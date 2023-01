5 thực phẩm giàu collagen chị em nên ăn để có làn da căng mọng, không nếp nhăn

Chắc chắn bạn đã nghe thấy từ "collagen" được nhắc tới nhiều lần khi nói đến sức khỏe tổng thể và làn da. Collagen và elastin là những thành phần làm cho làn da săn chắc, trẻ trung. Khi già đi, chúng ta có xu hướng mất cả collagen và elastin theo thời gian. Điều này có thể dẫn đến nhiều nếp nhăn, làn da ít căng mọng hơn. Đó là lý do tại sao rất nhiều sản phẩm chăm sóc da quảng cáo thành phần hàng đầu là collagen.

Ngoài các sản phẩm chăm sóc da, bạn có thể bổ sung collagen từ những nguồn nào? Hóa ra, một thực phẩm chúng ta vẫn ăn hàng ngày lại có thể hỗ trợ làn da và giúp tăng cường sản xuất collagen.

Theo Nina Wawryszuk, một chuyên gia về sức khỏe và sắc đẹp của Natu.Care, cơ thể chúng ta cần các chất dinh dưỡng quan trọng để có thể sản xuất collagen một cách tự nhiên. Bên cạnh tác động tích cực đến làn da của chúng ta, protein này còn cải thiện sức khỏe của xương và chức năng tim. Có một số loại thực phẩm mà bạn có thể kết hợp vào chế độ ăn uống của mình để tăng cường sản xuất collagen.

Nina Wawryszuk cũng chỉ ra 5 loại thực phẩm mà mọi người nên dùng để có làn da đẹp hơn nhờ giàu collagen là nước hầm xương, tảo xoắn, thực phẩm giàu vitamin C, nấm tuyết và cá.

1. Nước hầm xương

Wawryszuk cho biết, nước hầm xương là loại nước dùng bổ dưỡng từ xương động vật có chứa hàm lượng collagen cao. Nước hầm xương rất giàu chất sắt, magiê, canxi, phốt pho... nên có thể hỗ trợ các khớp và xương khỏe mạnh.

Tuy nhiên, mỗi loại nước hầm xương có thể chứa hàm lượng collagen khác nhau tùy thuộc chất lượng và những thành phần khác kèm theo. Vì vậy, hãy đa dạng hóa món ăn trong các bữa ăn của gia đình mình.

2. Tảo xoắn

Mặc dù tảo xoắn không chứa collagen, Wawryszuk cho biết đây là một nguồn axit amin tuyệt vời, chẳng hạn như proline và glycine. Các chất này rất quan trọng cho việc sản xuất collagen và giúp giữ cho làn da săn chắc, không có nếp nhăn. Bạn cũng có thể dễ dàng thêm một muỗng bột tảo xoắn vào sinh tố để tăng cường dinh dưỡng.

3. Thực phẩm giàu vitamin C

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin C có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, từ đó ngăn chặn sự hình thành các gốc tự do và kích thích cơ thể sản sinh thêm collagen để duy trì độ đàn hồi cho da và làm chậm quá trình lão hóa. Wawryszuk nói: "Collagen được tổng hợp với sự có mặt của vitamin C, do đó, chế độ ăn uống phải bao gồm trái cây và rau quả giàu vitamin này. Nguồn vitamin C và axit amin tốt nhất là cam, bông cải xanh, ớt đỏ, cải xoăn và dâu tây".

4. Nấm tuyết

Nấm tuyết (còn được gọi là Tremella fuciformis) là một thành phần hỗ trợ sản xuất collagen trong cơ thể chúng ta. Wawryszuk cho biết: "Các polysacarit trong loại nấm này cải thiện quá trình tổng hợp collagen trên da, giúp giảm thiểu nếp nhăn và tăng cường độ đàn hồi, giúp da căng mọng, ẩm mượt hơn. Nó có nguồn gốc từ châu Á và đã phổ biến trong nhiều thế kỷ vì các đặc tính chữa bệnh và chống lão hóa". Bạn có thể nấu nấm tuyết với chà là đỏ và nhãn khô để có một món ăn có hương vị ngọt ngào mà lại tốt cho làn da của mình.

5. Cá

Giống như các loại động vật khác, cá có xương và dây chằng được tạo thành từ collagen. Một vài chuyên gia cho rằng collagen từ hải sản là một trong những loại cơ thể chúng ta dễ hấp thu nhất. Wawryszuk nói: "Collagen biển có mặt trong toàn bộ cơ thể cá, ngoài các mô sụn. Nó có thể làm chậm lão hóa, cải thiện độ đàn hồi của da và ngăn ngừa nếp nhăn hình thành".

Ngoài ra, cá còn là thực phẩm giàu omega-3, có tác dụng ngăn ngừa tình trạng mất nước giữa các lớp da, thúc đẩy quá trình sản xuất collagen, ngăn ngừa nguy cơ lão hóa.

Lời khuyên của Nina Wawryszuk đối với người ăn chay và thuần chay: Nếu bạn ăn chay hoặc thuần chay, đừng nản lòng. Với chế độ ăn uống hợp lý, chúng ta cũng có thể kích thích sản xuất collagen. Genistein là một trong những chất thiết yếu ảnh hưởng đến việc sản xuất collagen trong chế độ ăn chay và thuần chay. Chất này thuộc nhóm isoflavone. Nó làm chậm sự suy giảm collagen và elastin xảy ra theo tuổi tác. Nguồn tự nhiên của genistein là đậu nành, cỏ ba lá đỏ, đậu lăng và các loại hạt họ đậu.