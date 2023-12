5 cặp đôi phim Hàn khiến khán giả Việt say mê nhất 2023: Nhan sắc lẫn "chemistry" đều đỉnh khỏi bàn

Nhắc đến làng phim xứ Kim Chi, người ta sẽ nghĩ ngay tới những câu chuyện tình yêu lãng mạn. Trong năm 2023, khán giả Việt đã chứng kiến sự ra đời của nhiều cặp đôi màn ảnh đình đám và đây là những gương mặt được yêu mến nhất.

Ahn Hyo Seop - Lee Sung Kyung

Đầu tiên, chúng ta có Ahn Hyo Seo - Lee Sung Kyung, những người đã có màn tái hợp ở mùa 3 của series phim nổi tiếng "Người thầy y đức". Tác phẩm này nhận được nhiều tình cảm của khán giả nhờ nội dung ý nghĩa, nhân văn. Bên cạnh đó, chuyện tình lãng mạn giữa cặp đôi bác sĩ Seo Woo Jin - Cha Eun Jae cũng góp phần không nhỏ vào việc tạo nên sức hút cho bộ phim.

Hai nhân vật này đã yêu nhau từ mùa 2 và tiếp tục gắn bó ở mùa 3. Chuyện tình giữa họ dĩ nhiên cũng gặp những trắc trở, thế nhưng cuối cùng vẫn đi đến cái kết có hậu khi Seo Woo Jin đeo chiếc nhẫn cưới lên tay Cha Eun Jae trong tập cuối.

Lee Jung Ha - Go Yoon Jung

Tiếp theo là cặp đôi Lee Jung Ha - Go Yoon Jung của bom tấn hành động lấy đề tài siêu anh hùng "Moving". Lee Jung Ha vào vai cậu trai thật thà, hơi ngố tàu nhưng cực kỳ tốt bụng Kim Bong Seok. Trong khi đó, Go Yoon Jung hóa thân thành cô nàng Jang Hee Soo xinh đẹp, mạnh mẽ và sở hữu khả năng tự chữa lành đáng kinh ngạc.

Ở bộ phim này, Lee Jung Ha và Go Yoon Jung đã khắc họa rất tốt diễn biến tâm lý của nhân vật cũng như những rung động trong sáng mà họ dành cho nhau. Chính nhờ "chemistry" tràn màn hình mà hai diễn viên mang lại, rất nhiều khán giả đã u mê "cặp đôi gà bông" này.

Dù đến cuối cùng, Kim Bong Seok và Jang Hee Soo không chính thức thành đôi, thế nhưng việc họ thừa nhận tình cảm dành cho nhau cũng đủ để khán giả tin rằng câu chuyện của hai người sẽ "happy ending" vào một ngày nào đó trong tương lai

Nam Goong Min - Ahn Eun Jin

Với nhiều khán giả, "Người yêu dấu" là bộ phim lãng mạn hay nhất màn ảnh Hàn 2023. Chính vì thế, dĩ nhiên cặp đôi Nam Goong Min - Ahn Eun Jin không thể vắng mặt ở danh sách này. Cùng nhau, họ đã khiến người xem khóc cạn nước mắt khi vẽ nên bức tranh tuyệt đẹp về tình yêu bi thương, về số phận con người giữa thời loạn thế.

Ban đầu, "Người yêu dấu" không tạo được tiếng vang lớn. Rating tập đầu của phim chỉ đạt 5,4% và có sự sụt giảm đáng kể ngay ở tập 2. Thế nhưng, kịch bản hấp dẫn, có chiều sâu cùng diễn xuất tuyệt vời mà Nam Goong Min và Ahn Eun Jin thể hiện đã giúp tác phẩm này "lội ngược dòng" ấn tượng.

Lee Do Hyun - Ahn Eun Jin

Trong năm 2023, Ahn Eun Jin là một trong những mỹ nhân Hàn nổi bật nhất. Cô không chỉ gây ấn tượng ở bộ phim đóng cùng Nam Goong Min mà còn chiếm lấy tình yêu của khán giả nhờ vai Lee Mi Joo trong tác phẩm "Người mẹ tồi của tôi".

"Người mẹ tồi của tôi" không phải một bộ phim lãng mạn mà là một tác phẩm chính kịch nói về tình mẫu tử. Dẫu vậy, nhân vật Lee Mi Joo của Ahn Eun Jin vẫn thuộc tuyến chính, hơn nữa câu chuyện tình yêu giữa cô cùng với nam chính Choi Kang Ho (Lee Do Hyun) cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm.

Choi Kang Ho và Lee Mi Joo là đôi thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên trong ngôi làng nhỏ ở ấp Jou. Lee Mi Joo là một cô gái chịu thương chịu khó, yêu Choi Kang Ho bằng cả trái tim. Cô sẵn sàng chịu mọi sự vất vả để anh có thể thực hiện ước mơ làm công tố viên. Thế nhưng ngày anh công thành danh toại, đó cũng là lúc Choi Kang Ho nói lời chia tay. Quá đau lòng, Lee Mi Joo giấu đi chuyện cô mang thai một cặp sinh đôi.

Về sau, mối tình giữa họ được nối lại khi Choi Kang Ho bị hãm hại và trở thành một "đứa trẻ lớn xác". Dù từng bị Choi Kang Ho bỏ rơi, Lee Mi Joo vẫn không ngừng yêu anh, để rồi vỡ òa khi biết lý do anh bỏ đi và thực ra, anh vẫn luôn yêu cô da diết.

Song Kang - Kim Yoo Jung

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Song Kang - Kim Yoo Jung, cặp đôi đang gây bão màn ảnh nhỏ với bộ phim lãng mạn giả tưởng "My demon" (tựa Việt: "Chàng quỷ của tôi"). Hai người lần lượt vào vai ác quỷ Jeong Gu Won và nữ tài phiệt Do Do Hee.

Sau những lần được Jeong Gu Won cứu, Do Do Hee từ sớm đã phải lòng anh. Ở chiều ngược lại, Jeong Gu Won cũng dần rung động nhưng ban đầu, anh liên tục phủ nhận tình cảm của mình. Tuy nhiên, chuyện gì phải đến cũng đến và cả hai vẫn sánh bước cùng nhau.

Câu chuyện tình yêu giữa Jeong Gu Won và Do Do Hee vừa ngọt ngào, vừa hài hước. "Phản ứng hóa học" giữa Song Kang và Kim Yoo Jung được nhận xét là tràn màn hình, trông chẳng khác nào một cặp đôi thực sự.