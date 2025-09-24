Làn da khỏe mạnh, rạng rỡ không chỉ khiến bạn tự tin mà còn là dấu hiệu quan trọng về sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, không phải bí quyết chăm sóc da nào cũng đúng, và một số thói quen tưởng chừng vô hại lại có thể gây hại nghiêm trọng cho làn da. Dưới đây là những lời khuyên từ các bác sĩ da liễu hàng đầu giúp bạn tránh các sai lầm phổ biến và chăm sóc da hiệu quả hơn.

1. Hãy bỏ qua các quy trình chăm sóc da phức tạp

Trên TikTok hay Instagram, bạn có thể thấy vô số các chu trình chăm sóc da gồm rất nhiều bước. Nhưng các bác sĩ da liễu khuyên không nên lạm dụng.

"Tôi sẽ không áp dụng các quy trình chăm sóc da 10 bước nào. Dùng quá nhiều sản phẩm có thể gây kích ứng, nổi mụn. Với nhiều lớp sản phẩm, đôi khi bạn còn không biết lớp nào thực sự thẩm thấu vào da", Tiến sĩ Cindy Wassef, Phó Giáo sư tại Trung tâm Da liễu Rutgers của Mỹ cho biết.

Thay vào đó, các bác sĩ khuyên chỉ nên dùng từ 2–3 sản phẩm cơ bản và phù hợp với loại da.

2. Kem chống nắng là bắt buộc

"Kem chống nắng là bước quan trọng nhất trong quy trình chăm sóc da. Tôi sẽ không bao giờ đầu tư nhiều tiền cho các sản phẩm chăm sóc da mà bỏ qua kem chống nắng", tiến sĩ Wassef nhấn mạnh.

Tia UV từ ánh nắng mặt trời có thể gây nám, nếp nhăn, lỗ chân lông to và giãn mạch máu. Nếu phảỉ chọn một sản phẩm để chăm sóc da nghiêm túc, hãy chọn kem chống nắng.

Tiến sĩ Susan Massick, bác sĩ da liễu tại Đại học Bang Ohio, đồng tình: "Bôi kem chống nắng rất dễ dàng, an toàn và hiệu quả. Đừng bỏ qua những ngày nhiều mây hoặc cho rằng bạn không cần dùng kem chống nắng khi trời lạnh".

3. Tránh dùng kem kháng sinh nhiều lần

Các sản phẩm chứa kháng sinh như neomycin có thể gây viêm da tiếp xúc và làm da đỏ, sưng tấy.

"Chúng khiến tình trạng da rối loạn và thậm chí làm mọi thứ tệ hơn", Tiến sĩ Ife J. Rodney, Giám đốc cơ sở chăm sóc da hàng đầu Eternal Dermatology Aesthetics tại Maryland, cảnh báo.

4. Không nặn mụn, đặc biệt vào buổi tối

Dù rất khó kiềm chế, nhưng nặn mụn có thể gây viêm, sưng, thâm và để lại sẹo lâu dài.

"Hãy dùng miếng dán mụn có chứa thuốc hoặc sản phẩm chứa 5% benzoyl peroxide. Chấm một chút lên mụn đã chín và để vài giờ, giúp mụn khô nhanh hơn", Tiến sĩ Rodney hướng dẫn.

Tiến sĩ Joshua Zeichner tại Bệnh viện Mount Sinai cũng nhấn mạnh ngay trước khi đi ngủ, hầu hết mọi người đều mệt mỏi và thậm chí có thể mất kiên nhẫn hoặc bực bội vì những điều căng thẳng đã xảy ra trong ngày, điều này chắc chắn dẫn đến việc nặn mụn quá mức, để lại những vết thâm còn tệ hơn cả tình trạng ban đầu của mụn.

5. Không thử hai hoặc nhiều sản phẩm mới cùng một lúc

"Nếu dùng nhiều sản phẩm cùng lúc, bạn sẽ không biết sản phẩm nào hiệu quả, hay sản phẩm nào gây phản ứng xấu", Tiến sĩ Rodney cho biết.

Cách tốt nhất là bắt đầu sử dụng một sản phẩm, chờ vài tuần trước khi thử sản phẩm tiếp theo.

6. Hạn chế làm móng gel

"Tôi sẽ không bao giờ làm móng gel", Tiến sĩ Massick chia sẻ. "Mặc dù sơn gel trông rất đẹp và có thể giữ được lâu hơn sơn móng tay thông thường, nhưng chúng thực sự có thể gây hại cho sức khỏe móng tay. Từ dị ứng tiếp xúc với các thành phần trong sơn, đến việc làm khô bằng đèn UV hoặc đèn LED, và sau đó là hư hại móng khi tẩy, làm móng gel là một cách tốn kém để làm hỏng móng tay của bạn."

7. Tránh dụng cụ hay sản phẩm chà xát mạnh

Tiến sĩ Massick cho biết bà tránh sử dụng các loại tẩy tế bào chết có tính mài mòn và bàn chải cứng

"Bạn chỉ cần sữa rửa mặt nhẹ nhàng để làm sạch da. Các loại tẩy tế bào chết có tính mài mòn có thể quá mạnh hay cọ cứng thực sự không cần thiết và có thể gây hại," – Tiến sĩ Massick lưu ý.