Không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, những đợt nắng nóng còn có thể làm hàng loạt triệu chứng tiền mãn kinh và mãn kinh trở nên nghiêm trọng hơn. Theo một chuyên gia xương khớp, chỉ cần một vài thay đổi nhỏ trong sinh hoạt cũng có thể giúp phụ nữ U40-U50 cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

"Tôi chỉ muốn nằm yên, đừng ai chạm vào mình"

Những ngày nắng nóng gay gắt không chỉ khiến nhiều người mất sức mà còn trở thành "cơn ác mộng" với phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh.

Theo Nadia Alibhai, chuyên gia nắn chỉnh cơ xương khớp (osteopath) tại Anh, bản thân cô cũng trải qua cảm giác não "đặc quánh", dễ lo âu, cáu gắt và kiệt sức trong những ngày nhiệt độ tăng cao.

"Tôi chỉ muốn nằm trên giường cả ngày. Điều khiến tôi khó chịu nhất là... bị người khác chạm vào. Khi cơ thể đã nóng bức và bứt rứt, bạn chỉ muốn được yên một mình", cô chia sẻ.

Tuy nhiên, với vai trò vừa là một người mẹ, vừa là chuyên gia chăm sóc sức khỏe, cô nhận ra rằng muốn chăm sóc tốt cho người khác thì trước tiên phải biết chăm sóc chính mình.

Dưới đây là những triệu chứng mà Nadia Alibhai cùng nhiều bệnh nhân của cô thường gặp trong các đợt nắng nóng và những giải pháp đơn giản nhưng hữu ích.

Bác sĩ Nadia Alibhai có một số mẹo thiết thực tuyệt vời chia sẻ sẻ với chị em tuổi mãn kinh

1. Đau khớp, sưng khớp: Đừng chỉ nằm nghỉ

Ở phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh, sự suy giảm estrogen vốn đã khiến các khớp trở nên nhạy cảm hơn. Khi thời tiết nắng nóng, các mô trong cơ thể dễ giữ nước và sưng lên, làm đầu gối, bàn tay, cổ chân hay các khớp khác đau nhức nhiều hơn.

Nhiều người nghĩ rằng nên nằm nghỉ hoàn toàn, nhưng theo chuyên gia, đây lại không phải lựa chọn tốt nhất.

Lời khuyên:

Chườm mát vùng đau khoảng 10-15 phút.

Sau đó nên vận động nhẹ như đi bộ chậm, kéo giãn cơ hoặc làm việc nhà nhẹ nhàng.

Vận động giúp máu lưu thông tốt hơn, giảm tình trạng ứ dịch và phản ứng viêm quanh khớp.

Nói cách khác, càng bất động lâu, tình trạng sưng cứng khớp càng dễ kéo dài.

2. "Sương mù não" nặng hơn vì... mất nước

Hay quên, mất tập trung, suy nghĩ chậm là những biểu hiện rất phổ biến ở phụ nữ tiền mãn kinh.

Nắng nóng có thể khiến tình trạng này trầm trọng hơn do cơ thể mất nước qua mồ hôi. Ngay cả khi chỉ mất một lượng nước nhỏ, não bộ cũng có thể bị ảnh hưởng, làm giảm khả năng ghi nhớ, tập trung và xử lý thông tin.

Lời khuyên: Đừng chỉ uống nước lọc. Cơ thể còn cần bổ sung các chất điện giải như natri, kali và magie - những khoáng chất bị mất đi khi đổ nhiều mồ hôi.

Bạn có thể:

Bổ sung dung dịch điện giải khi cần.

Uống nước pha thêm chút muối và chanh.

Ăn các loại thực phẩm nhiều nước như dưa chuột, dưa hấu.

Theo Nadia Alibhai, chỉ sau 1-2 ngày bù đủ nước và điện giải, nhiều người đã cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn rõ rệt.

3. Cơn bốc hỏa dữ dội hơn khi trời nóng

Nắng nóng không phải nguyên nhân gây bốc hỏa, nhưng lại khiến triệu chứng này trở nên dữ dội hơn.

Trong giai đoạn mãn kinh, "bộ điều nhiệt" của cơ thể vốn đã hoạt động kém ổn định. Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, cơ thể càng khó làm mát, khiến các cơn bốc hỏa kéo dài và khó chịu hơn.

Lời khuyên:

Ưu tiên quần áo làm từ cotton, linen hoặc sợi tre.

Hạn chế mặc chất liệu tổng hợp vì giữ nhiệt và khó thoát mồ hôi.

Tránh ra ngoài vào thời điểm nắng gắt, ưu tiên sáng sớm hoặc chiều muộn.

Khi có thể, hãy ở nơi râm mát hoặc có điều hòa.

4. Dễ cáu gắt, lo âu: Hoãn những cuộc trò chuyện quan trọng

Đây là điều khiến nhiều phụ nữ bất ngờ nhất.

Nắng nóng làm tăng hormone căng thẳng cortisol, đồng thời ảnh hưởng đến giấc ngủ. Khi kết hợp với biến động nội tiết trong giai đoạn tiền mãn kinh, tâm trạng rất dễ trở nên nhạy cảm. Cảm giác "đừng ai động vào tôi" thực sự là điều nhiều phụ nữ trải qua.

Lời khuyên:

Khi thấy bực bội hoặc lo lắng, hãy hít vào chậm trong 4 giây. Thở ra từ từ trong 6 giây.

Kiểu thở này giúp hệ thần kinh chuyển từ trạng thái căng thẳng sang thư giãn.

Ngoài ra, nếu có một cuộc nói chuyện dễ gây tranh cãi hoặc cảm xúc mạnh, hãy cân nhắc hoãn lại đến khi cơ thể đã mát hơn và tinh thần ổn định hơn.

Đôi khi, chỉ cần chờ vài giờ hoặc sang ngày hôm sau, mọi việc sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều.

5. Mất ngủ: Gốc rễ khiến mọi triệu chứng nặng hơn

Giấc ngủ vốn đã dễ bị ảnh hưởng trong giai đoạn mãn kinh.

Nếu cộng thêm thời tiết oi bức, chất lượng giấc ngủ càng suy giảm, kéo theo hàng loạt hệ lụy như:

Não mụ mị hơn. Dễ cáu gắt hơn. Đau khớp nhiều hơn. Cơ thể mệt mỏi kéo dài.

Lời khuyên:

Giữ phòng ngủ mát và tối nhất có thể.

Có thể dùng quạt hoặc điều hòa phù hợp.

Đặt sẵn một chiếc khăn mát cạnh giường để làm dịu cơ thể khi cần.

Quan trọng hơn, đừng quá áp lực nếu vài đêm ngủ không ngon. Đây thường chỉ là tình trạng tạm thời trong những đợt nắng nóng.

Điều quan trọng nhất: Hãy ưu tiên chăm sóc chính mình

Theo Nadia Alibhai, nhiều phụ nữ luôn đặt nhu cầu của gia đình, công việc hay con cái lên trước bản thân.

Nhưng trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, điều đó có thể khiến cơ thể nhanh kiệt sức hơn. "Bạn không thể chăm sóc tốt người khác nếu chính mình đang mệt mỏi, mất nước và cạn kiệt năng lượng", cô nhấn mạnh.

Vì vậy, trong những ngày nắng nóng, hãy cho phép bản thân được nghỉ ngơi khi cần, nói "để lúc khác" với những việc chưa cấp bách và áp dụng những thay đổi nhỏ như chườm mát, uống đủ nước, bổ sung điện giải, mặc quần áo thoáng mát hay tập hít thở sâu.

Đợt nắng nóng rồi sẽ qua. Điều quan trọng là đừng quên dành cho bản thân sự quan tâm và chăm sóc mà bạn vẫn luôn dành cho những người xung quanh.