7 món đồ gia dụng nhỏ tôi từng nghĩ không cần mua: Dùng rồi mới hiểu vì sao nhiều người nói ‘có tiền nên sắm sớm

Trước đây, tôi khá dè dặt với các loại đồ gia dụng nhỏ. Nhà đã không quá rộng, mua thêm một món đồng nghĩa với việc phải tìm chỗ đặt, vệ sinh và bảo quản. Vì vậy, tiêu chí của tôi khá đơn giản: món đồ đó phải được sử dụng thường xuyên và giải quyết được một việc cụ thể trong nhà.

Sau vài năm thử rồi bỏ không ít thiết bị, đây là 7 món tôi vẫn giữ lại và sử dụng liên tục. Chúng không hẳn là những món "nhà nào cũng bắt buộc phải có", nhưng nếu ngân sách cho phép và đúng nhu cầu, mức độ tiện lợi mang lại khá rõ ràng.

1. Quạt điện dễ tháo lắp: Nhỏ nhưng giải quyết đúng một nỗi ngại lâu năm

Quạt điện vốn chẳng phải thiết bị mới mẻ, nhưng điều khiến tôi thay đổi cách nhìn lại nằm ở khả năng tháo lắp để vệ sinh.

Chiếc quạt tôi đang sử dụng có phần lồng và cánh được thiết kế để có thể tháo bằng tay, gần như không cần đến tua vít hay dụng cụ. Chỉ mất vài giây là có thể tháo rời phần cánh và lồng quạt để mang đi rửa.

Nghe có vẻ là một chi tiết nhỏ, nhưng với người từng ngại vệ sinh quạt vì phải tháo từng con ốc, đây lại là điểm rất đáng giá. Quạt sạch hơn đồng nghĩa với lượng bụi bám và mùi khó chịu cũng giảm đi đáng kể.

Một số mẫu mới còn có điều khiển từ xa, điều khiển bằng giọng nói hoặc nhiều cấp độ gió. Những tính năng này không bắt buộc, nhưng đặc biệt tiện nếu quạt được đặt trong phòng ngủ hoặc phòng khách.

Nếu phải chọn, tôi vẫn ưu tiên thiết kế dễ tháo vệ sinh hơn là hàng loạt chế độ thông minh ít khi sử dụng.

2. Máy hút ẩm: Chỉ thấy đáng tiền khi trải qua một mùa nồm ẩm

Máy hút ẩm là kiểu thiết bị rất dễ bị xếp vào nhóm "không cần thiết" cho tới khi căn nhà bắt đầu có mùi ẩm, tường xuất hiện nấm mốc hoặc chăn ga phơi mãi không khô.

Ở những khu vực có độ ẩm cao, đặc biệt trong mùa mưa hoặc những ngày nồm, hiệu quả của máy thể hiện khá rõ. Sau vài giờ hoạt động, bình chứa có thể tích được một lượng nước khiến người dùng bất ngờ vì không nghĩ trong không khí lại có nhiều hơi ẩm đến vậy.

Khác biệt dễ nhận thấy nhất là cảm giác trong phòng bớt bí, chăn ga không còn mùi ẩm, sàn nhà bớt nhớp và đồ gỗ cũng hạn chế nguy cơ mốc.

Tất nhiên, máy hút ẩm không phải món nên mua theo phong trào. Nếu nhà thông thoáng, khu vực sinh sống khô ráo thì nhu cầu có thể không cao. Nhưng với những căn hộ tầng thấp, nhà ít nắng hoặc thường xuyên gặp tình trạng ẩm kéo dài, đây lại là một khoản đầu tư khá thiết thực.

3. Máy lọc không khí dành cho nhà nuôi thú cưng: Không chỉ lọc bụi mà còn giảm lượng lông bay

Nhà nuôi mèo hoặc chó thường gặp một vấn đề rất đặc trưng: lông thú có mặt ở gần như mọi nơi, từ sofa, quần áo cho tới chăn ga.

Ban đầu tôi nghĩ những dòng máy lọc không khí nhấn mạnh khả năng xử lý lông thú chỉ là một cách quảng cáo khác. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng, tôi phải thay đổi quan điểm.

Những thiết bị có cửa hút lớn và lớp lọc thô phía ngoài có thể giữ lại khá nhiều tóc, bụi và lông thú trước khi chúng đi vào bộ lọc bên trong. Chỉ sau một vài ngày sử dụng trong phòng ngủ hoặc phòng khách, lượng lông bám trên lớp lọc đã khá rõ.

Điểm tôi đánh giá cao là lớp lọc thô có thể tháo ra làm sạch rồi tiếp tục sử dụng. Điều này giúp giảm lượng lông bay trong không khí đồng thời kéo dài thời gian sử dụng của bộ lọc chính.

Đây là món đồ có thể không cần thiết với mọi gia đình, nhưng nếu trong nhà có thú cưng rụng nhiều lông thì mức độ hữu ích tăng lên đáng kể.

4. Máy hút bụi lau nhà bằng hơi nước: Từ món "xa xỉ" thành thiết bị giảm việc nhà

Trước đây, quy trình lau sàn nhà tôi thường gồm ba bước: quét, hút bụi rồi lau. Với nhà có thú cưng, việc này càng mệt vì lông mèo hoặc lông chó rất dễ bay sang chỗ khác trong quá trình quét.

Máy hút bụi lau nhà giúp rút gọn khá nhiều công đoạn khi vừa hút rác nhỏ, tóc, lông thú vừa lau sàn trong cùng một lần di chuyển.

Một số thiết bị còn có chế độ hơi nước nóng để xử lý các vết bẩn bám lâu ngày. Đây là tính năng tôi thấy hữu ích ở khu vực bếp hoặc những vị trí thường xuyên có dầu mỡ.

Dù vậy, đây không phải món nên mua chỉ vì "nhà người khác có". Máy thường có giá cao, cần vệ sinh bình nước bẩn và con lăn sau khi sử dụng. Nếu nhà nhỏ, ít người hoặc sàn không thường xuyên bẩn, cây lau nhà thông thường vẫn đủ dùng.

Ngược lại, với nhà có trẻ nhỏ, thú cưng hoặc cần lau sàn mỗi ngày, việc giảm được một nửa số công đoạn có thể khiến thiết bị trở nên rất đáng giá.

5. Máy sấy tóc tốc độ cao: Điều đáng tiền nhất là tiết kiệm thời gian

Máy sấy tóc là thứ tôi từng nghĩ loại nào cũng gần giống nhau. Nhưng sau khi chuyển sang dòng máy có tốc độ gió cao, khác biệt dễ nhận thấy nhất chính là thời gian làm khô tóc.

Thay vì dùng nhiệt quá cao, loại máy này chủ yếu dựa vào luồng khí mạnh để đưa nước ra khỏi tóc. Nhờ đó, tóc có thể khô nhanh hơn mà không cần liên tục sấy ở mức nhiệt lớn.

Với người tóc dài, việc giảm được vài phút mỗi lần sấy thực ra khá đáng kể, nhất là khi ngày nào cũng phải sử dụng.

Một lưu ý nhỏ là cửa hút gió cần được vệ sinh định kỳ. Sau một thời gian, bụi và tóc có thể bám vào phần lọc khiến luồng khí yếu đi mà nhiều người lại tưởng máy bắt đầu xuống cấp.

Đây là một ví dụ khá điển hình cho nhóm sản phẩm không nhất thiết phải đắt tiền nhất nhưng cần có công suất và thiết kế phù hợp với thói quen sử dụng.

6. Máy pha cà phê mini tích hợp máy xay: Đáng mua nếu bạn thực sự uống cà phê mỗi ngày

Máy pha cà phê là món dễ rơi vào hai thái cực: hoặc dùng liên tục mỗi ngày, hoặc mua xong để phủ bụi.

Với tôi, chiếc máy nhỏ có tích hợp máy xay lại thuộc nhóm thứ nhất.

Ưu điểm lớn nhất là tiết kiệm diện tích. Thay vì đặt một máy xay riêng và một máy pha riêng, toàn bộ quy trình được gói gọn trong một thiết bị nhỏ hơn, khá phù hợp với căn hộ hoặc căn bếp có mặt bàn hạn chế.

Nếu bạn có thói quen mua cà phê ngoài mỗi sáng, tự pha tại nhà cũng có thể giúp kiểm soát chi phí tốt hơn. Tuy nhiên, đây chỉ thực sự là tiết kiệm nếu chiếc máy được sử dụng thường xuyên.

Một chiếc máy vài triệu đồng nhưng chỉ dùng hai lần mỗi tháng chắc chắn không thể gọi là "mua để tiết kiệm".

Vì vậy, đây là món tôi chỉ khuyên mua khi bạn đã có thói quen uống cà phê tương đối ổn định.

7. Máy pha trà và cấp nước đa năng: Một góc nhỏ nhưng giảm rất nhiều thao tác

Món cuối cùng khiến tôi bất ngờ nhất lại là thiết bị cấp nước và pha trà đa năng.

Thay vì mỗi lần cần nước nóng phải đun ấm, chờ nước sôi rồi để nguội đến nhiệt độ phù hợp, máy có thể giữ nước ở mức nhiệt đã cài đặt sẵn. Khi cần pha trà hoặc uống nước ấm, chỉ việc lấy trực tiếp.

Một số dòng còn có thêm nước lạnh hoặc chức năng làm đá, nhờ đó một thiết bị có thể thay thế nhiều món nhỏ trên mặt bếp.

Điểm tôi thích nhất không phải số lượng chức năng mà là việc giảm được những thao tác lặp đi lặp lại trong ngày. Khi đã quen với việc luôn có nước ở đúng nhiệt độ mình cần, quay trở lại cách đun nước truyền thống đôi khi lại thấy khá bất tiện.

Tuy nhiên, thiết bị dạng này thường có giá không thấp và chiếm một khoảng không gian cố định, vì vậy vẫn cần cân nhắc dựa trên số người trong gia đình và tần suất sử dụng.

Đồ gia dụng đáng tiền không nằm ở số chức năng, mà ở số lần bạn thực sự sử dụng

Sau cùng, 7 món đồ trên không phải danh sách "nhất định phải mua".

Một thiết bị có thể vô cùng hữu ích với gia đình này nhưng lại trở thành đồ thừa trong gia đình khác. Nhà nuôi thú cưng sẽ thấy máy lọc không khí và máy lau sàn hữu ích; người uống cà phê mỗi ngày sẽ thấy máy pha cà phê đáng tiền; còn người sống ở vùng khí hậu khô ráo có thể chẳng cần đến máy hút ẩm.

Vì thế, trước khi mua bất kỳ món gia dụng nào, tôi thường tự hỏi ba câu: Nó giải quyết việc gì? Tôi sẽ dùng bao nhiêu lần mỗi tuần? Và trong nhà đã có món nào làm được việc tương tự hay chưa?

Nếu cả ba câu đều có câu trả lời rõ ràng, món đồ đó mới thực sự có khả năng mang lại "hạnh phúc".

Bởi xét cho cùng, đồ gia dụng tốt nhất không phải món có nhiều chức năng nhất, mà là món giúp chúng ta bớt đi một chút việc nhà và có thêm một chút thời gian cho chính mình.