Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 kết thúc quá trọn vẹn, Shin Hye Sun hạnh phúc dù quên mọi ký ức

Sau hành trình 12 tập phim, Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 (See You In My 19th Life) đã chính thức khép lại với một cái kết trọn vẹn, khi Ji Eum (Shin Hye Sun) đã được giải thoát sau 19 kiếp sống trong dằn vặt. Rating tập này không thay đổi, duy trì ở mức 4,5%.

Tập cuối mở đầu khi Ji Eum nhớ lại toàn bộ ký ức kiếp trước và cảm thấy biết ơn vì ở cả hiện tại lẫn quá khứ, Seo Ha vẫn lo lắng cho mình. Đây là lúc Ji Eum quyết định đi gặp người đã khiến lời nguyền của mình bắt đầu - Min Ki và cũng là Cheon Un của quá khứ. Min Ki muốn Ji Eum tha thứ cho mình và không ngờ khi Ji Eum lập tức đồng ý. Cô cũng hỏi Min Ki cách xóa bỏ lời nguyền, quên đi mọi ký ức từ 18 kiếp trước để sống trọn vẹn với thân phận Ji Eum. Sự hụt hẫng và bất ngờ khi Ji Eum hay tin nếu muốn sống như người bình thường thì cô sẽ phải quên hết những ký ức về Seo Ha (Ahn Bo Hyun), Ji Eum và cả Ae Kyung, những mối duyên tiền kiếp của cô.

Cho Won và Do Yoon chính thức thành một cặp sau thời gian dài không thể ở cạnh nhau vì mặc cảm thân phận, cùng lúc này bệnh tình của Ae Kyung trở nặng và buộc phải phẫu thuật. Vì sự an toàn của Ae Kyung, Ji Eum phải sớm đưa ra quyết định về việc lãng quên quá khứ. Seo Ha nhận ra sự bất ổn của Ji Eum và đã đến hỏi Min Ki rồi biết hết sự tình, anh quyết định đồng hành với Ji Eum, hứa dù Ji Eum có quên mọi thứ thì mình cũng đến tìm cô, cùng cả Ae Kyung và Cho Won. Có sự cổ vũ của Seo Ha, và cả chiếc nhẫn đính ước giữa hai người, Ji Eum có thể tự tin mà lãng quên tất cả.

Trước khi lãng quên, Ji Eum đi gặp Cho Won, nhận món quà từ em gái, đến nhà của mình và ăn tối với mẹ, điều mà bao lâu qua cô vẫn khao khát được làm. Tại đây, cô ôm lấy người mẹ của mình ở kiếp 18 thế nhưng không thể nói ra thân phận.

Cuối cùng, Ji Eum cầm theo chuông phép, một mình đi tới cây cầu mà cô đã reo lời nguyền ở kiếp đầu tiên. Tại đây, cô thực sự hạnh phúc và sẵn sàng để buông bỏ, cô nói lời tạm biệt với từng người và thực sự quên đi tất cả, quay trở về với thân phận Ji Eum - nghiên cứu viên cấp cao ở MI Mobity. Và sau đó là hành trình Seo Ha cùng mọi người lần lượt tiếp cận, làm quen Ji Eum lại một lần nữa. Seo Ha làm lại tất cả những việc mà Ji Eum từng làm với mình, kể cả lời tỏ tình đường đột ngay lần đầu gặp lại và chuyện sẽ 3 lần tỏ tình với Ji Eum. Phim khép lại nụ cười hạnh phúc của Seo Ha và sự ngờ vực đáng yêu của Ji Eum, hứa hẹn một tương lai hạnh phúc, khi Ji Eum đã không còn vướng bận bất cứ điều gì.

Nguồn ảnh: tvN