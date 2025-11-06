Nếu hỏi quốc gia nào sống thọ nhất hành tinh, câu trả lời vẫn là Nhật Bản. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tuổi thọ trung bình của người Nhật vượt trội toàn cầu. Bí quyết không chỉ nằm ở y học hiện đại mà chủ yếu đến từ thói quen ăn uống khoa học – chiếm tới 75% yếu tố quyết định sức khỏe, theo các chuyên gia.

Trong mâm cơm Nhật luôn có một món rau "nhớt nhớt" tưởng chừng đơn sơ nhưng lại là "vũ khí bí mật" giúp họ duy trì làn da căng mịn, vóc dáng gọn gàng và phòng chống bệnh tật. Đó chính là rau mồng tơi – loại rau rẻ tiền, dễ mua ở bất kỳ chợ Việt nào.

Vì sao người Nhật "nghiện" rau mồng tơi?

Từ xa xưa, rau mồng tơi không chỉ dùng để ăn mà còn được ứng dụng nhiều để chữa bệnh. Trong Đông y, loại rau này có tính hàn, vị chua giúp lợi tiểu, giải độc, tán nhiệt, làm đẹp da, trị mụn nhọt, rôm sảy cực tốt.

Dù vị nhầy không phải ai cũng thích, người Nhật vẫn duy trì ăn đều đặn vì những lợi ích đã được khoa học chứng minh:

1. Giải độc – giảm béo – kiểm soát cholesterol

Chất nhầy trong mồng tơi chính là pectin – một loại chất xơ hòa tan. Khi vào ruột, pectin "bọc" cholesterol xấu, ngăn hấp thu vào máu và đẩy ra ngoài theo đường tiêu hóa.

Theo Tiến sĩ Renita D'Souza - cử nhân tại Đại học Khoa học Y tế Rajiv Gandhi (Ấn Độ), chất nhầy đặc trưng của mồng tơi được gọi là pectin, có tác dụng nhuận tràng, hạ nhiệt, giảm béo và chống béo phì. Chính vì vậy, người Nhật thường dùng loại rau này khi ăn kiêng, chưa kể còn đặc biệt thích hợp cho những người bị mỡ trong máu và đường huyết cao.

Tiến sĩ Renita cũng cho biết, chất nhầy pectin có khả năng hấp thụ cholesterol, khi đi vào cơ thể sẽ khóa màng và bám ở thành ruột. Nhờ vậy mà cholesterol không thể đi vào máu mà theo đường đại tiện thải ra ngoài, giúp bạn ngừa bệnh và giảm cân hiệu quả. Phụ nữ Nhật rất chuộng món này để ăn khi đói bụng.

2. Da đẹp, trẻ lâu từ bên trong

Mồng tơi giàu vitamin A, C, canxi và chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này kích thích sản sinh collagen, cải thiện tuần hoàn máu dưới da, giúp da mịn màng, giảm khô nứt và lão hóa sớm.

Phụ nữ Nhật thường ăn mồng tơi trong 2-3 bữa/tuần để giữ vẻ tươi tắn dù ngoài 50.

3. Ngừa ung thư mạnh mẽ

Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard, mồng tơi chứa carotenoid – hợp chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng vô hiệu hóa gốc tự do, ngăn tế bào ung thư hình thành và lan rộng.

Đây là cách phòng bệnh "rẻ mà chất" mà nhiều người áp dụng hàng ngày.

4. Tốt cho mẹ bầu và trẻ nhỏ

Rau mồng tơi là nguồn cung cấp axit folic và sắt dồi dào, giúp ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh ở thai nhi và giảm nguy cơ thiếu máu cho mẹ bầu. Hợp chất saponin trong rau còn kích thích tiết sữa tự nhiên sau sinh, hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ.

Với trẻ nhỏ, lượng vitamin A cao bảo vệ mắt khỏi tác hại từ màn hình điện tử, giảm nguy cơ suy giảm thị lực sớm. Chỉ cần 100–150g mỗi bữa, 2–3 lần/tuần, cả mẹ và bé đều nhận được dưỡng chất thiết yếu để phát triển khỏe mạnh.

Cách ăn rau mồng tơi đúng chuẩn

Lượng khuyến nghị: 300–400g/ngày (khoảng 1 nắm to).

Cách chế biến: Luộc, xào tỏi, nấu canh miso.

Kết hợp ngon: Với đậu phụ, nấm, cá nhỏ – tăng hấp thu dinh dưỡng.

Ai nên hạn chế ăn rau mồng tơi?

Mặc dù lợi ích vượt trội, không phải ai cũng nên "ăn thoải mái". Dưới đây là nhóm cần cẩn trọng:

Người bị sỏi thận: Rau chứa purin cao, dễ chuyển hóa thành axit uric, làm tình trạng sỏi nặng thêm.

Người đau dạ dày hoặc tiêu chảy thường xuyên: Chất xơ dồi dào có thể gây đầy hơi, khó tiêu, kích thích ruột hoạt động mạnh.

Lưu ý quan trọng khác khi ăn rau mồng tơi:

Tránh ăn sống hoặc để qua đêm – dễ sinh nitrite (chất gây ung thư).

Rửa sạch, ngâm nước muối 5–10 phút trước khi chế biến.

Không kết hợp với thịt bò: Làm giảm hiệu quả nhuận tràng của pectin.