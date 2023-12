4 phim lãng mạn hay "tuyệt cú mèo" của mỹ nhân hot nhất màn ảnh Hàn hiện tại

Thời điểm hiện tại, Kim Yoo Jung đang là một trong những nữ diễn viên trẻ được yêu mến nhất Hàn Quốc. Bắt đầu được biết đến từ ngày còn nhỏ và khi lớn lên, sự nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1999 tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Cô từng xuất hiện ở nhiều dự án lớn nhỏ khác nhau, trong đó bao gồm 4 tác phẩm lãng mạn rất đáng xem.

Bầu trời rực đỏ

Cái tên đầu tiên trong danh sách là "Bầu trời rực đỏ" đóng cùng Ahn Hyo Seop. Tác phẩm này được chuyển thể từ tiểu thuyết Hong Chun Gi của tác giả Jung Eun Gwol, người từng viết nên hai cuốn tiểu thuyết cũng được dựng thành các bộ phim rất nổi tiếng là "Vụ bê bối tại Thành Quân Quán" và "Mặt trăng ôm mặt trời".

Kim Yoo Jung trong phim "Bầu trời rực đỏ"

"Bầu trời rực đỏ" kể về mối tình giữa nữ họa sĩ Hong Chun Gi (Kim Yoo Jung) cùng với nhà chiêm tinh Ha Ram (Ahn Hyo Seop), những con người mà vận mệnh của họ gắn chặt với Ma Vương, với triều đại Joseon.

Bộ phim này sở hữu cốt truyện hấp dẫn, mới mẻ. Không chỉ vậy, cả Kim Yoo Jung, Ahn Hyo Seop lẫn Gong Myung (vai hoàng tử Yangmyeong, người cũng dành tình yêu cho Hong Chun Gi) đều được khen ngợi về diễn xuất. Nếu thích thể loại phim lãng mạn - cổ trang - kỳ ảo, bạn không nên bỏ lỡ "Bầu trời rực đỏ".

Mây họa ánh trăng

Nhắc đến những bộ phim hay mà Kim Yoo Jung từng đóng, không thể bỏ qua "Mây họa ánh trăng". Đây là tác phẩm tiêu biểu nhất sự nghiệp của nữ diễn viên 24 tuổi, mang đến cho cô giải thưởng Nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng tại lễ trao giải Baeksang lần thứ 53. Khi đó, Kim Yoo Jung chỉ mới 18 tuổi mà thôi.

Ở "Mây họa ánh trăng", Kim Yoo Jung nên duyên cùng Park Bo Gum. Họ đảm nhận cặp đôi nhân vật chính là Hong Ra On, cô nàng xinh đẹp cải trang thành thái giám và Thế tử Lee Yeong.

Hong Ra On vốn là một nữ tử có xuất thân bình thường, thường xuyên giả làm nam nhân để hành nghề "quân sư tình yêu". Tuy nhiên, cô không ngờ một vị khách lại dám dùng những bức thư tình mình viết để tán tỉnh công chúa. Lee Yeong vì để em gái không tiếp tục u mê nên đã tìm gặp chủ nhân bức thư bằng được.

Cũng vì sự việc này, Hong Ra On chẳng may "gây thù chuốc oán" cùng Thế tử. Sau đó, cô lại bị bọn bắt cóc bán vào cung, để rồi một lần nữa gặp lại Lee Yeong. Cũng từ đây, mối duyên giữa hai người bắt đầu.

Cô gái thế kỷ 20

Cái tên tiếp theo trong danh sách là "Cô gái thế kỷ 20", bộ phim mà Kim Yoo Jung hợp tác với các diễn viên Roh Yoon Seo, Park Jung Woo và Byeon Woo Seok. Tác phẩm này lấy bối cảnh năm 1999, kể về mối tình đầu của nữ sinh trung học Na Bo Ra (Kim Yoo Jung).

Na Bo Ra có người bạn thân là Kim Yeon Doo (Roh Yoon Seo). Vì giúp Kim Yeon Doo "cưa" crush, cô nữ sinh 17 tuổi đã gặp được chàng trai đặc biệt của đời mình là Poong Woon Ho. Cả hai đã có với nhau những khoảnh khắc ngọt ngào. Tuy nhiên, cái kết cho chuyện tình ấy lại day dứt, bi thương.

"Cô gái thế kỷ 20" gây ấy tượng cho khán giả nhờ mạch phim nhẹ nhàng, tập trung vào khía cạnh tình bạn, tình yêu của những người trẻ. Diễn xuất của Kim Yoo Jung cùng các bạn diễn được đánh giá là tự nhiên, chân thực. Kết hợp với khung cảnh, màu phim nhuốm màu hoài niệm, tác phẩm này thực sự đã khơi gợi lên rất nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

My demon (Chàng quỷ của tôi)

Cuối cùng, chúng ta có "My demon", bộ phim đang làm mưa làm gió ở thời điểm hiện tại. Khác với những cái tên kể trên, lần này Kim Yoo Jung hóa thân thành cô nàng xinh đẹp, sang chảnh Do Do Hee, con nuôi trong một gia đình tài phiệt.

Dù không cùng huyết thống, thế nhưng Do Do Hee lại là người duy nhất yêu thương mẹ của mình. Chính vì thế mà sau khi qua đời, bà đã để lại toàn bộ tài sản cho Do Do Hee. Tất nhiên, những người con trong gia đình này không bao giờ chấp nhận điều đó và họ đã làm mọi cách để sát hại cô.

Để chống lại thế lực tài phiệt đồng thời tìm ra sự thật về cái chết đầy khả nghi của mẹ, Do Do Hee đã hợp tác với Jeong Gu Won, một ác quỷ có sức mạnh vạn năng. Tuy nhiên, ấn ký chứa đựng sức mạnh của anh ta vì lý do nào đó lại "chạy" sang người Do Do Hee. Chính vì thế mà nếu không ở cạnh Do Do Hee, Jeong Gu Won chỉ giống như một người bình thường mà thôi.

Dĩ nhiên, trước khi lấy lại ấn ký của mình, Jeong Gu Won không cho phép ai hãm hại Do Do Hee. Cuối cùng, hai người giả kết hôn để có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, từ đó mở ra chuyện tình cưới trước yêu sau hài hước, lãng mạn.