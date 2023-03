5 thói quen ăn uống 'phá hủy' cơ thể sau 50 tuổi, muốn sống thọ cần thay đổi ngay

Cụ Shirley Hodes (106 tuổi) và em gái Ruth Sweedler (103 tuổi) sống tại Bắc Carolina (Mỹ).



Chia sẻ trên trang CNBC, quan điểm về lối sống, tinh thần tích cực của 2 cụ đều khiến thế hệ trẻ phải ngưỡng mộ. Cả 2 cụ bà có chung quan điểm: "Giữ cho cơ thể khỏe mạnh và tâm trí thảnh thơi sẽ giúp bạn sống thọ và sống khỏe hơn".

Nếu chỉ nghe vậy, nhiều người cho rằng vô cùng đơn giản. Thực tế, sức khỏe tốt của bạn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ ăn uống đến tập luyện, nghỉ ngơi, giải trí... Như với cặp chị em Shirley Hodes và Ruth Sweedler nói trên, ngoài việc ăn uống điều độ, 2 cụ còn rất chăm chỉ đi bộ, ham học hỏi, giữ kết nối với những người khác... Điều quan trọng nhất là phải giữ được những điều này xuyên suốt trong cuộc sống, nhất là kể từ khi bước sang tuổi 50.

Theo thông tin lưu trên Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, bạn có thể bắt đầu mất mô nạc, cơ bắp, một số tế bào và mật độ xương giảm đi sau tuổi 30. Không chỉ vậy, khi bạn già đi, cân nặng của bạn có thể tự nhiên bắt đầu thay đổi. Đối với nhiều người, mỡ cơ thể dễ dàng tăng lên, kết quả là dễ tăng cân.



Đến 50 tuổi, những thay đổi xuất hiện càng rõ nét ở làn da, mái tóc, cơ bắp, xương khớp... Lúc này, cơ thể cần được bổ sung đủ lượng vitamin và khoáng chất cho các hoạt động hàng ngày, nâng cao hệ miễn dịch, phòng tránh nguy cơ mắc các bệnh lý từ bên ngoài.

1. Không quan tâm đến khẩu phần ăn

Theo tiến sĩ Lisa Young, chuyên gia dinh dưỡng, tác giả cuốn "Finally Full, Finally Slim" và cũng là thành viên của Hội đồng chuyên gia y tế của trang Eat This, Not That!, kích thước khẩu phần ăn rất quan trọng khi bạn già đi. "Những người trên 50 tuổi thường tăng cân dễ dàng hơn vì cơ thể bị mất một khối lượng cơ bắp. Điều này làm chậm quá trình trao đổi chất", tiến sĩ Young nói.

Các nghiên cứu cũng xác nhận rằng khẩu phần ăn lớn có thể dẫn đến lượng calo cao và kết quả là tăng cân. Theo Tổ chức Dinh dưỡng Anh, các bữa ăn lớn hơn đồng nghĩa với việc bạn nạp năng lượng vào cơ thể nhiều hơn, cuối cùng dẫn đến việc hấp thụ quá nhiều calo. Một nghiên cứu khác, được công bố trên Advances in Nutrition, xác nhận rằng kích thước phần là một vấn đề quan trọng dẫn đến nhiều trường hợp tăng cân và béo phì.

2. Bỏ bữa

Tại sao thói quen bỏ bữa có thể gây hại cho sức khỏe của bạn khi bạn già đi? Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên thể hình đã đăng ký, Stephanie Hnatiuk cho biết: Bỏ bữa (đặc biệt là bữa sáng) có thể góp phần làm tăng tình trạng kháng insulin. Những người bỏ bữa sáng và/hoặc bữa trưa có nhiều khả năng tiêu thụ lượng calo dư thừa vào cuối buổi chiều và buổi tối. Điều này cũng có thể góp phần gây tăng cân.

Thay vào đó, chuyên gia dinh dưỡng Hnatiuk đề nghị nên ăn 3 bữa đầy đủ mỗi ngày khi bạn có thể. Nếu bạn biết mình sẽ có một ngày bận rộn thì hãy chuẩn bị sẵn đồ ăn để mang theo và ăn khi đến bữa.

3. Bổ sung không đủ protein

Nhận đủ protein trong chế độ ăn uống rất quan trọng đối với mọi lứa tuổi. Với những người ở độ tuổi 50, thói quen này càng đặc biệt quan trọng.

"Protein là chìa khóa để duy trì khối lượng cơ bắp - yếu tố cần cho sự lão hóa khỏe mạnh. Cùng với tuổi tác là sự suy giảm khối lượng cơ bắp, từ đó nhu cầu protein cũng tăng lên", chuyên gia dinh dưỡng Hnatiuk nói.

Do sự gia tăng nhu cầu này, Hnatiuk đề nghị mọi người cần bổ sung protein trong mỗi bữa ăn từ các thực phẩm như trứng, sữa chua Hy Lạp, cá, thịt gia cầm, đậu phụ hoặc các loại đậu...

4. Không ăn đủ chất xơ

Cùng với protein, chất xơ là một chất dinh dưỡng quan trọng khác trong việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh vào độ tuổi 50. Nói về vai trò của chất xơ, chuyên gia dinh dưỡng Hnatiuk choa biết: "Chất xơ đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe của hệ tiêu hóa của chúng ta. Nó cải thiện cảm giác no sau bữa ăn và giúp giảm lượng đường trong máu tăng đột biến sau khi chúng ta ăn".

Không chỉ vậy, nhiều nghiên cứu khác nhau đã phát hiện ra rằng ăn đủ chất xơ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc sống lâu hơn. Tuy nhiên, mặc dù chất xơ là một phần cần thiết của cuộc sống lành mạnh, nhiều người không nhận được gần như đủ hàng ngày. "Để đáp ứng đủ lượng và nhận được lợi ích của chất xơ trong chế độ ăn uống, hãy tạo thói quen bao gồm trái cây và rau quả trong mỗi bữa ăn, chọn ngũ cốc nguyên hạt thay vì ngũ cốc trắng hoặc tinh chế thường xuyên nhất có thể", Hnatiuk nói.

5. Ăn quá nhiều thực phẩm gây viêm

Như đã đề cập ở trên, ăn thực phẩm giàu chất xơ có thể giúp giảm viêm trong cơ thể. Tuy nhiên, sau tuổi 50 bạn cũng cần hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm gây viêm.

Theo một báo cáo được công bố trên tạp chí Nature Medicine, nếu tình trạng viêm chuyển sang mãn tính sẽ dẫn đến một số bệnh khác bao gồm bệnh thận, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, bệnh tim mạch, tiểu đường và ung thư.

Một số thực phẩm gây viêm cụ thể mà bạn cần hạn chế bao gồm soda và đồ uống có đường; Bánh nướng chế biến như bánh quy, bánh ngọt; Carbohydrate tinh chế như bánh mì trắng và thịt chế biến.