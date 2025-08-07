Mùa thu có 4 loại rau không thuốc trừ sâu lại cực tốt cho sức khỏe: Đem làm món xào hay nấu canh đều ngon

Khi tiết Thu đến, những cơn gió nhẹ buổi sáng và buổi tối cũng mang đến chút mát mẻ thoang thoảng, nhưng cái nóng ban ngày vẫn còn dai dẳng, kèm theo hơi nóng và độ ẩm. Hãy hạn chế ăn các loại thịt và cá nặng mùi vào thời điểm này trong năm. Thay vào đó, chính những loại rau củ theo mùa tươi ngon, mọng nước, đậm đà mới xoa dịu dạ dày của chúng ta. Đáng chú ý, có một số loại rau củ mùa thu vốn đã cứng cáp, ít bị côn trùng tấn công và dĩ nhiên, cũng ít bị phun thuốc trừ sâu hơn. Chúng tươi ngon và giá cả phải chăng mà người nào am hiểu cũng âm thầm dự trữ chúng để làm phong phú cho bàn ăn của gia đình mình! Hôm nay, hãy cùng khám phá 4 loại "rau" tuyệt vời xuất hiện sau tiết thu và những công thức chế biến các món rau này nhé!

1. Đậu ván tím

Khi bước vào đầu thu, bạn sẽ nhìn thấy ở các sạp rau trong khu chợ có những rổ đậu ván với màu sắc xanh hoặc tím bắt mắt. Những quả đậu nhỏ nhắn, cong như lưỡi liếm này với lớp vỏ căng mọng và hương thơm sảng khoái. Nhờ khả năng kháng sâu bệnh cao mà đậu ván gần như không cần dùng đến thuốc trừ sâu trong quá trình sinh trưởng. Chúng rất giàu protein thực vật chất lượng cao và chất xơ, chúng là trợ thủ đắc lực giúp thanh lọc cơ thể.

Công thức gợi ý: Đậu ván tím xào thịt

Bước 1: Ngắt bỏ đầu và cuống của đậu ván tím, tước xơ cạnh 2 bên rồi rửa sạch. Sau đó bạn dùng dao thái vát từng quả đậu ván tím thành dạng sợi mỏng. Thịt thăn heo bạn rửa sạch, dùng khăn bếp thấm khô nước. Sau đó thái thành miếng mỏng rồi tiếp tục thái thành dạng sợi mỏng, cho vào bát. Thêm nước tương, rượu nấu ăn, một chút bột năng vào trộn và ướp trong khoảng 15 phút.

Bước 2: Đun nóng dầu trong chảo, cho tỏi băm vào phi thơm. Sau đó bạn cho thịt heo đã ướp vào xào cho đến khi đổi màu thì lấy ra đĩa, dùng sau. Tiếp theo bạn cho một chút dầu ăn vào chảo, thêm tỏi băm vào xào thơm. Sau đó cho đậu ván tím vào xào trên lửa lớn cho đến khi chín mềm.

Bước 3: Tiếp theo bạn cho thịt heo đã xào trước đó vào, nêm thêm chút gia vị và dầu hào cho vừa ăn, đảo đều khoảng 30 giây là có thể tắt bếp. Lấy món ăn ra đĩa và thưởng thức. Vị ngọt của đậu xanh hòa quyện với hương thơm của thịt, ăn kèm với cơm thật tuyệt vời!

2. Cà rốt: Nhân sâm nhỏ trồng trong vườn

Ngày nay với công nghệ nhà kính phát triển thì cà rốt có quanh năm. Tuy nhiên cà rốt vào mùa thu và mùa đông vẫn ngọt, ngon nhất! Cà rốt là lại thực phẩm được trồng sâu dưới lòng đất, do đó chúng thường không bị côn trùng tấn công, gần như không cần đến thuốc trừ sâu. Cà rốt rất giàu beta-carotene, chất chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể, nó là một loại "kem dưỡng ẩm" tuyệt vời cho da và là "thuốc tự nhiên" tốt cho mắt, mang lại giá trị tuyệt vời với mức giá hợp lý.

Công thức gợi ý: Cà rốt hấp thịt

Bước 1: Dùng dụng cụ gọt vỏ cà rốt sau đó rửa sạch. Tiếp theo cắt cà rốt thành các lát hơi dày. Đun sôi nước trong nồi sau đó thả cà rốt vào chần cho đến khi thấy mềm (có thể uốn cong được) thì vớt ra, để ráo nước. Gọt vỏ cà rốt và cắt thành lát hơi dày. Chần cho đến khi mềm và để ráo nước.

Bước 2: Băm nhỏ 200g thịt nạc vai sau đó cho vào bát tô. Tiếp đó bạn cho hành lá thái nhỏ, một chút gừng băm, một chút nước mắm (hoặc nước tương), lượng gia vị thích hợp, chút bột tiêu, và 1 thìa cà phê dầu mè vào, trộn đều.

Bước 3: Sau đó bạn lấy một lượng nhân thịt vừa phải, nhẹ nhàng đặt vào từng lát cà rốt. Xếp các lát cà rốt cùng thịt lên đĩa, tạo độ cong như hình cánh hoa. Sau đó bạn cho vào xửng, hấp ở mức lửa lớn trong 15-20 phút cho đến khi chín. Cà rốt sẽ chín hoàn hảo, ngọt và mềm!

3. Củ sen: "Chiếc trâm ngọc trắng" trong bùn

Dân gian thường ví von cây hoa sen là "báu vật trời ban" và củ sen là loại thực phẩm mùa thu bổ dưỡng nhất. Ẩn mình trong bùn nước, củ sen đã tự tạo cho mình "lá chắn" tự nhiên, bảo vệ nó khỏi các loại sâu phá hoại và côn trùng. Do đó nó không cần dùng đến thuốc trừ sâu. Củ sen còn sống có kết cấu giòn tan, có tác dụng thanh nhiệt, nấu chín có tác dụng bổ tỳ, bổ vị. Củ sen mùa thu mềm dẻo, đặc biệt thích hợp để nấu canh, giúp giải nhiệt trong tiết trời chuyển mùa hè sang mùa thu.

Công thức gợi ý: Canh củ sen và sườn heo

Bước 1: Sườn bạn rửa sạch rồi chặt thành từng miếng nhỏ. Sau đó cho sườn vào nồi nước, thêm vài lát gừng, 1 thìa canh rượu nấu ăn vào rồi đun sôi. Chần sườn một lúc để loại bỏ máu thừa và tạp chất. Sau đó bạn vớt sườn ra, rửa sạch. Củ sen bạn đem gọt vỏ, thái miếng vừa ăn rồi ngâm vào nước sạch có pha chút muối để chống oxy hóa.

Bước 2: Cho sườn và vài lát gừng vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ vào. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó vặn nhỏ lửa và ninh trong khoảng 30 phút. Sau đó bạn thả củ sen vào, tiếp tục ninh thêm khoảng 30 phút cho đến khi củ sen mềm dẻo.

Bước 3: Nêm gia vị vừa ăn, thái nhỏ hành lá rồi cho vào trước khi tắt bếp. Lấy món ăn ra bát tô là bạn có thể cùng gia đình thưởng thức. Món canh củ sen và sườn heo có nước dùng ngọt ngon đậm đà, thơm mùi củ sen, ấm nóng, bổ dưỡng.

4. Đậu bắp: "Ngọc lục bảo xanh" hình ngôi sao

Đậu bắp là loại rau có đặc trưng rất đặc biệt bởi được phủ một lớp những sợi lông mịn, dày trên bề mặt. Lớp lông này hoạt động như một chất xua đuổi côn trùng tự nhiên, do đó loại thực phẩm này sinh trưởng rất tốt mà hiếm khi cần đến thuốc bảo vệ thực vật. Khi sơ chế món ăn, bạn cắt ra, nhìn ở mặt cắt ngang trông giống như những ngôi sao nhỏ, chúng tiết ra phần nước nhầy, giàu pectin và chất xơ, là một thành phần tuyệt vời giúp làm ẩm ruột cũng như góp phần bảo vệ dạ dày.

Công thức đề xuất: Đậu bắp xào trứng chiên và mộc nhĩ

Bước 1: Đậu bắp đem cắt bỏ cuống, cắt chéo thành từng miếng nhỏ. Sau đó bạn đun sôi một nồi nước, thả đậu bắp vào chần trong khoảng 15 giây rồi vớt ra. Đây là thao tác giúp loại bỏ bớt độ chát và giữ độ giòn cho đậu bắp. Mộc nhĩ ngâm nở mềm rồi rửa sạch, xé thành miếng nhỏ. Trứng đập vào bát, đánh đều.

Bước 2: Đun nóng dầu trong chảo, đổ nước trứng vào và xào cho đến khi hỗn hợp chín và tách thành từng miếng nhỏ. Sau đó lấy trứng ra rồi thêm chút dầu vào chảo, cho tỏi băm vào phi thơm. Tiếp đó bạn cho mộc nhĩ vào, xào khoảng vài phút rồi thêm đậu bắp vào, xào đều.

Bước 3: Bạn xào đậu bắp nhanh tay trên lửa lớn sau đó thêm lượng gia vị vừa phải, một chút nước tương. Cuối cùng cho trứng vào xào đều cùng. Hương vị đậm đà, thơm ngon và mịn màng! Lưu ý, bạn cũng có thể thêm cà rốt vào xào cùng đậu bắp và mộc nhĩ, ăn cũng rất ngon.

Trên đây là 4 loại rau không thuốc trừ sâu tuyệt vời có nhiều vào mùa thu, từ đậu ván tím đến củ sen bổ dưỡng. Những loại rau này không chỉ giàu chất dinh dưỡng mà còn an toàn cho sức khỏe, giúp bạn thanh lọc cơ thể và làm phong phú bữa ăn gia đình. Với cách thức chế biến đơn giản, bạn hãy thường xuyên bổ sung vào thực đơn gia đình mình để thưởng thức hương vị mùa thu tuyệt vời!