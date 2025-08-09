6 món ăn cực dễ làm lại "hao cơm", gia đình tôi luân phiên ăn trong cả tuần và không bao giờ chán

Khám phá 8 món ăn dễ làm cho gia đình với những công thức đơn giản nhưng hấp dẫn. Từ canh hạt sen, củ mài nấu sườn heo, đến cánh gà coca và món cà tím tự làm, mỗi món đều mang đến hương vị độc đáo cho bữa cơm gia đình thêm phong phú. Hãy vào bếp và trổ tài nấu nướng với những nguyên liệu dễ kiếm và cách chế biến nhanh chóng để cả nhà cùng thưởng thức!

1. Canh hạt sen, củ mài nấu sườn heo

Nguyên liệu để làm món canh hạt sen, củ mài và sườn heo

300g sườn heo, 1 củ khoai mỡ, một nắm đậu xanh, 150g hạt sen tươi và một ít gừng thái lát, gia vị, bột nấm hương tươi, 1 cây hành lá.

Cách làm món canh hạt sen, củ mài và sườn heo

Bước 1: Rửa sạch sườn heo sau đó chặt thành các miếng nhỏ. Cho sườn heo vào nồi nước, thêm vài lát gừng và 1 thìa canh rượu nấu ăn vào chần. Khi nước sôi, bạn vớt sạch bọt nổi lên trên. Sau đó vớt sườn ra, rửa sạch với nước ấm cho hết cặn bọt.

Bước 2: Gọt bỏ vỏ củ mài và sửa sạch. Sau đó thái miếng vừa ăn. Đậu xanh rửa sạch, ngâm khoảng 1 tiếng trước khi nấu cho nở. Hạt sen rửa sạch. Hành lá rửa sạch, cắt khúc.

Bước 3: Cho sườn heo, đậu xanh, hạt sen và gừng thái lát vào nồi, thêm nước vừa đủ, ninh nhỏ lửa trong khoảng 30 phút. Sau đó, cho củ mài vào hầm thêm nửa tiếng nữa. Khi củ mài chín, bạn nêm gia vị, bột nấm hương tươi, khuấy đều. Đun thêm khoảng 2 phút thì cho hành lá xắt nhỏ (hoặc rau mùi) vào, lấy ra tô và thưởng thức.

2. Khoai tây thái sợi xào chua cay

Nguyên liệu làm món khoai tây thái sợi xào chua cay

2-3 củ khoai tây (tùy vào kích thước và khẩu phần ăn), 1 quả ớt ngọt xanh và 1 quả ớt ngọt đỏ, 1 cây hành lá, 3 tép tỏi, gia vị, một bát nước dùng gà, đường, 1 thìa canh giấm trắng, 1 thìa canh giấm balsamic, nước tương.

Cách làm món khoai tây thái sợi xào chua cay

Bước 1: Khoai tây bạn gọt bỏ vỏ, rửa sạch sau đó thái sợi. Sau đó bạn rửa sạch một lần nữa để loại bỏ phần tinh bột. Tiếp theo đun sôi một nồi nước, sau đó bạn thêm một thìa giấm vào rồi chần nhanh khoai tây trong khoảng 30 giây. Việc này sẽ giúp khoai tây giòn, ngon hơn.

Bước 2: Đun nóng dầu trong chảo, cho tỏi băm vào xào đến khi dậy mùi thơm. Tiếp theo bạn cho 1 thìa canh thìa giấm balsamic vào rồi rưới 1 thìa canh nước tương dọc theo mép chảo để kích thích mùi thơm. Đây chính là bí quyết làm nên món khoai tây bào sợi thơm ngon. Lúc này, cho khoai tây thái sợi vào, nêm thêm chút gia vị, tinh chất cốt gà (hoặc bột nêm) và lượng đường thích hợp để tăng hương vị. Sau đó bạn cho ớt ngọt xanh và đỏ thái sợi vào để tạo màu. Xào đều trên lửa lớn cho đến khi chín là có thể lấy ra đĩa thưởng thức.

3. Cá vượt hấp hành lá

Nguyên liệu làm món cá vược hấp hành lá

1 con cá vược, 5-7 cây hành lá, vài lát gừng, 2 thìa nước tương cá hấp, một chút gia vị, 1 thìa canh dầu ăn.

Cách làm món cá vược hấp hành lá

Bước 1: Cá vược bạn sơ chế sạch sau đó thái thành các lát mỏng. Sau đó đặt cá vào đĩa sâu lòng. Tiếp đó bạn thêm gừng thái lát, rượu nấu ăn vào hấp trong 8 phút.

Bước 2: Bạn lấy đĩa cá ra, đổ nước hấp đọng đĩa. Tiếp đó rải hành lá thái nhỏ lên trên, rưới 2 thìa nước tương cá hấp vào. Đun nóng 1 thìa canh dầu ăn rồi đổ vào phần hành lá để kích thích mùi thơm. Cho cá vào lại trong nồi hấp thêm khoảng 1 phút. Lấy món ăn ra và thưởng thức.

4. Sườn heo hấp váng đậu

Nguyên liệu làm món sườn heo hấp váng đậu

500g sườn heo, 150g váng đậu khô, một chút gừng băm, 5 tép tỏi, 30ml nước tương, 15ml nước tương đen, 1 thìa canh bột năng, 5g đường, một ít bột tiêu, một chút dầu ăn, 1 cây hành lá thái nhỏ.

Cách làm sườn heo hấp váng đậu

Bước 1: Sau khi chặt sườn heo thành từng miếng nhỏ bạn rửa sạch để loại bỏ máu thừa và tạp chất. Tiếp đó thấm khô nước bằng khăn bếp rồi cho sườn vào bát tô. Tiếp theo cho gừng băm nhỏ, tỏi băm, nước tương, bột năng và dầu ăn, trộn đều rồi ướp trong 10 phút.

Bước 2: Ngâm váng đậu cho mềm, vắt bớt nước, cắt miếng nhỏ, đặt xuống đáy khay hấp. Sau đó, cho sườn và nước ướp lên trên váng đậu rồi đặt lên xửng hấp. Thời gian hấp món ăn trong khoảng 35-40 phút là món ăn chín. Sau khi lấy món ăn ra, bạn rắc chút hành lá thái nhỏ lên trên cho đẹp mắt là có thể cùng mọi người thưởng thức.

5. Cánh gà coca

Nguyên liệu làm món cánh gà coca

8 phần giữa cánh gà, 1 lon coca cola, một nhánh gừng, vài cây hành lá, 1 thìa canh rượu nấu ăn, nước tương, nước tương đen, gia vị.

Cách làm món cánh gà coca

Bước 1: Rửa sạch cánh gà và rạch vài đường trên bề mặt để dễ thấm gia vị hơn. Cho cánh gà vào nồi nước, thêm vào lát gừng, hành lá, rượu nấu ăn, chần qua để khử mùi tanh. Sau đó vớt cánh gà ra, rửa sạch cho hết cặn bọt rồi để ráo.

Bước 2: Đun nóng chảo cùng lượng dầu ăn vừa phải rồi thả cánh gà vào chiên cho đến khi cả hai mặt có màu vàng nâu. Sau khi chiên hết cánh gà, bạn lấy bớt dầu thừa ra rồi thêm 2 thìa canh nước tương cùng 1 thìa canh nước tương đen vào, đảo đều cho đến khi đổi màu.

Bước 3: Tiếp đó bạn đổ coca cola vào ngập cánh gà, đun sôi ở lửa lớn, sau đó đun nhỏ lửa trong 20 phút. Cuối cùng, khi thấy nước sốt sánh lại bạn nêm chút gia vị cho vừa ăn, đảo nhẹ cho sánh sệt thì tắt bếp, lấy món ăn ra đĩa.

6. Cà tím sốt nước tương

Nguyên liệu làm món cà tím sốt nước tương

2 quả cà tím, 1/2 quả ớt chuông xanh, 1/2 quả ớt chuông đỏ, tỏi băm, muối, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh nước tương đen, một chút đường, 1 thìa canh bột năng, 1 thìa canh tinh chất cốt gà.

Cách làm món cà tím sốt nước tương

Bước 1: Rửa sạch cà tím, cắt thành dạng dải dài vừa phải, ngâm trong nước muối 10 phút để tránh bị oxy hóa và thâm đen, vớt ra để ráo nước. Rửa sạch và cắt nhỏ ớt chuông (hoặc bạn có thể thay bằng ớt ngọt thông thường).

Bước 2: Chuẩn bị một chiếc bát cho nước tương, nước tương đen, 1/2 thìa canh đường, 1 thìa canh bột năng và 150ml nước, khuấy đều. Đun nóng dầu trong chao, cho cà tím vào chiên cho đến khi hơi sém, lấy ra để riêng.

Bước 3: Để lại chút xíu dầu ăn trong chảo, cho tỏi băm vào phi thơm. Sau đó cho ớt chuông vào xào chín. Đổ cà tím vào, xào đều, sau đó đổ nước sốt đã pha vào và nấu cho đến khi súp sánh lại. Cuối cùng bạn nêm tinh chất cốt gà vào cho vừa ăn.

Trên đây là 6 món ăn dễ làm, tuy đơn giản nhưng lại vô cùng ngon miệng, mỗi món đều khiến bạn ngon miệng, kích thích vị giác, muốn ăn nhiều cơm hơn.