Phim lãng mạn Hàn hot nhất hiện tại có màn "bẻ lái" quá choáng: Đang yêu đương vui "xỉu" tự nhiên gieo bi kịch cho nam chính

Thời điểm hiện tại, "My demon" đang thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Ở tập 6, bộ phim đã làm người xem thích thú khi khép lại bằng nụ hôn bất ngờ nhưng chẳng kém phần ngọt ngào của cặp đôi Do Do Hee (Kim Yoo Jung) - Jeong Gu Won (Song Kang).

Bước sang tập 7, những rung động họ dành cho đối phương dĩ nhiên đã trở nên lớn hơn. Chuyện tình yêu của hai người mang đến nhiều niềm vui, tiếng cười cho khán giả. Thế nhưng cuối tập, biên kịch lại có pha bẻ lái gây choáng khi để Jeong Gu Won bị kẻ sát nhân bí ẩn ám sát.

Jeong Gu Won mất đi ấn ký nên không thể bất tử nữa và anh đã bị kẻ sát nhân bí ẩn ám sát.

Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đang "trầm cảm" với tình tiết này:

- Thề luôn, xem giờ là mình tức chết khỏi ngủ, nên mình sẽ để dành tối mai xem cả thể. Lúc nãy cũng xem spoil rồi. - Alo, biên kịch ơi. - Quả này chắc bị nặng lắm, huhu. - Huhu đau đớn, trước khi ngất còn gọi tên vợ nữa, xem mà lòng đau. - Mình biết mà, quay xe khét lắm. Hạnh phúc không được lâu mà.

Bộ phim "My demon" do Song Kang và Kim Yoo Jung đóng chính phát sóng các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên SBS.