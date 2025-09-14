Mới chiếu 1 tập mà phim Hàn này đã cuốn vượt mức cho phép: Nữ chính đẹp mê hồn, tua đi tua lại 100 lần không chán

Mới đây, màn ảnh Hàn lại tiếp tục chứng kiến thêm một bộ phim siêu hay lên sóng, đó là A Hundred Memories (tựa Việt: Trăm Mảnh Ký Ức). Tác phẩm này lấy bối cảnh vào những năm 1980, kể về cặp bạn thân Ko Yeong Rye và Seo Jong Hui, những người đồng nghiệp thân thiết tại công ty vận tải Cheong A.

Bên cạnh tình bạn giữa Ko Yeong Rye và Seo Jong Hui, bộ phim còn khắc họa mối tình đầu đau khổ của Han Jae Pil, người đàn ông định mệnh xuất hiện trong cuộc đời của cả 2 người.

Shin Ye Eun đảm nhận vai Seo Jong Hui trong phim A Hundred Memories.

Đảm nhận vai Seo Jong Hui là Shin Ye Eun. Còn nhớ trong bom tấn The Glory, Shin Ye Eun đã khiến người xem ám ảnh khi khắc họa nhân vật phản diện Park Yeon Jin thời trẻ. Ánh mắt đáng sợ của cô khi bạo lực học đường Moon Dong Eun thực sự gây chấn động.

Thế nhưng giờ đây, Shin Ye Eun lột xác hoàn toàn khi mang tới một cô nàng Seo Jong Hui lanh lợi, tự tin, mạnh mẽ và cũng cực kỳ tốt bụng, ấm áp. Đặc biệt, nhan sắc của Shin Ye Eun phải nói là vô cùng đẹp, đảm bảo ngay cả những khán giả khó tính nhất cũng phải thấy hài lòng.

Kim Da Mi mang tới một Ko Yeong Rye cực đáng yêu, nhìn mặt là khán giả đã thấy buồn cười.

Trong khi đó, vai Ko Yeong Rye do Kim Da Mi - mỹ nhân chuyên đóng "siêu phẩm" nổi rần rần vài năm trở lại đây, thể hiện. Cô mang tới một cô nàng có chút ngố ngố nhưng rất dễ thương, bị say xe nhưng lại làm phụ xe, cảnh nào xuất hiện cũng thấy người xem phải bật cười.

Về nam chính Han Jae Pil, nhân vật này được "chọn mặt gửi vàng" cho Heo Nam Joon. Dù không phải một ngôi sao hàng đầu, nhưng Heo Nam Joon cũng đã để lại những dấu ấn nhất định trong lòng khán giả nhờ các vai diễn trong Snowdrop, Sweet Home hay When The Phone Rings.

Ko Yeong Rye sớm phải lòng nam chính Han Jae Pil sau khi được anh cứu và giúp băng bó vết thương.

Hiện tại, A Hundred Memories mới chiếu 1 tập nhưng đã ghi nhận phản hồi tích cực từ khán giả. Mọi người đánh giá phim mang lại bầu không khí "chill chill" rất dễ chịu, phản ứng hóa học cực tốt của 3 diễn viên chính, đặc biệt là cặp đôi Shin Ye Eun - Kim Da Mi.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý về phim A Hundred Memories:

- Phim nhẹ nhàng, chill chill.

- Xem phim này vì Shin Ye Eun, hình như cô ấy là nữ chính thứ hai. Tôi thích tính cách dễ thương, lanh lợi của cô ấy. Hy vọng cô ấy cũng được lên sóng nhiều hơn.

- Tôi rất thích tập đầu tiên và nóng lòng được xem phần còn lại của bộ phim mà tôi đã chờ đợi bấy lâu nay. Kim Da Mi dễ thương quá đỗi. Tôi vẫn luôn nói rằng trong ngành điện ảnh, có hai người dễ thương hơn hẳn những người khác và cả hai đều đã ngoài 30, đó là Kim Da Mi cùng với Geum Sae Rok. Chỉ muốn véo má họ một cái thôi.

- Kịch bản và diễn xuất đều rất tuyệt.

- Đã xem tập đầu tiên của A Hundred Memories. Phản ứng hóa học giữa hai nữ chính mạnh mẽ đến mức tôi thực sự nghĩ rằng nó có thể trở thành một phim girl-love cho đến khi nam chính xuất hiện. Cả hai nữ diễn viên đều rất đẹp, các nhân vật nam cũng rất đỉnh. Câu chuyện phim thì khiến tôi bị cuốn hút. Tôi không thể chờ đợi để xem các cô gái theo đuổi ước mơ của mình như thế nào, liệu các chàng trai có thực sự trở thành võ sĩ quyền Anh hay không, nam chính cuối cùng sẽ ở bên ai và tại sao cô gái lại bỏ nhà ra đi. Thêm vào đó, kỹ thuật quay phim thật ngoạn mục.

- Tập 1 rất hay, kịch bản không rườm rà, đạo diễn xuất sắc, diễn xuất đỉnh cao. Phim này quá đỉnh, nhạc phim cũng hay điên luôn.