7 năm kết hôn, đến giờ khi thu nhập của tôi biến động, tôi mới thấy vợ đúng là "hết thuốc chữa"

Tôi lấy vợ 7 năm, có 2 đứa con, hồi mới cưới, tôi cũng thích vợ chăm chút ngoại hình. Phụ nữ làm đẹp một chút, ăn mặc chỉn chu, thơm tho thì chồng nào chẳng thấy vui. Nhưng vợ tôi càng về sau càng thành ra nghiện chuyện làm đẹp.

Trong nhà lúc nào cũng có mỹ phẩm, nước hoa, váy áo mới, tủ quần áo chật đến mức tôi phải đóng thêm một ngăn riêng cho vợ mà vẫn không đủ. Có những bộ váy mua về mặc đúng một lần, thậm chí có bộ tôi còn chẳng nhớ đã nhìn thấy vợ mặc bao giờ.

Mỗi tháng, riêng tiền mỹ phẩm, nước hoa, quần áo rồi các khoản chăm sóc cá nhân của vợ đã ngốn một khoản không nhỏ. Tôi trước đây kiếm được khá nên cũng cố nhắm mắt cho qua. Vợ vui thì nhà cửa cũng yên, tôi chẳng muốn vì vài món đồ mà vợ chồng cãi nhau.

Nhưng gần đây công việc của tôi khó khăn, thu nhập giảm đáng kể. Trước kia mỗi tháng tôi còn dư được một khoản để gửi tiết kiệm, giờ tiền lương vừa về đã phải tính tiền học của con, tiền nhà, điện nước, ăn uống rồi đủ thứ phát sinh. Có tháng tôi còn phải lấy tiền tiết kiệm ra bù, vậy mà thói quen tiêu tiền của vợ chẳng thay đổi.

Tôi đã nói rất nhiều lần rằng thời điểm này nên tiết chế một chút, những thứ chưa cần thiết thì khoan mua. Tôi không cấm vợ làm đẹp, chỉ mong cô ấy hiểu hoàn cảnh gia đình mà cùng tôi giảm bớt. Nhưng cứ mỗi lần tôi nhắc đến tiền, vợ lại tỏ vẻ khó chịu. Cô ấy cho rằng phụ nữ mà xuề xòa thì chồng dễ chán, rồi người khác đẹp hơn xuất hiện thì chẳng ai giữ được chồng.

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Nghe mãi câu ấy, tôi thật sự hết nói nổi. Tôi đi làm từ sáng đến tối, về nhà vẫn phụ vợ chăm con. Có những hôm con ốm, tôi phải xin nghỉ làm để đưa con đi khám. Trong khi đó vợ vẫn có thể dành cả buổi để chọn váy, đặt mỹ phẩm hoặc ngồi xem những video hướng dẫn chăm sóc sắc đẹp.

Điều khiến tôi mệt nhất không phải chuyện vợ mua một thỏi son hay bộ váy. Mà là cảm giác cô ấy đang đặt việc giữ vẻ ngoài lên trên những khó khăn mà cả gia đình đang phải đối mặt.

Có lần tôi nóng quá nên nói nặng lời. Tôi vừa dứt câu, vợ đã khóc bù lu bù loa, cho rằng từ ngày tôi kiếm ít tiền hơn thì tính tình thay đổi, không còn yêu vợ như trước. Cô ấy còn bóng gió rằng chắc tôi đã có người khác nên mới thấy vợ làm gì cũng chướng mắt. Tôi nghe mà vừa tức vừa bất lực. Tôi chưa bao giờ ngoại tình, cũng chẳng có ý định tìm ai khác. Tôi chỉ đang lo không biết tháng sau lấy đâu ra tiền đóng học cho con nếu cứ tiêu như những tháng trước.

Nhiều tối nằm cạnh vợ, tôi nghĩ mãi, vợ đẹp hơn, ăn mặc đẹp hơn thì đúng là chẳng có gì xấu. Nhưng hôn nhân đâu thể chỉ dựa vào chuyện giữ chồng bằng một lọ nước hoa hay một bộ váy mới.

Tôi muốn vợ hiểu rằng thứ tôi cần ở cô ấy lúc này không phải là bớt đẹp đi, mà là biết lúc nào nên chi tiêu, lúc nào nên cùng chồng gánh vác gia đình. Chỉ là tôi không biết phải nói thế nào để cô ấy hiểu mà không biến mỗi lần góp ý thành một trận khóc lóc, rồi cuối cùng lại thành chuyện tôi thay lòng đổi dạ.