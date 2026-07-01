51 tuổi vẫn giữ 47kg suốt nhiều năm: "Mỹ nhân cổ trang đẹp nhất màn ảnh" tiết lộ bí quyết để không tăng cân tuổi trung niên

Ở tuổi 50, khi nhiều phụ nữ bắt đầu đối mặt với tình trạng tăng cân, trao đổi chất chậm lại và vóc dáng thay đổi sau tiền mãn kinh, nữ diễn viên Tưởng Cần Cần vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi thân hình mảnh mai gần như không đổi suốt nhiều năm. Điều đáng nói, cô không theo đuổi những phương pháp giảm cân cực đoan mà duy trì lối sống khoa học, bền vững cùng ông xã Trần Kiến Bân.

"Nữ thần cổ trang" vẫn giữ phong độ ở tuổi 50

Nhắc đến những mỹ nhân cổ trang nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 1990 - 2000, Tưởng Cần Cần luôn là cái tên được nhớ tới đầu tiên. Sở hữu vẻ đẹp thanh tú, khí chất dịu dàng, cô từng được nữ văn sĩ Quỳnh Dao đặc biệt yêu mến và đặt nghệ danh "Thủy Linh".

Từ Thương thiên hữu lệ, Bạch phát ma nữ, Phong Vân đến Kiều gia đại viện, nữ diễn viên ghi dấu với hàng loạt vai diễn kinh điển và được mệnh danh là một trong những "biểu tượng nhan sắc cổ trang" của màn ảnh Hoa ngữ.

Không chỉ giữ được làn da trẻ trung, ở tuổi 50, cô vẫn duy trì cân nặng khoảng 47kg - con số gần như không thay đổi trong nhiều năm.

Điều này càng đáng chú ý khi sau sinh, nữ diễn viên từng có thời điểm tăng lên khoảng 65kg. Tuy nhiên, chỉ sau hơn hai tháng điều chỉnh chế độ ăn kết hợp tập luyện đều đặn, cô đã lấy lại vóc dáng và duy trì ổn định đến hiện tại.

Thú vị hơn, Tưởng Cần Cần lại nổi tiếng là người rất mê ăn. Theo chia sẻ của ê-kíp, cô vừa ăn xong bữa chính đã có thể tìm món ăn vặt tiếp theo. Bí quyết nằm ở cách lựa chọn thực phẩm và duy trì vận động hằng ngày, thay vì ép bản thân nhịn ăn.

Khi cần siết dáng, ưu tiên protein và thay cơm bằng ngô

Nếu chuẩn bị vào phim hoặc cần xuất hiện trước ống kính, nữ diễn viên sẽ chuyển sang thực đơn giàu protein, ít chất béo.

Các món thường xuất hiện trong bữa ăn gồm:

Thịt nạc.

Trứng.

Nhiều rau xanh.

Ngô thay cho cơm trắng hoặc tinh bột tinh chế.

Các món canh thanh đạm giúp tăng cảm giác no.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ngô là nguồn tinh bột nguyên hạt có chỉ số đường huyết (GI) tương đối thấp, đồng thời giàu chất xơ và hợp chất chống oxy hóa thực vật. Vì vậy, thực phẩm này giúp kéo dài cảm giác no và hạn chế biến động đường huyết sau ăn.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa có thể ăn ngô không giới hạn. Khoảng 1-1,3 bắp ngô cỡ vừa hoặc một bát hạt ngô đã tương đương năng lượng của một bát cơm trắng (khoảng 250-280 kcal). Vì vậy, nếu đang kiểm soát cân nặng, khẩu phần vẫn là yếu tố quan trọng.

Bí quyết của hai vợ chồng: Đi bộ nhanh mỗi ngày

Một trong những thói quen được Tưởng Cần Cần duy trì nhiều năm là đi bộ nhanh cùng chồng - nam diễn viên Trần Kiến Bân.

Hai vợ chồng thường mặc trang phục thể thao, đi bộ với tốc độ nhanh để cơ thể tiết mồ hôi nhẹ. Theo cô, cảm giác đổ mồ hôi sau khi vận động giúp cơ thể thư giãn và tạo động lực để duy trì thói quen mỗi ngày.

Đi bộ nhanh là bài tập aerobic cường độ vừa, ít gây áp lực lên khớp nhưng vẫn giúp:

Tăng sức bền tim mạch.

Tiêu hao năng lượng.

Duy trì khối cơ.

Dễ tập luyện lâu dài hơn nhiều hình thức vận động cường độ cao.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng đổ nhiều mồ hôi không đồng nghĩa với việc đốt cháy nhiều mỡ hơn. Lượng mỡ giảm chủ yếu phụ thuộc vào tổng năng lượng tiêu hao, chế độ ăn và việc duy trì vận động đều đặn. Sau khi tập, cần bổ sung đủ nước để tránh mất nước.

Kết thúc buổi tập bằng 1.000 lần nhảy dây

Sau khi đi bộ, nữ diễn viên thường thực hiện thêm khoảng 1.000 lần nhảy dây.

Đây là bài tập cardio tác động lên toàn thân, giúp:

Tăng nhịp tim. Cải thiện khả năng phối hợp. Rèn sức mạnh chân. Tăng độ ổn định của vùng cơ trung tâm.

Với người mới bắt đầu, không nên cố gắng đạt ngay 1.000 lần. Các chuyên gia khuyến nghị nên tập từ 100-200 lần mỗi buổi, sau đó tăng dần theo thể lực để giảm áp lực lên đầu gối và cổ chân.

Yoga là "vũ khí" giữ vóc dáng lâu dài

Bên cạnh cardio, yoga cũng là bộ môn gắn bó với Tưởng Cần Cần nhiều năm, từ trước khi mang thai đến giai đoạn giảm cân sau sinh.

Nữ diễn viên từng cho biết cô luyện yoga gần như mỗi ngày và đôi khi tập hot yoga (yoga nóng).

Yoga mang lại nhiều lợi ích như:

Tăng sức mạnh cơ bắp.

Cải thiện độ dẻo dai.

Hỗ trợ tư thế.

Giảm căng thẳng.

Giúp vóc dáng săn chắc hơn.

Riêng với hot yoga, môi trường nhiệt độ cao có thể khiến cơ thể tiết nhiều mồ hôi hơn, nhưng phần cân nặng giảm ngay sau buổi tập chủ yếu là nước. Hiệu quả giảm mỡ của yoga nóng không vượt trội so với yoga thông thường. Người tập cũng cần uống đủ nước để tránh mất nước hoặc say nóng.

Giữ dáng tuổi trung niên không nằm ở một "bí quyết"

Nhìn vào lối sống của Tưởng Cần Cần, có thể thấy điều giúp cô duy trì vóc dáng suốt nhiều năm không phải một chế độ ăn thần tốc hay bài tập đặc biệt, mà là sự kết hợp của nhiều thói quen nhỏ: ăn đủ protein, kiểm soát khẩu phần tinh bột, vận động mỗi ngày và kiên trì trong thời gian dài.

Đây cũng là những nguyên tắc được nhiều chuyên gia khuyến nghị để hạn chế tăng cân ở tuổi trung niên, khi tốc độ trao đổi chất bắt đầu chậm lại và cơ thể có nhiều thay đổi do tuổi tác.