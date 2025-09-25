Tuần thai thứ 24: Bé yêu lớn như trái bưởi, có thể sống sót ngoài tử cung.

Mẹ tăng cân, bụng to, có thể gặp co bóp tử cung nhẹ hoặc sưng mắt cá chân.

Uống axit folic, bổ sung vitamin D, theo dõi cử động bé.

Mẹ hãy tận hưởng giai đoạn bé phát triển mạnh mẽ này nhé!

Tổng quan về tuần thai thứ 24

Trong tuần thai thứ 24, bé yêu đạt cột mốc quan trọng: phổi và xương phát triển mạnh, bé có thể sống sót ngoài tử cung với chăm sóc đặc biệt. Nhau thai cung cấp dinh dưỡng và oxy hiệu quả. Mẹ cảm thấy tràn đầy sức sống, nhưng có thể gặp co bóp tử cung nhẹ hoặc sưng mắt cá chân do thai lớn.

Đây là giai đoạn mẹ theo dõi cử động bé và chuẩn bị cho xét nghiệm glucose (kiểm tra tiểu đường thai kỳ). Mẹ hãy giữ tâm trạng vui vẻ để tận hưởng giai đoạn này nhé!

Kích thước và cân nặng của em bé

Bước vào tuần thứ 24 của thai kỳ, em bé dài khoảng 29-30cm (tính từ đầu đến gót chân, như trái bưởi, bắp ngô), nặng 500-600g, với tim đập mạnh (120-160 lần/phút).

Bé yêu và cơ thể mẹ thay đổi thế nào?

Cơ thể mẹ

- Hormone ổn định: Progesterone và estrogen hỗ trợ thai kỳ, làm tử cung mở rộng, có thể gây co bóp tử cung nhẹ, sưng mắt cá chân, hoặc táo bón.

- Bụng to rõ: Tử cung lớn hơn, khiến bụng nhô rõ, dễ nhận thấy khi đứng hoặc mặc quần áo ôm sát.

- Tăng cân: Mẹ có thể tăng 5-7 kg (tùy cơ địa), do thai nhi, nhau thai, và nước ối phát triển.

- Thay đổi khác: Mẹ tràn đầy sức sống, tiết dịch âm đạo (trắng đục, không mùi), tóc và móng mọc nhanh, da sáng mịn hoặc có đốm nám. Co bóp tử cung nhẹ (Braxton Hicks) hoặc sưng mắt cá chân có thể xảy ra do áp lực tử cung và tăng lưu lượng máu. Đau lưng hoặc đau dây chằng tròn vẫn có thể tiếp diễn.

Bé yêu

- Bé yêu là một thai nhi, dài khoảng 29-30cm (tính từ đầu đến gót chân, như trái bưởi), nặng 500-600g, với tim đập mạnh (120-160 lần/phút).

- Phổi bé phát triển phế nang, chuẩn bị cho hô hấp. Xương cứng cáp hơn, và bé có thể nghe rõ tiếng mẹ nói hoặc âm nhạc. Lớp vernix bảo vệ da, và giác quan (nghe, nhìn, sờ) nhạy hơn.

- Siêu âm cho thấy bé cử động mạnh mẽ (đá, xoay, nấc cụt), với lông mày và móng tay hoàn thiện. Thật tuyệt vời!

Triệu chứng mẹ có thể gặp trong tuần thai thứ 24

Trong tuần thứ 24 của thai kỳ, triệu chứng mang thai vẫn nhẹ, nhưng có một số thay đổi nổi bật:

- Tràn sức sống: Mẹ tràn đầy năng lượng, dễ dàng tham gia các hoạt động thường ngày.

- Bụng to rõ: Tử cung lớn khiến bụng nhô rõ, đặc biệt dễ thấy ở mẹ mang thai lần hai.

- Cử động thai: Mẹ cảm nhận bé đá hoặc lăn mạnh mẽ, rõ hơn khi nghỉ ngơi hoặc sau bữa ăn.

- Co bóp tử cung nhẹ (Braxton Hicks): Tử cung co nhẹ, không đau, như tập dượt cho chuyển dạ.

- Sưng mắt cá chân: Tăng lưu lượng máu và áp lực tử cung có thể khiến mắt cá chân sưng nhẹ, thường vào cuối ngày.

- Táo bón: Progesterone làm chậm tiêu hóa, gây khó chịu ở bụng.

- Tiết dịch âm đạo: Dịch trắng đục, không mùi là bình thường; nếu ngứa, có mùi, hoặc màu bất thường, hãy đi khám.

- Da sáng hoặc nám: Hormone khiến da sáng mịn hoặc xuất hiện đốm nám trên mặt.

- Đau lưng nhẹ: Trọng lượng thai và thay đổi tư thế có thể gây đau lưng hoặc dây chằng tròn.

Nếu mẹ thấy co bóp tử cung đau, máu đỏ tươi, đau bụng dữ dội, hoặc cử động bé giảm, hãy liên hệ bác sĩ ngay.

Tips chăm sóc cho mẹ trong tuần thai thứ 24

Chăm sóc thể chất

- Tiếp tục axit folic: Mẹ hãy uống 400 mcg axit folic mỗi ngày để hỗ trợ não và tủy sống bé phát triển.

- Ăn uống cân đối: Chọn thực phẩm giàu vitamin D (cá hồi, trứng), chất xơ (rau xanh, ngũ cốc nguyên cám), và protein (thịt nạc, đậu) để giảm táo bón và hỗ trợ xương bé. Ăn bữa nhỏ, tránh đồ cay hoặc dầu mỡ. Hạn chế caffeine (dưới 200mg/ngày).

- Nghỉ ngơi hợp lý: Ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm, nằm nghiêng trái với gối kê chân, và nghỉ ngắn ban ngày nếu mệt.

- Tập kegel: Bài tập kegel hoặc đi bộ nhẹ giúp giảm đau lưng và chuẩn bị cơ sàn chậu cho sinh nở, nhưng tránh vận động quá sức.

- Chăm sóc răng miệng: Đánh răng nhẹ nhàng, dùng chỉ nha khoa, và khám răng nếu nướu sưng hoặc chảy máu.

- Mặc quần áo thoải mái: Chọn váy bầu, quần co giãn để phù hợp với bụng ngày càng lớn.

Chăm sóc tinh thần

- Thư giãn với nhạc nhẹ, đọc sách, hoặc thiền để giữ tâm trạng vui vẻ.

- Kết nối với bạn đời, gia đình, hoặc nhóm mẹ bầu để chia sẻ niềm vui khi bé cử động mạnh mẽ.

- Nếu lo lắng về co bóp tử cung hoặc xét nghiệm glucose, hãy trao đổi với bác sĩ để được giải đáp.

Duy trì thai kỳ khỏe mạnh

- Tránh rượu, thuốc lá, và chất kích thích để bảo vệ bé yêu.

- Uống đủ nước (2-2.5 lít/ngày) để giảm táo bón, sưng mắt cá chân, và hỗ trợ tuần hoàn máu.

- Theo dõi triệu chứng bất thường và duy trì lịch khám định kỳ với bác sĩ.

Những điều mẹ cần lưu ý trong tuần thai thứ 24

- Xét nghiệm glucose: Tuần 24-28, mẹ có thể được bác sĩ yêu cầu làm xét nghiệm glucose để kiểm tra tiểu đường thai kỳ. Chuẩn bị bằng cách hỏi bác sĩ về hướng dẫn ăn uống trước xét nghiệm.

- Hiểu co bóp Braxton Hicks: Co bóp nhẹ, không đều, không đau là bình thường. Nếu co bóp đều, đau, hoặc kèm máu, đi khám ngay.

- Theo dõi cử động bé: Ghi lại các lần bé đá hoặc lăn trên ứng dụng theo dõi thai kỳ để nắm rõ sự phát triển của bé.

- Nguy cơ sảy thai rất thấp: Với tim thai ổn định qua siêu âm, nguy cơ sảy thai dưới 1%, giúp mẹ an tâm tận hưởng thai kỳ.

Câu hỏi mẹ hay thắc mắc

1. Co bóp tử cung nhẹ tuần 24 có bình thường không?

Có, co bóp Braxton Hicks là bình thường, như tử cung tập dượt. Nghỉ ngơi, uống nước, và thay đổi tư thế giúp giảm. Đi khám nếu đau hoặc đều đặn.

2. Sưng mắt cá chân tuần 24 làm sao giảm?

Nâng chân khi ngồi, mặc vớ y khoa (nếu bác sĩ khuyên), uống đủ nước, và ăn thực phẩm giàu kali (chuối, bơ).

3. Cử động thai tuần 24 khác tuần 21 thế nào?

Bé cử động mạnh mẽ hơn, với các lần đá hoặc lăn rõ rệt, thường xuyên hơn khi mẹ nghỉ hoặc sau bữa ăn.

4. Xét nghiệm glucose tuần 24 là gì và cần chuẩn bị gì?

Xét nghiệm kiểm tra tiểu đường thai kỳ, thường tuần 24-28. Hỏi bác sĩ về việc nhịn ăn hoặc chế độ ăn trước xét nghiệm.

5. Làm sao hỗ trợ xương bé phát triển tuần 24?

Bổ sung vitamin D (cá hồi, trứng) và canxi (sữa, phô mai) để hỗ trợ xương bé cứng cáp và hệ miễn dịch.

Tóm tắt nhanh những việc mẹ nên làm ở tuần thứ 24