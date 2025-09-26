Trong vòng 6 năm, chị H.T.Q (Hà Nội) đã hoàn thành trọn vẹn ước mơ làm mẹ với 2 lần mang thai đều nhờ phương pháp Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Năm 2020, chị đón bé trai đầu lòng ngay ở lần chuyển phôi đầu tiên. Đầu năm 2025, chị tiếp tục chuyển phôi trữ đông đã được tạo ra từ cùng chu kỳ IVF trước đó và bất ngờ nhận tin vui song thai.

Hai lần chuyển phôi, ba thiên thần nhỏ - hành trình của chị không chỉ mang lại hạnh phúc cho gia đình, mà còn là minh chứng thuyết phục cho hiệu quả điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Thiện An.

Hành trình 2 lần chuyển phôi - 3 bé chào đời

Năm 2020, chị H.T.Q bắt đầu hành trình thực hiện IVF tại Bệnh viện Phụ sản Thiện An, nơi GS. TS. BS Nguyễn Viết Tiến - người tiên phong trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản - trực tiếp đồng hành. Chị thành công ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên, hạ sinh một bé trai khỏe mạnh.

Tiếp tục hành trình làm mẹ, đầu năm 2025, với mong muốn có thêm em bé, chị Q. quyết định quay lại Thiện An để chuyển phôi trữ đông từ chu kỳ IVF trước đó. Một lần nữa, kết quả Beta báo mừng chỉ sau 2 tuần chuyển phôi. Và lần này còn bất ngờ hơn nữa khi chị nhận tin vui mang song thai - một kết quả mà chị chưa từng nghĩ tới. Cuối tháng 8/2025, gia đình hạnh phúc chào đón cặp song sinh khỏe mạnh.

Sáu năm, hai lần chuyển phôi và ba thiên thần nhỏ chào đời - một hành trình trọn vẹn hạnh phúc được tạo nên từ sự nỗ lực bền bỉ của đội ngũ chuyên môn và sự dẫn dắt tận tâm của Giáo sư Nguyễn Viết Tiến.

Hai bé song sinh chào đời khỏe mạnh nhờ phương pháp IVF tại Bệnh viện Phụ sản Thiện An, từ phôi trữ đông của chu kỳ thực hiện năm 2020

Giáo sư Nguyễn Viết Tiến - người tiên phong trong IVF tại Việt Nam

Nhắc đến thành tựu IVF tại Việt Nam, không thể không nhắc đến GS. TS. BS. Nguyễn Viết Tiến. Giáo sư là bác sĩ đầu tiên của Việt Nam được đào tạo bài bản về thụ tinh trong ống nghiệm tại Hoa Kỳ và cũng là người góp công lớn nhất trong việc xây dựng Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia trực thuộc Bệnh viện Phụ sản Trung ương - nơi đã giúp hàng chục nghìn em bé IVF cất tiếng khóc chào đời.

Với hơn 40 năm cống hiến, Giáo sư Tiến không chỉ đặt nền móng mà còn liên tục thúc đẩy sự phát triển của kỹ thuật Hỗ trợ sinh sản ở Việt Nam, từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn cho đến khi các kỹ thuật tiên tiến nhất được áp dụng rộng rãi. Hiện nay, tại Bệnh viện Phụ sản Thiện An, Giáo sư vẫn trực tiếp thăm khám, tư vấn và thực hiện các kỹ thuật quan trọng như chọc trứng, chuyển phôi; mang lại cơ hội làm cha mẹ cho hàng nghìn gia đình hiếm muộn.

GS.TS.BS Nguyễn Viết Tiến bế em bé IVF tại Bệnh viện Phụ sản Thiện An

Thiện An khẳng định uy tín bằng chuyên môn và công nghệ

Tại Bệnh viện Phụ sản Thiện An, mỗi ca IVF thành công không chỉ đến từ kinh nghiệm chuyên môn của đội ngũ bác sĩ mà còn được bảo chứng bởi hệ thống kỹ thuật hiện đại. Trung tâm Hỗ trợ sinh sản của bệnh viện được đầu tư phòng LABO đạt chuẩn ISO, phòng sạch với hệ thống lọc khí áp lực dương và màng lọc HEPA, tạo môi trường lý tưởng cho sự phát triển của phôi.

Đội ngũ chuyên gia phôi học giàu kinh nghiệm thực hiện thường quy nhiều kỹ thuật cao như ICSI (tiêm tinh trùng vào bào tương noãn), trữ đông phôi, noãn, tinh trùng, cũng như sàng lọc di truyền tiền làm tổ (PGS/PGD). Nhờ đó, phôi được lựa chọn để chuyển thường có chất lượng tối ưu, góp phần nâng cao rõ rệt tỷ lệ làm tổ và mang thai.

Quy trình nuôi cấy và theo dõi phôi được thực hiện trong môi trường labo hiện đại tại Bệnh viện Phụ sản Thiện An

Giáo sư Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh rằng thành công của IVF phụ thuộc vào nhiều yếu tố: tuổi người phụ nữ, chất lượng phôi, hệ thống LABO và đặc biệt là trình độ chuyên môn của bác sĩ, kỹ thuật viên. Với nền tảng vững chắc cả về nhân lực và công nghệ, Thiện An đang ngày càng khẳng định vị thế là địa chỉ uy tín cho những cặp vợ chồng hiếm muộn.

Hành trình gieo mầm sự sống tiếp tục

Trường hợp của chị H.T.Q chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện hạnh phúc được viết nên tại Bệnh viện Phụ sản Thiện An. Từ một mong ước tưởng chừng xa vời, bằng sự tiến bộ của y học hiện đại và sự tận tâm của đội ngũ bác sĩ, giấc mơ làm cha mẹ đã trở thành hiện thực cho hàng nghìn gia đình.

Với sứ mệnh "Trao niềm tin - Ươm mầm sự sống", Thiện An tiếp tục đồng hành cùng các cặp vợ chồng hiếm muộn, mang đến cơ hội hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ bằng những thành tựu chuyên môn hàng đầu trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam.