từ thịt từ từ tiết ra. Khi thịt bắt đầu săn lại và có màu vàng nhẹ, cho hành tím cùng riềng vào.

Đây là bước quan trọng nhất của món ăn. Không cần đảo liên tục. Thỉnh thoảng đảo để một mặt thịt tiếp xúc lâu hơn với đáy chảo, đến khi các cạnh thịt hơi xém vàng. Riềng cũng được rang đến khi chuyển màu vàng nâu và dậy mùi thơm.

Khi thịt đã săn và xém cạnh, thêm nước mắm, đường và dầu hào. Đảo nhanh trên lửa lớn để gia vị áo đều bên ngoài miếng thịt. Nếu thích cay, có thể thêm vài lát ớt ở bước này.

Cuối cùng rắc một chút tiêu và hành lá rồi tắt bếp.

Món thịt đạt độ ngon nhất khi bên ngoài hơi cháy cạnh nhưng bên trong vẫn mềm, phần riềng vàng thơm bám quanh miếng thịt. Vị béo của ba chỉ quyện với vị cay thơm đặc trưng của riềng, thêm chút mặn ngọt của nước mắm khiến món ăn rất hợp với cơm nóng.

Bí quyết nằm ở chỗ “rang xém”, không phải cho thật nhiều riềng

Nhiều người nghĩ muốn món thịt thơm thì phải cho nhiều gia vị. Thực tế với món này, một chút riềng là đủ. Nếu cho quá nhiều, mùi riềng sẽ lấn át vị thịt và món ăn dễ bị nồng.

Quan trọng hơn là để thịt có thời gian tiếp xúc với chảo nóng. Phần cạnh thịt hơi xém tạo ra mùi thơm hấp dẫn hơn hẳn so với việc vừa cho thịt vào đã đổ nước kho.

Món này cũng không cần nước sốt nhiều. Chỉ cần lớp gia vị mỏng bám quanh miếng thịt là đủ. Ăn cùng cơm trắng nóng, thêm một đĩa rau luộc hoặc dưa chuột là đã có một bữa cơm đơn giản mà rất đưa miệng.

Đôi khi bí quyết khiến một món ăn quen thuộc ngon hơn không nằm ở việc thêm thật nhiều nguyên liệu, mà chỉ là đổi một bước nhỏ trong cách nấu. Với thịt ba chỉ, thử thêm chút riềng và kiên nhẫn rang đến khi xém cạnh, bạn sẽ có một món ăn mang hương vị hoàn toàn khác với kiểu thịt kho thường ngày.