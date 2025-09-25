Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra với một thai phụ mang song thai, khiến bàn tay của chị bị đứt lìa. Thay vì nối ngay lập tức, các bác sĩ đã ghép tạm bàn tay đó vào cẳng chân của chị theo đúng mong muốn của người mẹ sau này được chăm sóc con cái một cách trọn vẹn. Thế nhưng, quyết định đó cũng khiến nhiều người không khỏi thắc mắc: "Tại sao các bác sĩ không nối lại tay ngay sau tai nạn mà phải ghép tạm vào chân để chờ ngày nối lại tay?".

Quyết định tưởng chừng bất thường này hóa ra lại là một giải pháp y học vô cùng sáng suốt và nhân văn.

Ghép tạm vào chân: Giải pháp tối ưu trong trường hợp khẩn cấp

Theo thông tin chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, sở dĩ các bác sĩ không nối lại tay ngay cho sản phụ mà ghép tạm vào chân để chờ ngày nối lại tay sau này là bởi những lý do quan trọng sau:

- Giảm nguy cơ hoại tử và nhiễm trùng: Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân bị dập nát 1/3 dưới cẳng tay và đứt lìa bàn tay phải sau tai nạn lao động. Lúc này, các mạch máu bị tổn thương nghiêm trọng và các mô rất bẩn. Nếu nối lại ngay tức thì có thể dẫn đến hoại tử ở các vị trí nối, khiến ca phẫu thuật thất bại hoàn toàn. Ngoài ra, bệnh nhân có nguy cơ nhiễm trùng sau mổ, gây biến chứng nhiễm trùng huyết, suy đa tạng, thậm chí mất cả mẹ lẫn con.

Bảo vệ thai nhi và sức khỏe người mẹ: Đây là lý do quan trọng nhất. Ca phẫu thuật nối chi đứt lìa đòi hỏi bệnh nhân phải gây mê toàn thân trong nhiều giờ (7-8 giờ đồng hồ). Điều này rất nguy hiểm cho cả thai phụ và song thai. Bằng cách ghép tạm vào chân, ca mổ được rút ngắn, giảm thiểu tối đa rủi ro. Các bác sĩ cũng có thời gian để theo dõi sức khỏe của người mẹ và thai nhi, chuẩn bị tốt nhất cho cuộc phẫu thuật nối tay sau này.

Bên cạnh việc ghép tạm bàn tay vào chân, nữ bệnh nhân còn được ghép tạm cánh tay đã mất bàn tay vào ổ bụng. Kỹ thuật này gọi nôm na là "bỏ túi", nhằm giữ được chiều dài của cánh tay, vì bệnh nhân đã dập nát mô da và một phần mô cơ, mô gân sau tai nạn. Nếu để vị trí dập nát trơ ra ngoài, bệnh nhân có nguy cơ hoại tử và không có da để che phủ.

Đứng trước những nguy cơ nêu trên, ê-kíp điều trị sau khi hội chẩn nhiều chuyên khoa (Hồi sức cấp cứu, Sản, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Huyết học, Chấn thương chỉnh hình) và nhiều bệnh viện đã đưa ra một quyết định dũng cảm là thực hiện kỹ thuật "bỏ túi" như trên cho bệnh nhân.

Theo chia sẻ của ekip phẫu thuật: "Đây là một ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và liên tục giữa nhiều chuyên khoa, đồng thời phải đảm bảo ổn định sức khỏe của cả mẹ và thai nhi".

Ca mổ kéo dài liên tục 3 giờ, trong suốt quá trình phẫu thuật - các bác sĩ vừa thực hiện nối mạch để ghép tạm bàn tay vào chân, vừa theo dõi sát tình trạng thai nhi để đảm bảo không xảy ra biến chứng nào ngoài ý muốn. Kết quả bước đầu rất khả quan: Tình trạng sản phụ ổn định, song thai phát triển bình thường và bàn tay được bảo tồn đang tiến triển tốt.

Theo chia sẻ của các bác sĩ, sau 3-4 tuần thực hiện kỹ thuật "bỏ túi", cánh tay sẽ được lấy ra ngoài. Lúc này, da cẳng tay khâu nối với da bụng đã tự hình thành một vòng tuần hoàn, nên các bác sĩ có thể lấy thêm một phần da bụng để bổ sung vào phần da thiếu hụt, nhằm chuẩn bị tốt hơn cho ca nối chi sau đó.

Thành viên ê-kíp điều trị phân tích, kỹ thuật "bỏ túi" đã được nhiều cơ sở y tế trước đó thực hiện. Còn kỹ thuật ghép tạm bàn tay vào cẳng chân để nuôi cấy, y văn thế giới đã ghi nhận một trường hợp bệnh nhân được thực hiện ở Trung Quốc, ở Việt Nam có thể xem như là ca đầu tiên.