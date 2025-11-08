Ăn trái cây là thói quen được khuyến khích, nhưng hầu hết mọi người đều ăn và bảo quản theo thói quen mà ít quan tâm thế nào mới thực sự đúng và tốt. Chuyên gia dinh dưỡng Jian Yuhua (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo rằng, cùng một loại trái cây nhưng cách ăn khác nhau lại quyết địnhh lượng dinh dưỡng khác nhau. Thậm chí có thể mang tới nhiều "tác dụng phụ" không mong muốn, "làm mồi" cho vi khuẩn.

Vì vậy, ông đưa 5 mẹo "nhỏ nhưng có võ" khi ăn trái cây để tận dụng được tối đa nguồn vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa quý giá sau đây:

1. Cắt miếng nhỏ và ăn ngay sau khi cắt/gọt

Ảnh minh họa

Tốt nhất là nên chọn trái cây tươi và ăn chúng ngay sau khi cắt gọt. Bác sĩ Jian giải thích rằng, quá trình tiếp xúc với không khí có thể làm các chất dễ bay hơi và phản ứng với oxy như Vitamin C hay Carotenoids bị thất thoát nhanh chóng, làm giảm giá trị sức khỏe. Việc cắt nhỏ trái cây cũng là một mẹo: diện tích bề mặt nhỏ hơn có thể làm giảm khả năng tiếp xúc với oxy và giữ lại nhiều vitamin hơn.

Đồng thời, bạn nên sử dụng dụng cụ sắc và sạch để cắt dứt khoát, sau đó ăn ngay lập tức để tránh vi khuẩn xâm nhập và giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn.

2. Kết hợp trái cây với protein hoặc chất béo lành mạnh

Một số loại trái cây có lượng đường tự nhiên khá cao. Nếu ăn đơn lẻ, chúng có thể khiến lượng đường trong máu tăng nhanh sau khi ăn. Chuyên gia Jian Yuhua khuyên rằng, nên ăn trái cây kèm thực phẩm giàu protein hoặc chất béo lành mạnh để làm giảm chỉ số đường huyết tổng thể của bữa ăn và duy trì cảm giác no lâu hơn.

Chẳng hạn, khi kết hợp trái cây với các loại hạt dinh dưỡng, hạt chia hoặc sữa chua là tốt nhất. Ngoài ra, việc ăn trái cây gần hoặc cùng lúc với một số loại dầu như dầu hạt lanh có thể giúp cải thiện hấp thụ các chất dinh dưỡng tan trong dầu như Vitamin A, D, E, và K.

Ảnh minh họa

3. Ưu tiên ăn trái cây theo mùa

Việc ăn trái cây theo mùa mang lại lợi ích kép: vừa tối ưu hóa dinh dưỡng vừa giảm thiểu hóa chất tồn dư. Trái cây theo mùa chín tự nhiên dưới ánh nắng mặt trời sẽ có hương vị thơm ngon và hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất.

Ngược lại, các loại trái cây trái mùa thường phải được thu hái sớm, dùng nhiều thuốc trừ sâu, hoặc được bảo quản lạnh rất lâu ngày để chống lại điều kiện thời tiết không phù hợp. Điều này không chỉ làm giảm hương vị mà còn làm tăng nguy cơ hấp thụ hóa chất hoặc vi khuẩn từ quá trình bảo quản lâu dài.

4. Nên ăn trái cây nguyên quả thay vì ép nước

Một mẹo đơn giản để nhận tối đa dinh dưỡng chính là ưu tiên ăn trái cây nguyên quả thay vì ép nước hay làm sinh tố. Bác sĩ Jian chia sẻ rằng, quá trình nhai nuốt tác động rất lớn tới hấp thụ và tiêu hóa, chuyển hóa các chất dinh dưỡng.

Ăn nguyên quả giúp tăng cường hấp thụ chất xơ ăn kiêng quý giá và giảm bớt gánh nặng cho hệ tiêu hóa, gồm cả gan. Quá trình ép nước sẽ loại bỏ gần như toàn bộ chất xơ, khiến chất lỏng được hấp thụ nhanh hơn, dẫn đến những thay đổi đột ngột về lượng đường trong máu và insulin so với khi ăn trái cây nguyên miếng.

Ảnh minh họa

5. Ăn trái cây trước bữa ăn chính khoảng 30 - 60 phút

Thời điểm ăn trái cây ảnh hưởng lớn đến quá trình hấp thụ dinh dưỡng và tiêu hóa. Nhiều người thường ăn trái cây như món tráng miệng, nhưng tốt nhất là ăn trái cây trước bữa ăn chính khoảng 30 - 60 phút.

Ăn trái cây trước bữa ăn giúp cơ thể hấp thụ các vitamin và khoáng chất tốt hơn mà không bị trộn lẫn hay cản trở bởi các thực phẩm khác giàu chất béo và protein. Thói quen này cũng giúp chất xơ trong trái cây lấp đầy dạ dày, tạo cảm giác no sớm hơn, từ đó hỗ trợ kiểm soát khẩu phần ăn và cân nặng.

Nguồn và ảnh: EDH, Family Doctor