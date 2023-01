5 món rau củ người Nhật hay ăn để cấp ẩm da và ngừa ung thư, phụ nữ càng nên ăn nhiều hơn

Người Nhật không hề mê thể thao nhưng vẫn trẻ lâu, sống thọ hơn hẳn nhiều quốc gia khác. Theo thống kê vào năm 2019, tuổi thọ trung bình của phụ nữ Nhật là 87 tuổi, còn nam giới là 81 tuổi – một con số đáng mơ ước với nhiều người. Họ không chỉ thọ cao mà cũng rất khỏe mạnh, ít khi mắc bệnh tật.

Ngoài yếu tố di truyền, bí quyết trường thọ của người Nhật đến từ những thói quen ăn uống khoa học và sinh hoạt điều độ. Theo TS Elizabeth Sok – nhà văn tại Canada, người Nhật biết tận dụng những loại thực phẩm "tuy lạ mà quen", các nước khác lâu lâu mới ăn nhưng người Nhật lại ăn hàng ngày. Đó là 5 loại rau này.

Người Nhật luôn ăn uống khoa học để giữ sức khỏe luôn khỏe mạnh.

5 loại rau củ giúp đẹp da và ngừa ung thư người Nhật thích

1. Cải thìa

Người Nhật ưa chuộng loại rau này không chỉ vì hương vị ngon ngọt mà còn nhờ hàm lượng dinh dưỡng cực cao. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), cải thìa rất giàu protein nhưng chất béo lại rất ít nên phù hợp cho người muốn giảm cân. Chúng còn sở hữu lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể sản sinh collagen giúp đẹp da.

Bên cạnh đó, cải thìa cũng chứa folate đóng vai trò trong việc sản xuất và sửa chữa DNA, nhờ vậy mà ngăn chặn tế bào ung thư hình thành do đột biến trong DNA. Vitamin E, C và beta-carotene trong cải thìa sở hữu đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ làm ức chế các gốc tự do, không cho những tế bào ác tính có cơ hội di căn.

Cải thìa chứa lượng vitamin C cao giúp cơ thể tăng sinh collagen hiệu quả.

2. Khoai lang

Được đánh giá là món ăn ít tiền nhưng mang nhiều lợi ích, khoai lang có thể giúp bạn phòng và chữa nhiều loại bệnh. Elizabeth cho biết, chúng chứa choline dồi dào làm giảm phản ứng viêm của cơ thể, nhờ vậy mà bớt những bệnh viêm nhiễm. Chất anthocyanin từ khoai lang cũng làm giảm sự tăng sinh tế bào ung thư.

Khoai lang còn giàu vitamin A, C, E rất tốt cho mái tóc và làn da nhờ đặc tính chống oxy hóa. Thêm vào đó, chất xơ từ khoai lang sẽ hỗ trợ cơ thể giảm cơn thèm ăn và điều chỉnh cân nặng một cách tự nhiên, dùng đúng cách có thể giảm cân hiệu quả. Chỉ với giá vài nghìn đồng nhưng khoai lang còn mang lại nhiều hơn thế.

Chỉ vài nghìn đồng nhưng khoai lang có thể mang lại lợi ích to lớn.

3. Củ cải trắng

Theo các chuyên gia từ trường Đại học Wake Forest (Mỹ), thành phần vitamin C trong củ cải giúp cơ thể chống lại các tác động xấu của virus. Chúng còn giàu phytochemical và anthocyanins có tác dụng trong việc chống lại các tác nhân gây ung thư, bảo vệ cơ thể khỏi tác động xấu của gốc tự do.

Thêm vào đó, vitamin C và A của củ cải nhiều hơn các loại rau khác nên giúp cơ thể phòng chống lão hóa da. Ăn củ cải đều đặn còn ngăn chặn hình thành các vết thâm nám, giữ cho làn da trắng mềm. Hàm lượng calo thấp cộng thêm lượng chất xơ cao sẽ tạo cảm giác nhanh no, từ đó giúp giảm cân hiệu quả.

Củ cải giúp làn da đẹp hơn, giảm hình thành các vết thâm nám.

4. Củ sen

Tất cả các bộ phận của cây sen đều có thể ăn được và mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt là củ sen. Người Nhật xem những chiếc lỗ rỗng trên củ sen là "công cụ" có thể nhìn thấu tương lai. Trung bình 100g củ sen lại chứa tới 73% nhu cầu vitamin C mà cơ thể cần hàng ngày, nhờ vậy mà nâng cao chất chống oxy hóa cho cơ thể.

Bên cạnh đó, củ sen có thể kiểm soát cân nặng cũng như giúp giảm cân nhờ hàm lượng calo thấp và giàu chất xơ. Nó cung cấp hầu hết các chất dinh dưỡng và giúp bạn no trong thời gian dài, từ đó giảm nguy cơ ăn quá nhiều. Vitamin C trong củ sen cũng kích thích cơ thể sản sinh collagen có lợi cho sức khỏe làn da.

Củ sen không chỉ là món ăn mà còn mang nhiều ý nghĩa tâm linh với người Nhật.

5. Nấm hương

Hay còn gọi là nấm đông cô, nấm hương sở hữu nhiều lợi ích sức khỏe hơn bạn tưởng. Cụ thể, chúng có chứa chất chống oxy hóa mạnh là L-ergothioneine bảo vệ da khỏi các tác động xấu của môi trường. Vitamin A và E trong loại nấm này cũng cấp ẩm cho da hiệu quả, làm giảm mức độ nghiêm trọng của mụn và sẹo trên da.

Chất lentinan trong nấm hương còn ngăn ngừa và làm chậm quá trình phát triển của tế bào ung thư. Khi đi vào cơ thể, chất này sẽ kích hoạt một số tế bào và protein làm ức chế ung thư nhưng lại không hề gây tác dụng phụ. Lentinan cũng giúp cân bằng môi trường tế bào, làm hạn chế nguy cơ mắc các loại bệnh nguy hiểm khác.

Nấm hwong có thể ngăn ngừa ung thư và các bệnh nguy hiểm khác.

Theo Savvy, Healthline