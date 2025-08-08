Miền Bắc nắng nóng, bữa tối chỉ cần 1 món canh này ăn cùng cơm hoặc miến vừa ngon lại "nịnh" khẩu vị cả nhà

Trời nóng bức, mệt mỏi nhưng lúc nào cũng phải lo nghĩ không biết nấu món gì và làm bao nhiêu món cho bữa cơm nhà! Vậy thì sao không nấu tất cả nguyên liệu này cùng nhau trong một nồi nhỉ? Một món canh có đủ rau củ và thịt, đơn giản mà ngon miệng, giống như công thức chúng tôi gợi ý hôm nay.

Món ăn hôm nay, tạm gọi là "canh rau củ thập cẩm", gồm rất nhiều nguyên liệu, bao gồm bóng bì, cá viên, thịt băm, mướp, nấm sò và nấm mèo. Bóng bì vốn là da heo được làm bằng cách lọc bỏ hết phần mỡ, phơi khô rồi chiên giòn, có thể dùng chế biến làm nhiều món ăn như canh, xào... Món canh mà chúng ta nấu hôm nay với bóng bì thấm đẫm hương vị của nước dùng khiến chúng trở nên mềm, ngon. Món canh có vị thanh nhẹ, thơm ngon và các loại rau mềm mướt, đảm bảo sẽ là một bữa tiệc thịnh soạn cho đôi mắt.

Không dài dòng nữa, tôi xin chia sẻ với các bạn cách làm món canh mùa hè này, vừa ngon vừa dễ làm. Để biết hướng dẫn chi tiết, vui lòng xem các bước sau:

Nguyên liệu làm món canh rau thập cẩm

1 miếng bóng bì, 150g thịt heo băm, 10 viên cá viên, một quả mướp, một ít mộc nhĩ khô, 1 hộp nấm sò (lượng vừa đủ khẩu phần ăn), 5 tép tỏi, 1 cây hành lá, lượng gia vị thích hợp, 1 thìa canh dầu hào, một chút bột tiêu, một chút bột nấm hương tươi, dầu ăn, một chút dầu mè.

Cách làm món canh rau thập cẩm

Bước 1: Vì đây là món canh thập cẩm nên cần khá nhiều nguyên liệu. Nếu cá viên của bạn để trong ngăn đông, hãy lấy ra và cho vào bát để rã đông từ từ. Ngâm một ít mộc nhĩ khô trong nước lạnh cho đến khi mềm hoàn toàn. Rửa sạch và xé nấm sò thành miếng vừa ăn rồi để riêng. Bạn có thể thay thế thịt bò viên (hoặc thịt heo viên) cho viên cá; nấm hương thay cho nấm sò.

Bước 2: Bóng bì bạn rửa sạch dưới vòi nước sau đó ngâm vào chậu nước lạnh khoảng 1 giờ. Sau khi bóng bì nở hoàn toàn thì bạn thả vào nồi nước sôi, chần qua trong 1 phút. Sau đó vớt ra, thả vào chậu nước lạnh cho nguội. Tiếp đó vắt bớt nước rồi thái thành miếng vừa ăn. Mướp bạn đem gọt bỏ vỏ rồi thái miếng vừa ăn. Tỏi đập dập, băm nhỏ. Hành lá rửa sạch cắt riêng phần gốc và lá.

Bước 3: Sau khi đã sơ chế nguyên liệu sẵn sàng, bạn đặt nồi lên bếp, cho một chút dầu ăn vào, đun nóng. Tiếp theo bạn cho thịt băm vào và xào cho đến khi hơi vàng. Tiếp đó bạn cho gốc hành lá và tỏi vào xào đến khi dậy mùi thơm. Tiếp theo bạn cho nấm sò, mộc nhĩ, bóng bì vào, chỉnh mức lửa lớn và xào trong khoảng 2 phút. Sau đó bạn cho lượng nước sôi vừa đủ vào, đun trên lửa lớn.

Bước 4: Tiếp đó bạn đổ cá viên vào nồi, tiếp tục nấu trên lửa vừa trong khoảng 5 đến 6 phút. Sau đó thêm một chút dầu hào, gia vị, bột tiêu cho vừa ăn.

Bước 5: Tiếp đó cho mướp vào, nấu trên lửa lớn trong khoảng 5 phút cho đến khi mướp chín hoàn toàn. Sau đó hãy thêm một ít dầu mè vào nồi, khuấy đều, nếm thử xem có vừa miệng không và điều chỉnh lại gia vị trước khi cho hành lá vào rồi lấy ra bát tô.

Thành phẩm món canh rau thập cẩm

Món canh tươi mát, thanh đạm và hấp dẫn này là một món ăn ngon miệng, rất hợp với cơm. Với nguyên liệu phong phú và đa dạng, chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng. Nếu vào ngày nắng nóng, không muốn nấu quá nhiều, bạn có thể thêm một chút miến vào ăn cùng cũng cực đưa vị.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh rau thập cẩm này nhé!