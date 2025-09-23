5 loại rau củ này là "máy hút dầu mỡ" chính hiệu: Mẹo nấu hợp lý để món ăn hạn chế dầu mỡ

Bạn có biết rằng một số loại rau củ hút dầu mỡ rất mạnh mẽ, khiến bạn vô tình tiêu thụ nhiều calo hơn Sau khi xào cà tím xong, đặt món ăn lên bàn bỗng bạn khựng lại hoài nghi "hình như mình cho cả can dầu ăn vào"; xào đậu đũa, dù định dùng ít dầu ăn nhưng thành phẩm trên đĩa vẫn ngập dầu mỡ... Nếu bạn từng trải qua những tình huống này có lẽ cũng đã có những thắc mắc: "Sao mình lại dùng nhiều dầu thế nhỉ?". Thực tế không phải do bạn nhỡ cho quá nhiều dầu đâu mà là do một số loại rau củ vốn là "bậc thầy hút dầu", hút dầu như miếng bọt biển, khiến bạn nạp vào cả núi calo mà không hề hay biết. Hôm nay, chúng tôi sẽ giúp bạn liệt kê 5 loại rau củ "hút dầu" này, giải thích lý do tại sao chúng hấp thụ dầu, và mẹo nấu ăn giúp hạn chế lượng dầu mỡ để những người ăn kiêng cũng có thể thưởng thức. Hãy lưu lại nhé!

Đầu tiên: Cà tím

Nếu nói về "nhà vô địch hút dầu" trong các loại rau củ, cà tím chắc chắn là số một. Để có món cà tím xào ngon, bạn thường phải chiên qua cà tím trước khi nấu cùng nước sốt. Và khi chiên cà tím, dầu ăn sẽ nhanh chóng bị rút cạn, khiến chảo bị khô. Và dĩ nhiên khi thấy chảo hết dầu, sợ cà tím chiên bị bén chảo, chuyển màu cháy đen thì bạn sẽ một chút, một chút... Đến khi chiên xong cà tím thì lượng dầu bị hút vào cũng không ít.

Vậy tại sao cà tím lại hút nhiều dầu đến vậy? Lý do nằm ở cấu trúc của nó. Khi bạn cắt đôi quả cà tím sẽ thấy một mạng lưới dày đặc các lỗ nhỏ li ti, trông giống như tổ ong. Những lỗ nhỏ này đặc biệt dễ bị hút dầu. Trong quá trình nấu, dầu sẽ thấm qua các lỗ này vào bên trong, khiến nó không chỉ có lớp dầu trên bề mặt mà còn như một miếng mút hút rất nhiều dầu vào bên trong. Do đó để ngăn chặn dầu mỡ bị hút vào cà tím, thay vì chiên cà tím trước khi xào, bạn có thể hấp rồi xào, hoặc hấp rồi trộn với nước sốt...

Loại thứ hai: Đậu

Đậu xanh (đậu đũa, đậu cove) là loại nguyên liệu quen thuộc để chế biến trong các bữa ăn gia đình. Chỉ cần nghĩ đến đậu xanh xào thịt băm là đã thấy thèm chảy nước miếng. Tuy nhiên việc xào đậu đỏi hỏi phải nấu chậm ở mức lửa nhỏ, khi dùng quá ít dầu sẽ khiến đậu không chín đều; dễ bị cháy. Mặt khác xào đậu với thịt băm cũng khiến đậu hút thêm lượng dầu mỡ nhất định từ thịt. Kết quả là để ăn được món đậu xào thì cũng đồng nghĩa bạn phải "nạp" một lượng dầu mỡ lớn.

Lý do đậu hấp thụ lượng dầu mỡ lớn là do vỏ đậu có các đường vân mịn, dầu mỡ rất dễ bám vào. Thứ hai, đậu rất nhạy cảm với nhiệt và cần xào lâu mới chín kỹ. Nấu càng lâu, đậu càng hấp thụ nhiều dầu. Đặc biệt, đậu dài hấp thụ nhiều dầu hơn đậu ngắn. Nếu bạn không cẩn thận khi nấu, đậu có thể bị dính dầu.

Loại thứ 3: Nấm

Nấm hấp thụ dầu nhờ vô số lỗ nhỏ li ti trên bề mặt và bên trong, hoạt động như những "kho chứa dầu" thu nhỏ. Chính vì thế mà trong quá trình nấu ăn, nấm hút và "ngậm" một lượng lớn dầu mỡ. Nấm cũng có vị ngon tự nhiên, và sau khi hấp thụ dầu, hương thơm hòa quyện với vị umami đặc trưng của nấm, khiến chúng trở nên hấp dẫn và khó cưỡng. Cũng vì thế mà dẫu biết nấm là "máy hút dầu" nhưng chúng ta vẫn không thể dừng ăn được.

Loại thứ 4: Khoai tây

Khoai tây có thể được dùng làm món ăn kèm hoặc thực phẩm chính, và có vô số cách chế biến, nhưng lượng dầu mà chúng hấp thụ có thể rất khác nhau. Ví dụ, khoai tây chiên và khoai tây lát có thể hấp thụ lượng dầu bằng 1/3 trọng lượng của chúng. Ngay cả khoai tây con chì đơn giản cũng có thể trở thành khối hút dầu...

Khoai tây hấp thụ dầu thông qua tinh bột, vốn chứa hàm lượng lớn amylose và amylopectin. Những hạt tinh bột này trở nên rất dễ hấp thụ ở nhiệt độ cao, đặc biệt là khi cắt thành từng dải hoặc lát mỏng, hoặc chiên hoặc xào.

Loại thứ 5: Bí ngô

Khả năng hấp thụ dầu của bí ngô liên quan đến kết cấu của nó - bí ngô nấu chín có kết cấu mềm, dính, với khoảng cách giữa các sợi, khiến chúng rất dễ hấp thụ dầu. Bí ngô cũng có vị ngọt tự nhiên, và sau khi hấp thụ dầu, hương thơm và vị ngọt của dầu hòa quyện vào nhau, tạo nên hương vị đặc biệt thơm ngon khiến bạn muốn ăn thêm, và vì thế lượng calo cũng tăng vọt.

Mẹo sử dụng ít dầu hơn khi nấu ăn

Trên thực tế, khi đối mặt với những loại rau củ "hút dầu" này, chỉ cần nắm vững một số mẹo nhỏ, bạn có thể giảm lượng dầu hút vào. Ví dụ, rắc muối lên cà tím, khoai tây đã cắt để để phá vỡ kết cấu, loại bỏ nước, vắt bớt nước rồi xào. Hoặc bạn có thể hấp cà tím thay vì chiên trước rồi xào sau. Với nấm, để tránh hút dầu, bạn hãy chần nấm qua nước sôi trước để ép bớt nước, giảm lượng dầu hút vào thông qua các lỗ nhỏ li ti. Một cách nữa là hãy dùng chảo chống dính để giảm lượng dầu sử dụng.