Đàn bà muốn giữ “vượng khí” cho gia đình, nhất định đừng giữ 3 thói quen này

Người ta thường nói một gia đình có “vượng khí” khi bước vào nhà đã cảm nhận được sự ấm áp, vợ chồng biết nhường nhịn, con cái được sống trong không khí bình yên và mỗi thành viên đều có cảm giác mình được tôn trọng. Nếu nhìn theo cách thực tế, “vượng khí” ấy không đến từ những điều huyền bí mà được tạo nên từ chính cách các thành viên đối xử với nhau mỗi ngày.

Đặc biệt trong một cuộc hôn nhân, những thói quen tưởng như rất nhỏ của người vợ có thể ảnh hưởng lâu dài đến bầu không khí gia đình. Không phải vì phụ nữ phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của cả nhà, mà bởi bất kỳ ai cũng có thể làm cho một mối quan hệ trở nên dễ chịu hoặc ngột ngạt hơn bằng cách mình giao tiếp và ứng xử.

Nếu muốn gia đình ngày càng thuận hòa, vợ chồng càng sống càng hiểu nhau, phụ nữ nên đặc biệt tránh giữ 3 thói quen dưới đây.

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1. Có chuyện không hài lòng là lập tức nói ra bằng lời khó nghe

Vợ chồng sống với nhau lâu ngày chắc chắn sẽ có lúc bất đồng. Điều đáng nói không phải là hai người có cãi nhau hay không, mà là họ cãi nhau theo cách nào.

Một người vợ có thể không hài lòng vì chồng về muộn, quên một việc đã hứa hoặc chưa chia sẻ việc nhà. Những chuyện ấy hoàn toàn có thể được nói thẳng. Nhưng nếu lần nào khó chịu cũng đi kèm những câu như “Anh lúc nào cũng thế”, “Anh chẳng bao giờ làm được việc gì”, “Tôi lấy anh đúng là sai lầm”, vấn đề ban đầu sẽ nhanh chóng biến thành cuộc tấn công vào con người.

Khi một người thường xuyên bị chỉ trích, họ sẽ dần hình thành tâm lý phòng thủ. Thay vì tập trung vào việc giải quyết vấn đề, họ chỉ muốn chứng minh rằng mình không sai. Từ đó, một cuộc nói chuyện vốn có thể kết thúc trong vài phút lại trở thành cuộc tranh cãi kéo dài.

Phụ nữ khôn ngoan không phải là người luôn giữ im lặng để gia đình yên ổn. Họ vẫn nói khi không hài lòng, nhưng biết tách chuyện cần giải quyết khỏi việc làm tổn thương người bạn đời. Thay vì nói “Anh chẳng bao giờ quan tâm đến gia đình”, có thể nói “Em thấy thời gian gần đây em phải lo nhiều việc một mình và em muốn anh chia sẻ với em hơn”.

Cùng một vấn đề nhưng cách nói khác nhau có thể tạo ra hai kết quả hoàn toàn khác. Một cách khiến người kia muốn thay đổi, cách còn lại chỉ khiến họ muốn chống trả.

2. Luôn mang những chuyện cũ ra để phán xét chuyện mới

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Đây là thói quen rất dễ xuất hiện trong những cuộc hôn nhân lâu năm.

Chồng chỉ quên đón con một lần, người vợ lập tức nhắc lại chuyện anh từng quên sinh nhật. Hai người tranh luận về tiền bạc, những chuyện từ vài năm trước lại được lôi ra để chứng minh ai đúng ai sai. Mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, cả “lịch sử hôn nhân” lại được mở ra như một bản cáo trạng.

Nếu một vấn đề đã được giải quyết nhưng vẫn liên tục được đem ra nhắc lại, người nghe sẽ có cảm giác mình không bao giờ thực sự được tha thứ. Họ có thể thay đổi hành vi nhưng vẫn bị nhìn bằng hình ảnh của những sai lầm trong quá khứ.

Hôn nhân muốn đi đường dài cần có khả năng đóng lại những chuyện đã qua. Điều đó không có nghĩa là bỏ qua mọi lỗi lầm nghiêm trọng. Những vấn đề liên quan đến sự phản bội, bạo lực, tài chính hoặc những ranh giới quan trọng vẫn cần được giải quyết rõ ràng. Nhưng với những va chạm thường ngày, nếu hai người đã thống nhất cách xử lý thì nên để nó thực sự kết thúc.

Một gia đình khó có thể bình yên nếu mỗi thành viên đều phải sống trong cảm giác chỉ cần mắc thêm một lỗi, tất cả những lỗi cũ sẽ lập tức được đưa ra xét xử.

Biết bỏ qua đúng lúc không khiến một người phụ nữ yếu thế. Ngược lại, đó là khả năng nhìn vào hiện tại thay vì để quá khứ quyết định cách mình đối xử với người đang sống bên cạnh.

3. Coi chồng là người phải chịu trách nhiệm cho mọi cảm xúc của mình

Nhiều phụ nữ bước vào hôn nhân với suy nghĩ rằng nếu chồng yêu mình thì anh ấy phải tự hiểu mình cần gì, phải biết khi nào mình buồn và phải chủ động làm mình vui. Khi điều đó không xảy ra, họ thất vọng rồi cho rằng chồng không còn quan tâm.

Nhưng không ai có khả năng đọc suy nghĩ của người khác, kể cả vợ chồng.

Một người chồng không nhận ra vợ đang mệt không nhất thiết đồng nghĩa với việc anh ấy vô tâm. Một người vợ không biết chồng đang áp lực cũng không có nghĩa cô ấy không yêu chồng. Nếu hai người đều chờ đối phương tự đoán cảm xúc của mình, hôn nhân rất dễ trở thành một chuỗi những lần thất vọng không đáng có.

Phụ nữ trưởng thành về cảm xúc sẽ biết nói rõ điều mình cần. Nếu mệt, họ có thể nói rằng hôm nay mình cần chồng chia sẻ việc nhà. Nếu buồn, họ có thể nói điều gì khiến mình tổn thương. Nếu cần được quan tâm, họ không nhất thiết phải tạo ra một cuộc thử lòng rồi chờ đối phương đoán đúng.

Hôn nhân không phải cuộc thi xem ai hiểu người kia mà không cần được nói. Một mối quan hệ trưởng thành là khi cả hai đủ tin tưởng để nói ra nhu cầu của mình và đủ tôn trọng để lắng nghe nhu cầu của người còn lại.

Suy cho cùng, “vượng khí” của một gia đình không nằm ở việc trong nhà có bao nhiêu món đồ được cho là mang lại may mắn. Nó nằm ở việc sau một ngày mệt mỏi, người chồng có muốn trở về nhà hay không; người vợ có cảm thấy mình được đồng hành hay không; và những đứa trẻ có cảm nhận được rằng bố mẹ chúng đang đối xử tử tế với nhau hay không.

Một gia đình có thể không giàu có nhưng vẫn rất “có phúc” nếu vợ chồng biết tôn trọng nhau, có chuyện thì nói chuyện, mắc lỗi thì sửa và đã tha thứ thì không liên tục đào lại quá khứ.

Vì vậy, nếu muốn giữ “vượng khí” cho gia đình, phụ nữ không cần cố làm điều gì quá lớn. Chỉ cần bỏ dần ba thói quen: nói lời làm tổn thương khi tức giận, dùng chuyện cũ để phán xét chuyện mới và bắt chồng phải tự đoán cảm xúc của mình. Khi những điều ấy giảm đi, không khí trong nhà tự nhiên sẽ nhẹ hơn, vợ chồng cũng có nhiều cơ hội để thương nhau hơn.