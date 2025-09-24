Mới đây, những hình ảnh của Văn Vịnh San trong bộ phim Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký bất ngờ được chia sẻ lại. Ngay lập tức, nó đã trở thành chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Ở tác phẩm này, Văn Vịnh San đảm nhận vai Phán Hề, một Mị linh (tinh linh yêu ma) xinh đẹp tuyệt trần, khiến cho chàng lục hoàng tử của Đoan quốc là Mục Vân Sênh yêu say đắm. Thậm chí vì nàng, chàng sẵn sàng từ bỏ mọi vinh hoa phú quý, chỉ mong cùng người mình thương mãi mãi bên nhau.

Ngắm nhìn Phán Hề do Văn Vịnh San thể hiện, quả thực đó là một mỹ nhân xứng đáng với câu nói "nghiêng nước nghiêng thành", có thể khiến cho một hoàng tử như Mục Vân Sênh si mê khó dứt.

Nhan sắc của Văn Vịnh San ở phim Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký gây chú ý trở lại.

Cô nàng Phán Hề do Văn Vịnh San thủ vai thực sự xứng với lời khen "nghiêng nước nghiêng thành".

Rất nhiều netizen đã dành những lời khen ngợi cho màn thể hiện của Văn Vịnh San ở Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Đợt đó lướt thấy đoạn cut của cô đẹp quá nên mò xem thử phim xong dính liền.

- Cô này người Hồng Kông nhỉ, nhìn vào có nét đặc trưng lắm luôn.

- Còn có phim Tạng Hải Hoa vai Trương Hải Hạnh nữa

- Đợt xem phim này vì Phán Hề mà ở lại... đẹp như tiên nữ luôn ấy.

- Cái đoạn tóc bay nó đẹp điên, huhu.

- Chị này đóng bộ gì với Từ Lộ nè, đẹp lắm luôn ấy, mặt nhỏ xíu.

Thực tế, không phải ngẫu nhiên mà những hình ảnh của Văn Vịnh San trong Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký được "đào" lại sau 8 năm kể từ ngày phát sóng. Nguyên nhân là bởi thời gian gần đây, cô đang thu hút nhiều sự chú ý nhờ bộ phim Ngày Không Ngủ đóng cùng Bạch Kính Đình.

Visual của Văn Vịnh San trong Ngày Không Ngủ khiến netizen rần rần những ngày qua.

Nhân vật An Lam do Văn Vịnh San thủ vai toát lên vẻ đẹp tri thức đầy cuốn hút.

Cho những ai chưa biết, Ngày Không Ngủ xoay quanh nhân vật chính Đinh Kỳ (Bạch Kính Đình), người được xem là "thần thám" tại Cục cảnh sát thành phố Hoa Áo. Anh là một cảnh sát trẻ cực kỳ tài giỏi, dường như không vụ án nào có thể làm khó được. Dẫu vậy, loạt án sát nhân liên hoàn bị hung thủ bí ẩn che đậy hoàn mỹ khiến cho Đinh Kỳ gặp khó. Thậm chí để điều tra chân tướng, anh còn nhiều lần phải đối diện với cảnh thập tử nhất sinh. Thế nhưng nhờ vòng lặp thời gian, Đinh Kỳ có cơ hội xoay chuyển cục diện.

Trong phim Ngày Không Ngủ, Văn Vịnh San đảm nhận vai nữ chính An Lan, dù còn trẻ nhưng đã là tiến sĩ hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ gen. Mẹ của cô không may trở thành người thực vật vì một tai nạn và quyết tâm cứu mẹ chính là động lực để An Lan luôn tiến về phía trước. Sau này, An Lan đã trải qua nhiều phen hiểm nguy với Đinh Kỳ, cũng có mối quan hệ tình cảm với anh.

Hình tượng đả nữ của Văn Vịnh San khi thể hiện vai Trương Hải Hạnh trong bộ phim Tạng Hải Hoa.

Giống như ở Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký, Văn Vịnh San cũng nhận được rất nhiều những lời khen ngợi cho nhan sắc và diễn xuất ở Ngày Không Ngủ. Nhìn vào cô, người xem cảm nhận một cách rõ ràng thế nào là vẻ đẹp tri thức. Dù không phải là dạng vai mỹ nhân, thế nhưng ở nhân vật An Lan do mỹ nhân sinh năm 1988 thể hiện vẫn có sức hút mãnh liệt.

Vẫn là Văn Vịnh San nhưng lại mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác trong Phong Thanh.

Cô cho thấy mình cũng rất hợp với thể loại phim dân quốc.

Thần thái vừa đẹp vừa sang của Văn Vịnh San.

Bên cạnh Ngày Không Ngủ và Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký, nữ diễn viên 36 tuổi dĩ nhiên cũng từng gây ấn tượng ở các tác phẩm khác, trong đó Tạng Hải Hoa và Phong Thanh. Với vai Trương Hải Hạnh của Tạng Hải Hoa, Văn Vịnh San thể hiện sức hút của một nàng đả nữ. Trong khi đó ở bộ phim Phong Thanh, cô lại đem tới nét quyến rũ của một mỹ nhân dân quốc "9 người ngắm 10 người ưng".