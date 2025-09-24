5 mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất Trung Quốc: Địch Lệ Nhiệt Ba lại thua Dương Mịch, hạng 1 không ai dám cãi

Mới đây trên TikTok xuất hiện một bảng xếp hạng gây sốt: top những mỹ nhân sở hữu gương mặt đẹp hoàn hảo nhất phim Trung Quốc, không có góc chết. Điều bất ngờ là BXH này lại khiến dân tình bàn tán sôi nổi vì thiếu vắng nhiều nhan sắc đình đám như Cổ Lực Na Trát hay Phạm Băng Băng, nhưng bù lại năm cái tên được gọi ra đều là những mỹ nhân nổi tiếng, mỗi người một vẻ. Điểm chung là họ đều sở hữu khuôn mặt cân đối, ngũ quan hài hòa và khí chất đặc trưng khó ai thay thế.

BXH 5 mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất Trung Quốc gây xôn xao

5. Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh luôn là trường hợp đặc biệt của Cbiz. Không sở hữu chiều cao vượt trội hay gương mặt sắc sảo kiểu tây, nhưng cô lại chinh phục khán giả nhờ vẻ đẹp tròn đầy, mềm mại và ngọt ngào. Nét mặt của Triệu Lệ Dĩnh tạo cảm giác thân thiện, gần gũi, đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả bầu trời cảm xúc, đặc biệt khi lên phim cổ trang càng toát lên sự tinh khôi. Trong Hoa Thiên Cốt hay Sở Kiều Truyện, nhan sắc ấy biến hóa hoàn hảo giữa ngây thơ trong sáng và mạnh mẽ kiêu hãnh. Càng nhìn lâu càng thấy gương mặt này dễ mến, dễ gây thiện cảm, và đó chính là thứ “sắc đẹp an toàn” giúp cô được lòng công chúng suốt nhiều năm qua.

4. Angelababy

Angelababy luôn là cái tên gây tranh cãi, nhưng nếu chỉ nói về gương mặt thì khó có thể phủ nhận vẻ đẹp của cô. Angelababy sở hữu những đường nét lai Tây cực ấn tượng: sống mũi cao, mắt to, môi gợi cảm và đặc biệt là nụ cười rạng rỡ. Nhan sắc này thường xuyên được ca tụng trên các tạp chí thời trang quốc tế, mỗi khi xuất hiện đều toát lên vẻ kiêu kỳ, sành điệu. Trên màn ảnh, Angelababy hợp với các vai tiểu thư sang chảnh hay nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Dù diễn xuất còn nhiều tranh cãi, nhưng gương mặt của Angelababy vẫn đủ sức “gánh” cả khung hình, biến cô trở thành một trong những mỹ nhân được nhắc đến nhiều nhất Cbiz, ngay cả khi sự nghiệp tiêu tan.

3. Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba là minh chứng sống cho khái niệm “sắc đẹp tấn công thị giác”. Với đường nét lai đặc trưng của người Tân Cương, cô sở hữu đôi mắt sâu hút, sống mũi cao và khuôn mặt sắc lẹm nhưng vẫn mềm mại. Mỗi khi lên phim, đặc biệt trong các bộ cổ trang như Trường Ca Hành hay Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư, nhan sắc của Nhiệt Ba tỏa sáng đến mức khán giả khó lòng rời mắt. Gương mặt cô hợp với cả tạo hình nữ tướng mạnh mẽ lẫn công chúa dịu dàng. Nhiệt Ba là kiểu đẹp khiến người khác choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, càng ngắm lâu lại càng thấy cuốn hút khó rời mắt.

2. Dương Mịch

Dương Mịch không phải mẫu nhan sắc chuẩn mực hay hoàn hảo tuyệt đối, nhưng bù lại cô sở hữu thần thái cuốn hút hiếm ai có. Khuôn mặt thanh thoát, ánh mắt dài sắc nét cùng nụ cười có chút tinh nghịch giúp Dương Mịch dễ dàng gây ấn tượng với khán giả. Trong cả phim cổ trang lẫn hiện đại, nhan sắc của cô được đánh giá hợp vai, toát lên vẻ thần tiên nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ mạnh mẽ. So với Địch Lệ Nhiệt Ba, nhiều ý kiến cho rằng để Dương Mịch xếp cao hơn là hơi bất ngờ, bởi nhan sắc đàn chị có phần an toàn hơn và ít bùng nổ. Tuy vậy, vị trí này cũng chứng minh sức ảnh hưởng và độ bền vững của Dương Mịch trong làng giải trí Hoa ngữ.

1. Lưu Diệc Phi

Không cần bàn cãi, Lưu Diệc Phi chính là “chuẩn mực nhan sắc” mà thế hệ sau khó ai vượt qua. Cô sở hữu khuôn mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa, làn da trắng mịn cùng đôi mắt phảng phất nét buồn man mác. Từ ngày mới ra mắt trong Thiên Long Bát Bộ, Lưu Diệc Phi đã được ưu ái gọi là “thần tiên tỷ tỷ” nhờ khí chất thanh cao, thoát tục. Trên màn ảnh, nhan sắc ấy càng phát huy trọn vẹn trong các vai tiên nữ, công chúa hay mỹ nhân cổ trang. Cái đẹp của Lưu Diệc Phi không gây choáng ngợp ngay mà là sự an tĩnh, trong trẻo, khiến người xem cảm thấy như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật sống. Vị trí số 1 của cô trong mọi bảng xếp hạng nhan sắc chưa bao giờ là điều phải bàn cãi.