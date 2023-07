7 sao Hàn được tung hô là "tắc kè hoa" màn ảnh, có mỹ nhân diễn xuất thất thường cũng bất ngờ lọt top

Việc thể hiện một cách thuyết phục nhiều kiểu nhân vật là một thử thách đòi hỏi kỹ năng diễn xuất thực sự chín muồi và sự hiểu biết sâu sắc về thân phận các nhân vật. Không nhiều diễn viên có thể liên tục thay đổi hình tượng qua từng vai diễn, thể hiện được sự linh hoạt trong lối diễn xuất của mình trong mỗi lần tái xuất. Và dưới đây là những diễn viên Hàn Quốc thành công làm được điều đó, được ca ngợi như tắc kè hoa của màn ảnh.

1. Ahn Bo Hyun

Ahn Bo Hyun gần đây đã có một màn lột xác hoàn toàn từ nhân vật phản diện bị ghét nhất trong Itaewon Class thành Moon Seo Ha đáng yêu, ngọt ngào trong Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19. Không chỉ vậy, nam diễn viên cũng từng thể hiện rất nhiều khía cạnh, khi là một chàng trai xuề xòa nhưng rất lãng mạn ở Yumi's Cell, lúc lại có nhiều pha diễn hành động ấn tượng trong My Name hay Công Tố Viên Quân Sự Do Bae Man,... Điều ấn tượng hơn nữa là Ahn Bo Hyun bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một vận động viên chứ không phải diễn viên chuyên nghiệp, thế nhưng diễn xuất của anh thực sự khiến nhiều người phải dè chừng.

2. Shin Hye Sun

Được biết đến là một "đóa hoa nở muộn" trong làng giải trí, Shin Hye Sun đã chứng minh được năng lực vượt trội của mình bởi lối diễn xuất linh hoạt, thực sự tuyệt vời. Từ những nhân vật phụ có phần đáng ghét trong Tuổi Thanh Xuân, Huyền Thoại Biển Xanh đến một cô gái ngoài 30 nhưng tâm hồn mới chỉ ở độ tuổi học sinh, hay một vũ công ba lê bị khiếm thị phải chiến đấu với những người thân muốn giết hại mình hoặc thậm chí là nàng vương hậu bị linh hồn một người đàn ông thế kỷ 21 "mượn xác",... Shin Hye Sun hoàn toàn nhập vai vào mọi vai trò, đó là lý do tại sao không có gì ngạc nhiên khi cô trở thành một trong những ngôi sao lớn của màn ảnh Hàn hiện tại.

3. Kim Soo Hyun

Có lẽ Kim Soo Hyun là một trong những diễn viên Hàn Quốc xuất sắc nhất khi thể hiện những cảnh tình cảm, cảnh khóc bi thương. Tuy nhiên không chỉ giới hạn ở đó, Kim Soo Hyun có thể cân được mọi dạng vai diễn, từ chính diện đến phản diện, từ một vị vua đến kẻ trộm, hay thậm chí là người lính sống dưới bộ dạng của kẻ ngốc để thực hiện nhiệm vụ,... Khán giả hoàn toàn có thể yên tâm rằng bất kỳ bộ phim nào mà anh tham gia đều là những tác phẩm chỉn chu và có kịch bản rất chắc tay.

4. Seo Ye Ji

Seo Ye Ji thực sự đã cho khán giả thấy khía cạnh trưởng thành hơn trong diễn xuất của mình khi tham gia Điên Thì Có Sao, sau đó là vai mỹ nhân báo thù trong Thiên Nga Bóng Đêm. Nhưng nếu nhìn vào những tác phẩm trước đây của cô ấy, khán giả cũng sẽ được thấy sự những màu sắc rất thú vị và đáng để khen ngợi. Từ phim hài như Ngôi Sao Khoai Tây hay phim tâm lý nặng đô, kinh dị như Save Me đều được Seo Ye Ji thể hiện rất hoàn hảo.

5. Nam Goong Min

Sẽ thật thiếu xót nếu không nhắc tới Nam Goong Min, một trong những tài tử hạng A sở hữu diễn xuất "đáng gờm" bậc nhất màn ảnh Hàn. Từng nổi đình đám với vai phản diện ở Cô Gái Thấy Mùi Hương nhưng sau đó, Nam Goong Min không để bản thân bị đóng đinh ở hình tượng phản diện. Anh liên tục làm mới mình, từ bi đến hài, thậm chí là cả những vai có tính cách lập dị cũng có thể xuất sắc thể hiện.

6. Woo Do Hwan

Nếu đã xem bộ phim gần đây nhất của Woo Do Hwan là Bloodhounds thì hẳn là bạn đã phải trầm trồ với màn nhập vai quá xuất sắc của nam diễn viên trẻ. Chỉ ngay trước đó, anh cũng thành công thể hiện một vai diễn hoàn toàn trái ngược trong bộ phim cổ trang Thầy cãi Joseon. Trong sự nghiệp của mình, tuy chưa có nhiều cơ hội tỏa sáng nhưng với mỗi một vai diễn, Woo Do Hwan lại mang đến một màu sắc riêng. Tiêu biểu như ở Quân Vương Bất Diệt, Woo Do Hwan cùng lúc thể hiện hai vai diễn với hai màu sắc khác biệt, khi là cận vệ nghiêm túc, gan dạ, lúc lại là chàng thanh niên nhút nhát, vụng về.

7. Lee Sung Kyung

Lee Sung Kyung bước chân vào ngành giải trí bằng nghề người mẫu nhưng nhanh chóng đá sân sang lĩnh vực diễn xuất và gây bất ngờ cho khán giả khi thể hiện được rất nhiều kiểu nhân vật khác nhau. Từ vai diễn đáng yêu trong Tiên Nữ Cử Tạ đến sự trưởng thành rõ nét ở Dr. Romantic 3 mới lên sóng gần đây là một chặng đường dài mà Lee Sung Kyung liên tục nỗ lực để khẳng định bản thân. Tuy còn gây ít nhiều tranh cãi về năng lực, phong độ diễn xuất tương đối thất thường nhưng không thể phủ nhận việc Lee Sung Kyung rất chịu khó thay đổi hình tượng, không giới hạn bản thân ở bất cứ dạng vai nào.

Nguồn: Allkop