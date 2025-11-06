Trong cuộc sống, sẽ không khó để bắt gặp những các sản phẩm chăm sóc sức khỏe "vùng kín" với những "tuyên bố" như cải thiện mùi âm đạo, cân bằng độ pH và đều màu da... Nhưng bạn có biết, âm đạo là một cơ quan tự làm sạch duy trì sự cân bằng một cách tự nhiên mà không cần chất tẩy rửa ưa thích hoặc nước rửa có mùi thơm. Theo các bác sĩ, cơ quan này chỉ cần vệ sinh nhẹ nhàng và nước là đủ.

Bên cạnh đó, thực hiện một chút thay đổi trong chế độ ăn uống cũng có thể làm nên điều kỳ diệu. Hãy cân nhắc tiêu thụ một chế độ ăn uống cân bằng và duy trì hydrat hóa thích hợp với nước hoặc một số đồ uống giàu chất dinh dưỡng có thể giúp duy trì độ pH, hỗ trợ hệ vi sinh vật âm đạo khỏe mạnh và giảm nguy cơ nhiễm trùng hoặc khô.

Theo Tiến sĩ, BS Anitha Wesley David là một bác sĩ phụ khoa và chuyên gia vô sinh giàu kinh nghiệm với hơn 23 năm kinh nghiệm y tế, trong đó có 18 năm làm bác sĩ chuyên khoa, một số loại đồ uống lành mạnh có thể hỗ trợ sức khỏe âm đạo, cân bằng độ pH và giữ sức khỏe vùng kín tổng thể. Đứng đầu là 7 loại sau:

1. Nước lọc

Cơ thể đủ nước giúp duy trì độ ẩm tự nhiên của các mô âm đạo và hỗ trợ màng nhầy khỏe mạnh. Mất nước có thể dẫn đến khô hoặc kích ứng, khiến bạn dễ bị nhiễm trùng hơn. Uống đủ nước cũng hỗ trợ đào thải độc tố, giữ cho đường tiết niệu và môi trường âm đạo của bạn được kiểm soát.

2. Sữa chua không đường Kefir

Đồ uống giàu probiotic như kefir sữa chua không đường là một bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Chúng chứa Lactobacillus, cùng một loại vi khuẩn có lợi tồn tại tự nhiên trong âm đạo.

Những men vi sinh này có thể giúp phục hồi hệ thực vật khỏe mạnh, đặc biệt là sau khi sử dụng kháng sinh hoặc nhiễm trùng tái phát. Như Tiến sĩ David chỉ ra, men vi sinh có lợi cho phụ nữ đang phải vật lộn với bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn hoặc nhiễm trùng nấm men.

3. Nước ép nam việt quất nguyên chất (không đường)

Nước ép nam việt quất từ lâu đã được biết đến với lợi ích của nó trong việc giảm nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI). Theo một nghiên cứu được công bố trên Food Frontiers, nước ép nam việt quất chứa vitamin, khoáng chất như canxi và các hợp chất ngăn vi khuẩn có hại bám vào thành tiểu.

Chọn "phiên bản" nguyên chất, ít đường để đảm bảo bạn nhận được lợi ích mà không khuyến khích nấm men phát triển. Nó là một lựa chọn tuyệt vời cho những phụ nữ dễ bị nhiễm trùng tiểu tái phát.

4. Trà xanh

Trà xanh không chỉ tốt cho làn da mà còn có lợi cho sức khỏe âm đạo của bạn. Chứa nhiều chất chống oxy hóa được gọi là catechin, trà xanh giúp chống viêm và hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn.

Như đã nhấn mạnh trong Tạp chí Khoa học Phân tử Quốc tế, những catechin này có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm có thể giúp duy trì sự cân bằng âm đạo. Trà xanh cũng rất giàu chất dinh dưỡng như canxi và vitamin có thể ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe kinh nguyệt, sinh sản.

5. Nước dừa hoặc bơ sữa

Cả nước dừa và bơ sữa đều dưỡng ẩm và giàu chất điện giải, giúp cơ thể bạn cân bằng và các mô âm đạo khỏe mạnh. Sữa bơ lên men cũng mang lại lợi ích men vi sinh nhẹ, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cân bằng vi sinh vật. Tiến sĩ David khuyên dùng những đồ uống tự nhiên này để hỗ trợ hydrat hóa hàng ngày và sức khỏe âm đạo.

6. Sinh tố trái cây lên men

Kefir tự làm hoặc sinh tố trái cây kết hợp lợi ích của men vi sinh và chất xơ (ví dụ như trong sữa chua). Những thức uống này khuyến khích sự phát triển của vi khuẩn lành mạnh đồng thời hỗ trợ tiêu hóa.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải giữ cho chúng ít đường vì lượng đường dư thừa có thể nuôi men và làm đảo lộn sự cân bằng âm đạo.

7. Nước cam

Nước cam cung cấp các chất dinh dưỡng như canxi, vitamin D và folate, tất cả đều có lợi cho sức khỏe sinh sản và âm đạo. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy phụ nữ sau mãn kinh bổ sung vitamin D trong 12 tuần cho thấy sức khỏe âm đạo được cải thiện. Mặc dù nước cam có thể không cung cấp cùng mức độ như các chất bổ sung, nhưng nó vẫn có thể góp phần vào sức khỏe tổng thể khi được bổ sung ở mức độ vừa phải.

Các mẹo khác tốt cho sức khỏe âm đạo

- Hạn chế thêm đường và rượu: Lượng đường dư thừa có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng nấm men.

- Tránh thụt rửa và rửa có mùi thơm: Sử dụng nước thường hoặc sữa rửa mặt dịu nhẹ bên ngoài.

- Chọn đồ lót cotton thoáng khí: Tránh các loại vải tổng hợp, chật.

- Khám sàng lọc thường xuyên: Nó có thể điều trị nhiễm trùng, tưa miệng và nhiễm trùng đường tiết niệu kịp thời.

- Tiêu thụ men vi sinh: Nghiên cứu cho thấy rằng chúng giúp cải thiện sức khỏe âm đạo.

Hãy gặp bác sĩ phụ khoa nếu bạn nhận thấy tiết dịch bất thường, mùi, ngứa hoặc đau vì điều trị sớm có thể ngăn ngừa các biến chứng.