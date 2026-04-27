Tôi tên là Tây Tây, năm nay đã 67 tuổi. Ở cái tuổi mà nhiều người nghĩ là "nên ngồi yên một chỗ", tôi lại đang sống những ngày tháng ý nghĩa và hạnh phúc nhất từ trước đến nay.

Hồi mới nghỉ hưu, tôi thật sự rơi vào trạng thái kiểu buông xuôi, chẳng muốn làm gì nhiều. Sáng dậy chỉ lo cơm nước, chiều xuống dưới nhà dạo một vòng rồi lên. Cuộc sống lặp đi lặp lại, nhạt nhẽo và thiếu sức sống. Tôi nghĩ, già rồi, còn cố làm gì cho mệt.

Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi gia đình tôi có thêm những thành viên mới. Những tiếng khóc oe oe của cháu nội, cháu ngoại đã mang đến một nguồn năng lượng kỳ diệu. Chính các con cháu bé bỏng ấy đã kéo tôi ra khỏi vòng lặp buồn tẻ, giúp tôi nhận ra rằng mình vẫn còn rất nhiều điều để làm, để yêu và để sống.

Từ đó, tôi bắt đầu thay đổi từng chút một. Tôi chăm chút ngoại hình hơn, không phải để trẻ ra mà để thấy mình chỉn chu và tự tin. Mỗi sáng, tôi dành thời gian dưỡng da, chọn quần áo thoải mái nhưng vẫn đẹp. Không cầu kỳ, chỉ đơn giản là yêu thương bản thân nhiều hơn.

Tôi cũng chú ý đến sức khỏe nghiêm túc. Ăn uống điều độ, đi bộ hàng ngày, thỉnh thoảng tập những bài yoga nhẹ nhàng phù hợp với tuổi. Không ép buộc, chỉ làm những gì cơ thể cho phép. Điều quan trọng nhất là giữ một tâm thái tích cực. Tôi học cách không lo lắng quá nhiều về những điều không kiểm soát được, thay vào đó tập trung vào những niềm vui nhỏ bé quanh mình.

Và rồi, vòng tròn năng lượng tích cực ấy dần hình thành. Càng yêu đời, tôi càng thấy cuộc sống tốt đẹp hơn. Càng khỏe mạnh, tôi càng muốn khám phá nhiều điều mới.





Cuối tuần là lúc cả nhà "trốn phố"

Một thói quen mà gia đình tôi duy trì đều đặn mấy năm nay là: Miễn là thời tiết đẹp và sức khỏe cho phép, cuối tuần chúng tôi sẽ cùng nhau ra ngoại ô nghỉ một đêm. Không cần sang trọng, chỉ cần không gian thoáng đãng, có cây cỏ, có gió trời và có nhau bên cạnh.

Tuần vừa rồi, chúng tôi chọn một trang trại villa mang phong cách Ý đẹp như tranh vẽ. Không khí ở đó trong lành, yên bình đến lạ. Chủ nhà là một người rất yêu động vật, họ đã nhận nuôi một chú mèo mẹ bị thương ở chân sau. Đúng lúc chúng tôi đến, chú mèo vừa sinh được bốn chú mèo con xinh xắn.

Cả nhà tôi ngồi hàng giờ ngắm nhìn chúng. Chú mèo mẹ dù chân còn khập khiễng nhưng vẫn chăm chút đàn con một cách dịu dàng và bình thản. Chúng nằm phơi nắng, bú mẹ, nô đùa một cách vô tư. Nhìn cảnh ấy, tôi chợt thấy lòng mình rung động mạnh mẽ.

Một con vật nhỏ bé, bị thương tật, còn biết tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên của cuộc sống. Còn tôi, một con người đã 67 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, vẫn đi lại được, vẫn suy nghĩ rõ ràng thì sao? Tại sao tôi lại từng nghĩ mình "già rồi, không còn gì để làm"?

Khoảnh khắc ấy như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: Phía trước vẫn còn rất nhiều điều đẹp đẽ đang chờ đợi. Có những niềm vui chưa kịp trải nghiệm, có những khó khăn cần vượt qua, và có cả những yêu thương cần trao đi. Buông xuôi một chút cũng không sao, nhưng hoàn toàn "bỏ cuộc" thì không được.





Tuổi già không phải là dừng lại

Nhiều người khi bước sang tuổi 60, 70 thường than vãn về sức khỏe suy giảm, về cảm giác cô đơn, về việc con cháu bận rộn. Tôi từng như vậy. Nhưng giờ tôi hiểu rằng, tuổi già chỉ trở nên buồn tẻ khi ta tự cho phép nó như thế. Bí quyết đơn giản mà tôi đang áp dụng là ba điều: Giữ vẻ đẹp, giữ sức khỏe và giữ tâm thái tốt. Không cần phải hoàn hảo, chỉ cần kiên trì và chân thành với chính mình.

Tôi vẫn thích mặc những bộ đồ mềm mại, màu sắc dịu dàng. Tôi vẫn chăm sóc da mặt, thoa kem dưỡng mỗi tối. Không phải để chống lão hóa điên cuồng, mà để mỗi khi soi gương, tôi thấy một người phụ nữ đang sống có ý thức với bản thân.

Với sức khỏe, tôi không chạy theo những chế độ khắc nghiệt. Chỉ ăn nhiều rau củ, ít dầu mỡ, uống đủ nước và vận động nhẹ nhàng. Đi bộ trong công viên, hít thở không khí trong lành, hay đơn giản là chơi với cháu, tất cả đều là những bài tập tuyệt vời.

Còn tâm thái thì quan trọng hơn cả. Tôi học cách cười nhiều hơn, biết ơn nhiều hơn. Biết ơn vì còn được ở bên con cháu, vì còn được nhìn thấy bình minh mỗi sáng, vì còn đủ sức để đi đây đó.





Động lực từ những sinh linh bé nhỏ

Nhìn đàn mèo con ở trang trại ấy, tôi càng thấm thía. Chúng không biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Chú mèo mẹ dù đau chân vẫn kiên trì chăm con. Cuộc sống vốn dĩ đầy những bất ngờ, cả tốt lẫn xấu. Quan trọng là ta có chọn đứng dậy và tiếp tục hay không.

Từ ngày ấy, tôi càng quyết tâm hơn. Mỗi sáng thức dậy, tôi tự nhủ hôm nay mình sẽ làm một điều gì đó khiến bản thân vui. Có khi là nấu món ăn ngon cho cả nhà, có khi là gọi video cho cháu ở xa, có khi chỉ là ngồi ngắm cây hoa ngoài ban công.

Tôi nhận ra rằng, tuổi già đẹp nhất không phải khi ta cố gắng trẻ mãi không già, mà là khi ta sống trọn vẹn với tuổi của mình. Vẫn có thể yêu đời, vẫn có thể học hỏi, vẫn có thể tạo ra niềm vui cho chính mình và người thân.

Nếu bạn đang ở độ tuổi trung niên hay sắp về hưu, hãy đừng sợ già. Già không phải là hết. Đó chỉ là một chương mới, nơi ta có thời gian để làm những điều mình thực sự thích. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ: Đi dạo nhiều hơn, cười nhiều hơn, chăm sóc bản thân tốt hơn. Và quan trọng nhất, hãy để tình yêu thương từ gia đình và những sinh linh bé nhỏ xung quanh trở thành động lực.

Tôi không biết mình sẽ sống đến bao nhiêu tuổi, nhưng tôi biết chắc rằng mỗi ngày còn được sống, tôi sẽ sống thật trọn vẹn. Vì cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều đẹp đẽ đang chờ.

Còn bạn thì sao? Bạn đã sẵn sàng tận hưởng tuổi già theo cách của riêng mình chưa?