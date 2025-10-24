7 món ăn giúp giảm đau họng khi trời trở lạnh

Khi tiết trời chuyển lạnh, nhiều người có triệu chứng ho, đau rát, khô họng, nuốt khó. Thay vì tìm đến thuốc kháng viêm hay thuốc ngậm, không ít người chọn cách tự nhiên như thay đổi chế độ ăn uống, sử dụng những thực phẩm giúp làm dịu họng.

Những thực phẩm giúp giảm đau họng

Cổ họng đau rát có thể khiến cả ngày dài trở nên mệt mỏi, nhưng chỉ cần chăm chút đúng cách, cơ thể sẽ tự chữa lành. Dưới đây là 7 thực phẩm quen thuộc, dễ tìm nhưng có tác dụng giảm đau họng rõ rệt trong những ngày lạnh.

Mật ong

Mật ong là vị thuốc dân gian hữu hiệu khi đau họng. Nhờ đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm, mật ong giúp giảm sưng, làm dịu vùng họng bị kích ứng và ức chế một số loại vi khuẩn gây viêm họng. Mật ong không chỉ làm giảm tần suất ho mà còn cải thiện giấc ngủ tốt hơn.

Buổi sáng thức dậy, nếu thấy họng khô, bạn hãy uống một cốc chanh mật ong ấm trước bữa ăn khoảng 10 phút để tạo lớp màng bảo vệ, giữ ẩm và giúp giữ ấm cổ họng trong ngày dài.

Cách làm: Pha 1 thìa mật ong nguyên chất với 150ml nước ấm, thêm vài giọt chanh, khuấy đều và uống từng ngụm nhỏ. Có thể dùng 2 lần mỗi ngày, vào buổi sáng và trước khi ngủ.

Lưu ý: Không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi. Nên chọn mật ong thật, tránh sản phẩm pha đường.

Nước mật ong giúp làm giảm các triệu trứng khô, đau họng. (Ảnh: Luzianne)

Nước gừng

Gừng là loại gia vị có tính ấm, giúp giảm ho, tiêu đờm và làm dịu cảm giác đau rát họng. Các hoạt chất gingerol và shogaol trong gừng có khả năng kháng viêm, chống oxy hóa, giúp phục hồi nhanh vùng niêm mạc bị tổn thương.

Khi họng đau, bạn chỉ cần pha trà gừng với mật ong hoặc vài lát chanh là đã thấy dễ chịu hơn. Hơi ấm của gừng không chỉ giúp thông mũi họng mà còn kích thích lưu thông máu, giữ ấm cơ thể.

Cách làm: Thái 4–5 lát gừng tươi, đun sôi với 200ml nước trong 5 phút, để nguội bớt rồi cho 1 thìa đường, vài lát chanh để tăng hương vị. Uống khi còn ấm.

Lưu ý: Người bị viêm loét dạ dày hoặc đang sốt cao nên hạn chế dùng gừng vì có thể gây nóng và kích thích dạ dày.

Gừng có tác dụng làm ấm cơ thể, rất phù hợp khi chuyển sang mùa lạnh. (Ảnh: Calgary)

Cam, quýt

Các loại trái cây như cam, quýt, chanh, bưởi là món ăn giúp giảm đau họng do chứa nhiều vitamin C, dưỡng chất quan trọng giúp tăng sức đề kháng, giảm viêm và hỗ trợ làm lành tổn thương ở niêm mạc họng.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, một quả cam trung bình có thể cung cấp khoảng 70 mg vitamin C, gần bằng nhu cầu khuyến nghị mỗi ngày của người trưởng thành. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong cam quýt giúp giảm tác động của vi khuẩn và virus gây viêm họng.

Cách làm: Vắt nước cam ấm (không thêm đá), có thể pha thêm 1 thìa mật ong. Uống sau bữa ăn khoảng 30 phút để cơ thể hấp thu vitamin C tốt hơn.

Lưu ý: Không uống nước cam lúc đói hoặc khi họng bị loét nặng, vì tính axit có thể gây đau xót.

Chuối chín

Chuối là món ăn giúp giảm đau họng hiệu quả. Nó giàu vitamin B6, kali, vitamin C, giúp giảm viêm, hỗ trợ miễn dịch và không gây kích ứng. Chuối còn chứa lượng nhỏ hợp chất dopamine và catechin, giúp chống oxy hóa, giảm tổn thương tế bào ở niêm mạc họng.

Cách làm: Ăn trực tiếp hoặc nghiền chuối trộn với sữa ấm hoặc sữa chua (để nguội) để dễ nuốt và tăng hiệu quả làm dịu họng.

Lưu ý: Không ăn chuối lạnh lấy trực tiếp từ tủ lạnh, vì nhiệt độ thấp dễ khiến họng co lại và đau rát hơn.

Tỏi

Tỏi chứa allicin, hợp chất có khả năng kháng khuẩn và kháng virus mạnh, giúp tiêu diệt vi khuẩn gây viêm họng và tăng cường hệ miễn dịch. Nhiều nghiên cứu tại Anh cho thấy, những người ăn tỏi thường xuyên có nguy cơ mắc cảm cúm, viêm họng thấp hơn đến 60%.

Cách làm: Nướng 1–2 tép tỏi trong 3–5 phút, bóc vỏ, nghiền nhỏ, rồi ăn trực tiếp. Cách khác là thêm tỏi băm vào các món ăn như canh, súp hoặc cháo khi đã tắt bếp để giữ hoạt chất allicin.

Lưu ý: Không nên ăn tỏi sống khi họng đang sưng nặng vì vị cay có thể làm rát hơn.

Nhiều người có thói quen ăn tỏi nướng vào mùa lạnh, vừa giảm triệu chứng đau họng, vừa chống cảm cúm vặt. (Ảnh: Autostraddle)

Trà hoa cúc cam thảo

Hoa cúc chứa apigenin, chất chống oxy hóa và kháng viêm tự nhiên, giúp giảm sưng và làm dịu niêm mạc họng. Cam thảo lại có tác dụng giảm ho, giảm kích ứng, tạo vị ngọt thanh. Khi hai thành phần này kết hợp, bạn có một tách trà ấm thơm nhẹ, dễ uống và rất hiệu quả trong việc xoa dịu cổ họng.

Cách làm: Hãm 1 thìa hoa cúc khô và 2 lát cam thảo với 300ml nước sôi trong 10 phút. Thêm mật ong khi nước còn ấm. Uống 2–3 lần mỗi ngày.

Lưu ý: Người cao huyết áp hoặc phụ nữ mang thai không nên uống nhiều cam thảo, vì có thể làm tăng huyết áp.

Súp rau củ ấm

Khi đau họng, việc ăn uống thường khó khăn do nuốt đau. Một bát súp rau củ ấm là lựa chọn lý tưởng vì vừa dễ nuốt, vừa bổ sung nước, vitamin và khoáng chất cần thiết. Đây là món ăn giúp giảm đau họng hiệu quả.

Các loại rau như cà rốt, bí đỏ, khoai tây chứa nhiều beta-caroten và chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm và làm dịu vùng họng sưng. Nước súp ấm cũng giúp làm mềm chất nhầy, giảm cảm giác nghẹn và giữ ẩm cho niêm mạc họng.

Cách làm: Cắt nhỏ 1 củ cà rốt, 1 miếng bí đỏ, 1 củ khoai tây, ½ củ hành tây, chút dầu ăn, ninh cùng 400ml nước trong 20 phút đến khi mềm. Có thể xay nhuyễn hoặc để nguyên miếng. Ăn khi còn ấm.

Lưu ý: Tránh nêm cay hoặc dùng hành sống nhiều trong súp vì có thể gây kích ứng khi họng đang viêm.