Những ngày cuối tháng 4 hối hả đang dần khép lại, nhường chỗ cho ánh nắng rực rỡ của tháng 5 gõ cửa. Trong dòng chảy tất bật của cuộc sống thường nhật, ai cũng mang trong mình những lo toan, áp lực và cả những phút chốc mệt mỏi với những câu chuyện "drama công sở" không hồi kết. Thế nhưng, thời gian trôi đi luôn mang theo những sự dịch chuyển mới mẻ của vũ trụ.

Bước sang tháng 5 này, nhiều người sẽ nhận ra rằng hậu vận rất đắt giá, và những nỗ lực thầm lặng bấy lâu nay cuối cùng cũng đến ngày đơm hoa kết trái. Theo góc nhìn của tử vi học, sự dịch chuyển của các chòm sao trong tháng 5 sẽ tạo ra một cục diện vô cùng thuận lợi, đặc biệt gọi tên 4 con giáp dưới đây. Họ sẽ là những người đầu tiên rũ bỏ được đám mây đen muộn phiền, đón nhận năng lượng tích cực và bước những bước vững chãi vào một cuộc sống rủng rỉnh, bình yên và viên mãn hơn bao giờ hết.

Tuổi Thìn: Khí chất vươn cao, sự nghiệp cất cánh ngoạn mục

Những người mang cầm tinh con Rồng bẩm sinh đã mang trong mình một khí chất mạnh mẽ, tầm nhìn xa trông rộng và một năng lực hành động vô cùng quyết liệt. Bạn hiếm khi chịu lùi bước trước khó khăn mà luôn tìm cách đạp sóng vươn lên. Bước vào tháng 5, vận trình của tuổi Thìn giống như vạn vật bừng tỉnh sau cơn mưa xuân, tràn đầy sức sống và liên tục gặt hái những thành tựu rực rỡ. Trên con đường sự nghiệp, những chướng ngại vật từng làm khó bạn bỗng dưng được tháo gỡ một cách trơn tru.

Những ý tưởng sáng tạo và sự cống hiến hết mình của bạn giờ đây đã lọt vào "mắt xanh" của cấp trên, mở ra cơ hội thăng tiến rõ rệt đi kèm với mức lương thưởng tăng vọt. Đặc biệt, vận quý nhân trong tháng này của tuổi Thìn cực kỳ vượng. Giữa những mớ bòng bong của công việc, sẽ có những người đi trước giàu kinh nghiệm sẵn sàng đưa tay chỉ lối, giúp bạn tự tin mở rộng thêm các dự án mới. Khi sự nghiệp đã vào guồng quay trơn tru, tài lộc tự nhiên sẽ ào ạt đổ về, mang lại cho tuổi Thìn một cuộc sống sung túc, thảnh thơi đúng như những gì bạn đã luôn kỳ vọng.

Tuổi Dậu: Tư duy sắc bén, mở rương đón lộc dồi dào

Tuổi Dậu nổi tiếng là những con người thông minh, tinh tế và sở hữu một sự nhạy bén thiên bẩm với những con số và cơ hội. Bạn làm việc gì cũng chỉn chu, cẩn trọng và biết cách lách mình qua những khúc cua phức tạp của thời cuộc để tìm ra hướng đi có lợi nhất cho bản thân. Bắt đầu từ tháng 5, kho tài lộc của tuổi Dậu chính thức được khai mở và bùng nổ mạnh mẽ. Ở mảng "chính tài" (nguồn thu từ công việc chính), thái độ làm việc tận tâm và trách nhiệm của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng bằng những con số bứt phá trên bảng lương. Không dừng lại ở đó, điểm sáng rực rỡ nhất lại nằm ở mảng "thiên tài" (nghề tay trái, đầu tư).

Nhờ nhãn quan nhạy bén, tuổi Dậu dễ dàng chớp được những cơ hội kinh doanh sinh lời cao, tiền đẻ ra tiền một cách tự nhiên mà không cần phải gượng ép. Thậm chí, những khoản tiền thưởng bất ngờ, một món quà giá trị hay việc thu hồi được khoản nợ cũ cũng sẽ khiến ví tiền của bạn dày lên trông thấy. Khi áp lực cơm áo gạo tiền không còn là gánh nặng, tâm trí của tuổi Dậu sẽ hoàn toàn được giải phóng, nhường chỗ cho những niềm vui giản dị và sự bình yên tận sâu trong tâm hồn.

Tuổi Sửu: Đất lành sinh phúc đức, nỗ lực thu về trái ngọt

Trời sinh tuổi Sửu mang bản tính cần mẫn, chất phác, luôn giữ thái độ khiêm nhường và sở hữu sức chịu đựng bền bỉ hiếm ai bì kịp. Bạn quan niệm rằng "có làm thì mới có ăn", nên lúc nào cũng âm thầm cày cuốc, đặt từng viên gạch vững chãi cho tương lai của mình mà chẳng mấy khi than vãn. Và quả thực, "đất lành sinh phúc đức", bước sang tháng 5, những giọt mồ hôi của tuổi Sửu đã đến lúc kết tinh thành những trái ngọt trĩu cành. Mọi sự nỗ lực, cống hiến không ngừng nghỉ của bạn ở chốn công sở cuối cùng cũng được ghi nhận một cách công tâm. Bạn không chỉ nhận được sự nể trọng từ đồng nghiệp mà còn chiếm trọn lòng tin của lãnh đạo, tạo tiền đề cho những bước tiến vững chắc dài lâu.

Đây cũng là thời điểm vàng để tuổi Sửu đón nhận những lời mời hợp tác đầy triển vọng, giúp bạn mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn để gia tăng thêm nhiều nguồn thu nhập mới. Về phần đời sống cá nhân, gia đạo êm ấm, tình thân gắn kết chính là liều thuốc tinh thần vô giá giúp bạn xua tan mọi mỏi mệt. Không còn những đêm trằn trọc âu lo, chuỗi ngày tháng 5 của tuổi Sửu sẽ thực sự trôi qua trong ánh nắng ấm áp và sự an yên trọn vẹn.

Tuổi Hợi: Lạc quan nhân ái, vận may gõ cửa liên hồi

Những người tuổi Hợi luôn tỏa ra một nguồn năng lượng ấm áp, thiện lương và thái độ sống vô tư, lạc quan dẫu hoàn cảnh có đôi lúc khắc nghiệt. Chính cái tâm trong sáng và sự đối đãi chân thành ấy đã giúp bạn dệt nên một mạng lưới các mối quan hệ xã hội cực kỳ tốt đẹp. Từ tháng 5 trở đi, bầu trời của tuổi Hợi sẽ ngập tràn những dải màu may mắn. Trong công việc, dẫu có phát sinh rắc rối bất ngờ, bạn cũng hiếm khi phải đơn độc chống chọi vì luôn có những người đồng nghiệp, những người bạn tốt sẵn sàng xắn tay áo vào giúp đỡ, gỡ rối tận gốc rễ.

Đường tài lộc của tuổi Hợi cũng rạng rỡ không kém khi thu nhập chính duy trì đà tăng trưởng đều đặn, cộng thêm vô số lộc lá từ trên trời rơi xuống như những món quà tặng ý nghĩa hay các khoản thưởng nóng. Thêm vào đó, chuyện tình cảm lứa đôi ngày càng thăng hoa, mặn nồng, gia đình ngập tràn tiếng cười sẽ là bệ phóng hoàn hảo cho tinh thần của bạn. Gom nhặt tất cả những yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" ấy, tuổi Hợi cứ thế thong dong tận hưởng những tháng ngày rực rỡ, hạnh phúc và dư dả mà vũ trụ đã ưu ái dành tặng.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo