Bạn đã bao giờ soi gương và tự hỏi tại sao làn da của bạn không sáng? Và giải pháp bạn lựa chọn để khắc phục là sử dụng huyết thanh, kem dưỡng ẩm, kem chống nắng thường xuyên... Nhưng khi nhận thấy hiệu quả không đáng kể, nỗi buồn của bạn sẽ càng tăng lên gấp bội.

Sự thật là, có được làn da sáng khỏe không chỉ liên quan đến thói quen chăm sóc da của chúng ta. Nhiều người trong chúng ta có những thói quen hàng ngày có thể gây hại cho sức khỏe làn da mà không hề hay biết. Mặc dù chúng ta thường lo lắng về các yếu tố bên ngoài như ô nhiễm và chế độ ăn uống, nhưng thói quen gây hại nhất có thể là những hành động hàng ngày mà chúng ta không suy nghĩ kỹ.

Một khi nhận ra những thói quen hàng ngày này gây hại cho làn da, hãy tránh chúng, bạn có thể có được làn da khỏe mạnh hơn bao giờ hết.

1. Sờ tay lên mặt

Tất cả chúng ta đều có những ngày chúng ta đặt cằm vào tay tại nơi làm việc hoặc trong khi suy nghĩ sâu sắc. Tuy nhiên, thói quen này có thể dẫn đến nếp nhăn sớm và kích ứng da theo thời gian.

"Nặn mụn ở cằm có thể làm suy yếu độ đàn hồi của da và tay bạn thường mang vi trùng", Tiến sĩ Rinky Kapoor, bác sĩ da liễu, nói với Health Shots. Thường xuyên chạm tay lên mặt có thể dẫn đến mụn trứng cá và kích ứng. Vì vậy, hãy cố gắng giữ tay tránh xa mặt. Nếu bạn cần nghỉ ngơi, hãy sử dụng khăn ăn để chống cằm.

2. Chạm màn hình điện thoại vào mặt

Bề mặt điện thoại của bạn bám rất nhiều vi khuẩn, bụi bẩn và dầu. Khi bạn ấn nó vào má, những vi trùng này có thể chuyển sang da của bạn và có thể gây ra mụn. Để ngăn chặn điều này, hãy giữ cho điện thoại của bạn sạch sẽ!

"Thường xuyên lau sạch bằng chất tẩy rửa phù hợp", chuyên gia nói. Ngoài ra, tránh để điện thoại tiếp xúc với da trong thời gian dài. Xịt làm sạch màn hình mini có thể giúp bạn kiểm soát vi trùng khi đang di chuyển.

3. Ngủ với tóc ướt

Bạn đã bao giờ đi ngủ với mái tóc ướt chưa? Thói quen phổ biến này có thể khiến gối của bạn trở nên ẩm ướt, khuyến khích sự phát triển của vi khuẩn và nấm. "Điều này có thể dẫn đến gàu, viêm da và các vấn đề về da khác có thể tránh được", bác sĩ chia sẻ. Để bảo vệ làn da của bạn khỏi bị kích ứng và viêm, hãy đảm bảo rằng bạn làm khô tóc kỹ lưỡng trước khi đi ngủ.

4. Kéo hoặc chà xát da quá mức

Chăm sóc làn da của bạn có thể khó khăn, đặc biệt nếu da nhạy cảm. Chà xát quá mạnh có thể tạo ra những vết rách nhỏ trên da và gây hại cho lớp bảo vệ của da. "Thay vào đó, hãy thoa các sản phẩm chăm sóc da hoặc nhẹ nhàng chạm vào da để tẩy trang", chuyên gia da liễu chia sẻ. Bằng cách này, các thành phần nuôi dưỡng có thể ngấm vào mà không gây tổn thương.

5. Bỏ qua việc giặt vỏ gối

Lần cuối cùng bạn thay vỏ gối là khi nào? Vỏ gối có thể tích tụ dầu, mồ hôi và vi khuẩn, có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông và gây nổi mụn. Giặt vỏ gối của bạn ít nhất một lần một tuần để giữ cho chúng sạch sẽ và tươi mới. Điều này sẽ giúp bảo vệ làn da của bạn và giữ cho vùng ngủ của bạn luôn tươi mới.

6. Mặc quần áo bó sát

Nếu bạn thường xuyên mặc quần áo bó sát và đồ lót, hãy xem xét điều này ảnh hưởng đến làn da của bạn như thế nào. "Quần áo bó chặt có thể gây ma sát, kích ứng và phát ban theo thời gian", chuyên gia cảnh báo.

Để giúp làn da của bạn, hãy thử mặc các loại vải thoáng khí và quần áo rộng rãi hơn khi có thể. Làn da của bạn sẽ đánh giá cao việc này!

7. Tắm nước quá nóng hoặc thường xuyên thay đổi nhiệt độ

Tắm nước nóng có thể giúp bạn thư giãn sau một ngày dài, nhưng hãy chú ý đến nhiệt độ. Nước quá nóng có thể làm khô da của bạn bằng cách loại bỏ dầu tự nhiên của nó.

"Tắm nước ấm có thể giúp thư giãn và giúp giữ ẩm cho làn da của bạn", Tiến sĩ Kapoor nói. Vòi hoa sen ướt át cũng rất tuyệt, nhưng hãy cố gắng giữ chúng ngắn.

8. Liên tục cau mày hoặc nheo mắt trước màn hình

Trong thế giới bị thống trị bởi màn hình của chúng ta, nhiều người trong chúng ta thường nheo mắt hoặc cau mày. Điều này có thể dẫn đến nếp nhăn quanh mắt và trán của bạn theo thời gian.

"Để giúp ngăn ngừa điều này, hãy thường xuyên nghỉ ngơi khỏi màn hình của bạn", bác sĩ da liễu chia sẻ. Hãy thử các bài tập chớp mắt và sử dụng các kỹ thuật kéo giãn khuôn mặt để thư giãn cơ bắp và giảm các dấu hiệu lão hóa.

9. Căn bút hoặc cắn móng tay

Nếu bạn thấy mình đang nhai bút hoặc cắn móng tay, đã đến lúc nghĩ đến việc dừng lại. "Cả hai thói quen đều có thể gây hại cho vùng da xung quanh môi và móng tay của bạn, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng", bác sĩ Rinky nói.

Giữ tay sạch sẽ và cắt móng tay thường xuyên để tránh bị cắn. Bạn cũng có thể thử sử dụng sơn móng tay có vị đắng để ngăn cắn móng tay.

10. Sử dụng các sản phẩm chăm sóc da hết hạn sử dụng hoặc hỗn hợp

Sử dụng các sản phẩm chăm sóc da hết hạn sử dụng có thể gây kích ứng da và gây ra các phản ứng có hại. Luôn kiểm tra ngày hết hạn và thận trọng khi trộn các sản phẩm mà không có hướng dẫn của chuyên gia.

Nếu bạn không chắc chắn, hãy giữ cho thói quen của bạn đơn giản và sử dụng các sản phẩm vẫn hiệu quả. Bước đơn giản này có thể giúp ngăn ngừa mụn và các vấn đề về da.

11. Không tẩy kem chống nắng vào ban đêm

Kem chống nắng bảo vệ làn da của chúng ta khỏi tia UV có hại, nhưng nó không nên để qua đêm. Để nó có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn và gây ra mụn hoặc phát ban. Làm sạch hai lần vào ban đêm có thể hữu ích.

"Đầu tiên, hãy sử dụng sữa rửa mặt gốc dầu để loại bỏ kem chống nắng", bác sĩ da liễu nói. Sau đó, tiếp tục sử dụng sữa rửa mặt nhẹ nhàng để làm sạch sâu hơn. Điều này sẽ giúp làn da của bạn thở và chữa lành trong khi ngủ.

12. Sờ hoặc cạy da quá mức

Thật tự nhiên khi muốn chạm vào hoặc cạy vào những khuyết điểm. Tuy nhiên, điều này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm, dẫn đến sẹo và tạo điều kiện cho vi khuẩn lây lan. Phá vỡ thói quen này có thể là một thách thức, nhưng nó rất quan trọng.

Nếu cần, hãy cân nhắc điều trị chuyên nghiệp. Trong thời gian chờ đợi, hãy bận rộn với đồ chơi thần tài hoặc bóng căng thẳng để giúp giảm cảm giác muốn gãi hoặc chà xát da.