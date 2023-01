3 vị thuốc "hồi xuân" có sẵn trong vườn: Phụ nữ ăn sẽ đẹp da, đàn ông ăn sẽ "sung mãn" bất ngờ

Cả sắc đẹp của phụ nữ và "phong độ đàn ông" đều không thể trường tồn mãi với thời gian mà nó sẽ có xu hướng suy giảm dần theo năm tháng. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết cách chăm sóc, ăn uống khoa học, sử dụng các thực phẩm giúp tăng cường sinh lực cho đàn ông và làm đẹp da cho phụ nữ thì có thể "hồi xuân" một cách tự nhiên.

Những loại rau có sẵn trong vườn nhà dưới đây có thể giúp ích cho quý ông phục hồi phong độ sung mãn, đồng thời giúp chị em có làn da, sức khỏe như độ tuổi đôi mươi.

3 "vị thuốc thiên nhiên" có sẵn trong vườn tốt cho cả vợ lẫn chồng

1. Rau chùm ngây

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội): Rau chùm ngây có tính kích thích tiêu hóa, lợi tiểu. Tất cả các bộ phận của cây chùm ngây đều có thể dùng để trị bệnh.

Lá chùm ngây cũng chứa nhiều khoáng chất quan trọng, giàu chất đạm, vitamin, beta-caroten, axit amin. Chúng có chứa hợp chất Zeatin nên có tác dụng chống lão hóa, chống ung thư.

Lá chùm ngây đặc biệt tốt cho phụ nữ sau sinh. Chỉ cần chuẩn bị 100g rễ chùm ngây sao vàng, 250ml nước. Đem sắc còn l00 ml, chia uống trong ngày. Liệu trình 5 ngày là có hiệu quả

Với phụ nữ, lá chùm ngây có thể dùng để dưỡng da. Bằng cách chuẩn bị 20g lá chùm ngây tươi, dầu hạt chùm ngây lượng vừa đủ dùng. Đem rửa sạch nguyên liệu, giã nhuyễn trộn dầu đắp 02 lần/ngày, mỗi lần không được quá 10 phút. Trong 01 tuần là có hiệu nghiệm.

Với đàn ông, có thể sử dụng lá chùm ngây để tăng cường sinh lý. Bằng cách dùng 100g hoa, quả chùm ngây. Đem sắc uống hoặc ngâm rượu uống.

2. Lá hẹ

Theo Đông y, rau hẹ có vị cay, hơi chua, tính ấm. Không chỉ là một loại rau ngon, lá hẹ còn được giới chuyên môn tận dụng để trị nhiều bệnh tật vì rất lành tính.

Theo sách Bản thảo thập di, có đoạn viết: "Rau hẹ là ấm nhất, có ích cho người, nên ăn thường xuyên".

Rau hẹ cực kỳ tốt cho sức khỏe phụ khoa của phụ nữ. Vốn có khả năng chống viêm cực tốt nên loại lá nhỏ này có khả năng tiêu diệt trùng roi âm đạo, chống nấm… Chị em chỉ cần thường xuyên ăn lá hẹ là đã đủ để hỗ trợ phòng các tác nhân gây viêm nhiễm và phòng tránh được các bệnh phụ khoa.

Với đàn ông, có thể dùng rau hẹ trị yếu sinh lý bằng cách: Chuẩn bị 50g lá hẹ tươi, muối hạt. Đem lá hẹ đi rửa sạch, ngâm lá hẹ trong nước muối 10-15 phút. Cho lá hẹ vào cối giã nhuyễn, dùng vải mùng ép lấy nước cốt lá hẹ. Uống nước cốt lá hẹ ngay khi vừa thực hiện. Dùng 2 lần/ngày sau khi ăn sáng và trước khi đi ngủ buổi tối. Ngoài ra, có thể thử một số món ngon từ lá hẹ để chữa yếu sinh lý: Tôm xào lá hẹ, lá hẹ xào nấm, hẹ xào lươn, cháo hẹ…

3. Đậu bắp

Theo Đông y, đậu bắp có vị chua, dịu, tính mát. Loại rau này đặc biệt tốt cho làn da của phụ nữ do có chứa nhiều vitamin C, chất xơ hòa tan, không chỉ có tác dụng bồi bổ sức khỏe làn da mà còn giúp tăng cường collagen, giảm tác hại của các gốc tự do.

Với đàn ông, loại rau này có lợi trong việc tăng cường sinh lý. Một nghiên cứu đăng tải trên trang WEBMD cho thấy đậu bắp có chứa Polysacharide (gồm các loại gluxit phức kết hợp với các phân tử lớn) giúp cải thiện lưu lượng máu, tương tự Viagra. Ngoài ra, nó có chứa đầy sắt, folate, kẽm và vitamin B... tất cả các chất này có tác dụng thư giãn tự nhiên, giúp đàn ông cải thiện khả năng cương cứng. Điều này đã góp phần cải thiện sinh lý phái mạnh.