5 công thức nấu sườn heo ngon "quên sầu", thơm nức mũi hoàn hảo cho bữa cơm mùa đông cả gia đình yêu thích

Sườn heo là loại thực phẩm quen thuộc và thường xuyên được sử dụng trong căn bếp Việt của các bà nội trợ. Sườn heo được nhiều người yêu thích bởi hương vị đậm đà, ngon miệng. Dù chế biến thành món ăn gì theo phương pháp nào thì sườn heo vẫn để lại ấn tượng nhờ vị ngọt tự nhiên và kết cấu mềm mại. Chỉ cần chọn sườn tươi, ướp kỹ, nấu chậm rãi, món nào cũng khiến bữa ăn thêm phần hấp dẫn.

Vào những ngày mùa đông lạnh giá, sườn heo đặc biệt trở nên hấp dẫn và giúp ngon miệng hơn. Hôm nay chúng tôi chia sẻ 5 cách chế biến sườn heo thơm ngon, chắc chắn sẽ được cả nhà yêu thích. Những món ăn này dễ chế biến lại ngon tuyệt! Giờ thì cùng theo dõi nhé!

1. Sườn non hấp bí ngô

Nguyên liệu: 300g sườn heo, 1 miếng bí đỏ, 2 thìa canh đậu đen lên men, 1-2 tép tỏi, 1 thìa canh nước tương, một chút đường, một chút bột tiêu trắng, 1 thìa canh tinh chất cốt gà.

Cách làm món sườn non hấp bí ngô

Bước 1: Sườn heo rửa sạch, chặt thành miếng vừa ăn sau đó cho vào nồi nước sôi chần sơ. Vớt sườn heo ra, rửa sạch cho hết cặn bọt, thấm bớt nước rồi cho vào âu trộn. Sau đó, băm nhỏ đậu đen lên men và cho vào sườn cùng với tỏi băm. Thêm một ít nước tương, đường, bột tiêu trắng và tinh chất cốt gà, trộn đều và ướp trong khoảng 20 phút.

Bước 2: Gọt vỏ bí đỏ, rửa sạch rồi cắt thành từng lát dày, dàn đều ra đĩa. Xếp sườn heo đã ướp lên trên các lát bí đỏ.

Bước 3: Cho nước vào nồi hấp sau đó đặt đĩa sườn lên xửng rồi bật bếp hấp trong khoảng 20 phút kể từ khi nước sôi. Sau khi hết thời gian, bạn lấy ra, rắc một chút hành lá xắt nhỏ lên là có thể thưởng thức. Nước dùng của món hấp này đặc biệt thơm ngon khi kết hợp với cơm, bạn có thể thử xem sao.

2. Sườn heo kho nước tương

Nguyên liệu: 500g sườn heo, 150g nấm đùi gà (nấm sò vua), 2 cái hoa hồi, 1 miếng quế, 2 tép tỏi, 2 lát gừng, khoảng 10 hạt tiêu nguyên hạt, 1 quả ớt khô, 1 thìa canh nước tương ngọt, 2 thìa canh nước tương đen, 1 thìa cà phê muối, 1 thìa canh đường, một ít rượu nấu ăn và tinh chất cốt gà.

Cách làm món sườn heo kho nước tương

Bước 1: Chặt sườn heo thành các miếng vừa ăn sau đó ngâm sườn heo trong nước có pha 2 thìa bột mì để loại bỏ máu thừa và tạp chất. Sau khi ngâm khoảng 10 phút thì lấy ra rồi rửa sạch. Sau đó, cho sườn heo vào nồi nước, đun sôi, chần sơ, vớt ra, rửa sạch lại bằng nước ấm và để riêng. Nấm đùi gà đem cắt bỏ chân rồi rửa sạch, thái miếng nhỏ.

Bước 2: Đun nóng một ít dầu ăn trong chảo, cho sườn đã ráo nước vào xào sơ. Sau đó, thêm hoa hồi, tỏi, gừng, hạt tiêu, ớt khô và tiếp tục xào cùng sườn. Khi sườn đã ráo nước, thêm nước tương ngọt và tiếp tục xào cho đến khi sườn thấm đều nước sốt.

Bước 3: Sau đó thêm lượng nước nóng sao cho ngập nguyên liệu khoảng 2.5 cm, rồi nêm nước tương đen, chút muối và một ít rượu nấu ăn. Đậy nắp và đun sôi, sau đó giảm lửa rồi đun liu riu trong 30 phút. Cho nấm sò vào, trộn đều, đậy nắp và đun thêm 20 phút nữa để gia vị hòa quyện và nước sốt sánh lại. Cuối cùng nêm tinh chất cốt gà để tăng độ đậm đà cho món ăn.

3. Sườn heo hầm sốt sa tế

Nguyên liệu: 500g sườn heo, vài con bào ngư (tùy thích), 1 thìa canh nước sốt sa tế, một ít muối, rượu nấu ăn, nước tương và một chút đường.

Cách làm món sườn heo hầm sốt sa tế

Bước 1: Ngâm sườn heo trong nước lạnh có pha bột mì và một ít muối khoảng 15 phút, sau đó vớt ra rửa sạch. Tương tự, lấy ruột bào ngư ra, xát muối, dùng bàn chải chà sạch bề mặt, sau đó khứa hình chữ thập lên bề mặt. Cho sườn heo đã ráo nước vào chảo với một ít dầu ăn, chiên vàng đều hai mặt. Sau đó lấy sườn ra khỏi chảo để dùng sau.

Bước 2: Tiếp theo, dùng phần dầu còn lại trong chảo, thêm sốt sa tế vào xào trên lửa nhỏ cho đến khi dậy mùi thơm. Cho một lượng nước vừa đủ, một ít nước tương và sườn heo đã chiên vào nồi áp suất. Khi áp suất đạt mức tối đa, đun nhỏ lửa trong 8 phút. Đổ nước sốt và nước dùng trở lại chảo, cho bào ngư vào, tăng lửa, thêm một ít rượu nấu ăn, muối và đường, đun trong 5 phút cho đến khi sốt sánh lại là món ăn hoàn thành.

4. Sườn heo chua ngọt

Nguyên liệu chính: 500-600g sườn heo.

Nước sốt chua ngọt: Tỏi băm, 2 thìa canh sốt cà chua, 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh nước tương, 2 thìa canh đường, 1 thìa canh giấm balsamic, thêm lượng nước vừa đủ và trộn đều để tạo thành nước sốt chua ngọt.

Cách làm món sườn heo sốt chua ngọt

Bước 1: Sườn heo rửa sạch, sau đó thấm khô nước. Cho sườn heo vào âu, thêm rượu nấu ăn, muối và hạt tiêu vào sườn và xoa đều. Sau đó, thêm một ít tinh bột để phủ lên sườn và ướp trong 15 phút để sườn thấm gia vị.

Bước 2: Cho dầu ăn vào chảo, đặt lên bếp và đun nóng. Sau khi dầu nóng 70% thì cho sườn vào chiên ở lửa vừa cho đến khi chín. Sau đó, tăng lửa lên khoảng 90% nhiệt độ tối đa và chiên lại sườn trong khoảng 30 giây.

Bước 3: Cho một ít dầu vào chảo, đổ nước sốt vào, đun nhỏ lửa khoảng 1 phút. Sau đó cho sườn đã chiên vào. Vặn lửa lớn và đảo nhanh tay để sườn được phủ đều nước sốt chua ngọt.

5. Sườn heo kho vị ớt

Nguyên liệu: 300g sườn heo, 10g ớt chuông xanh, 10g ớt chuông đỏ, 10g rượu nấu ăn, một ít gừng, 2 tép tỏi, 10g tương ớt, 12g giấm gạo, 5g nước tương, 2g nước tương đen, 12g đường, 5g dầu hào, 20g nước, 5g bột bắp.

Cách làm món sườn heo kho vị ớt

Bước 1: Rửa sạch rồi cắt nhỏ ớt chuông xanh và đỏ, thái gừng thành sợi mỏng, rửa sạch sườn bằng bột mì, muối và nước. Tiếp theo, cho sườn vào nồi, thêm nước rồi đặt lên bếp đun sôi để chần qua. Sau đó vớt sườn ra, để ráo.

Bước 2: Cho một chút dầu ăn vào nồi áp suất, sau đó thêm gừng và tỏi vào xào thơm. Tiếp theo cho sườn vào nồi, thêm nước tương rồi đảo đều trong khoảng 2 phút. Sau đó bạn thêm tương ớt, nước tương đen, đường, dầu hào và nước, đậy nắp và nấu trong khoảng 8 phút. Chờ van áp suất xả hết hơi, bạn mở nắp cho ớt chuông xanh, đỏ và 6g giấm gạo vào, đậy nắp và nấu trong 3 phút. Sau đó, mở nắp, cho hỗn hợp bột bắp và 6g giấm gạo vào, khuấy đều và làm đặc nước sốt.

Với 5 món ăn hấp dẫn, từ sườn non hấp bí ngô đến sườn heo kho nước tương. Những món ăn này dễ chế biến và chắc chắn sẽ làm hài lòng cả gia đình bạn. Đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức hương vị đậm đà và thơm ngon của sườn heo trong những ngày đông lạnh giá!