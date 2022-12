5 "cảnh báo đỏ" bạn cần xem xét ngay việc giảm cân, tránh để sức khỏe thêm tồi tệ

Cân nặng là thứ bạn có thể thay đổi. Nếu bạn không hài lòng với con số xuất hiện trên bàn cân, bạn có thể thực hiện một số thay đổi trong chế độ ăn uống và sinh hoạt của mình. Nhiều người muốn giảm cân vì mục tiêu có một cơ thể đẹp, nhưng đôi khi, chuyện cân nặng còn liên quan đến sức khỏe.



Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia dinh dưỡng, y tế Mike Bohl, Giám đốc Nội dung & Giáo dục Y tế tại Ro và cũng là thành viên của Hội đồng Chuyên gia Y tế của trang Eat This, Not Thát! giải thích: "Động lực đằng sau việc giảm cân của nhiều người là vì ngoại hình. Họ thường sử dụng gương hoặc mức độ vừa vặn của quần áo để xác định xem đã đến lúc mình cần giảm cân hay chưa. Thực tế, thừa cân cũng là một yếu tố nguy cơ gây ra nhiều bệnh. Và đó cũng là lý do bạn cần giảm cân".

Về mặt y tế, có một số dấu hiệu cảnh báo cho thấy đã đến lúc bạn cần giảm vài cân. Biết các triệu chứng nguy hiểm có thể hữu ích trong việc ngăn ngừa tình trạng bệnh nặng thêm. Dưới đây là 5 dấu hiệu "cảnh báo đỏ" cho biết bạn cần xem xét việc giảm cân ngay. Hãy cắt giảm calo, chăm tập luyện và giảm vài kilogam, cơ thể bạn sẽ cảm ơn rất nhiều!

1. Bạn bị huyết áp cao

Một trong những bệnh mãn tính phổ biến nhất phải chịu đựng của những người thừa cân là huyết áp cao. Tình trạng này khiến bạn có nguy cơ bị đột quỵ, bệnh tim, bệnh thận...

Tiến sĩ Bohl chia sẻ trên trang Eat This, Not That!: "Mặc dù có rất nhiều loại thuốc bạn có thể dùng để điều trị huyết áp cao, nhưng một trong những điều quan trọng nhất cần làm để kiểm soát nó là giảm cân. Vì vậy, nếu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn nói với bạn rằng huyết áp của bạn đang tăng lên (hoặc nếu bạn tự kiểm tra và nhận thấy nó thường xuyên cao), thì tức là đã đến lúc bạn cần bắt đầu ăn kiêng và tập thể dục nhiều hơn".

2. Bạn nhận được kết quả xét nghiệm máu với cholesterol cao hoặc tiền tiểu đường/tiểu đường

Một lý do tại sao xét nghiệm máu lại rất quan trọng trong các kì kiểm tra sức khỏe là vì dựa vào kết quả đó, bác sĩ có thể xác định xem bạn có bị tiền tiểu đường, tiểu đường hay cholesterol cao hay không. Bệnh tiểu đường và cholesterol cao là những bệnh mãn tính nghiêm trọng có thể gây tổn thương thận, dây thần kinh và mắt của bạn, cùng với bệnh máu và mạch máu và tim và hơn thế nữa. Tin tốt là, cả hai tình trạng sức khỏe này đều có thể được kiểm soát hiệu quả phần nào bằng cách giảm cân thừa.

"Nếu bác sĩ nói với bạn rằng cholesterol của bạn cao hoặc bạn mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, thì tức là đã đến lúc giảm cân", tiến sĩ Bohl cho biết.

3. Bạn ngáy khi ngủ vào ban đêm

Theo bác sĩ Bohl, ngưng thở khi ngủ là một tình trạng y tế đặc trưng bởi hơi thở bị gián đoạn trong khi ngủ, và một trong những yếu tố nguy cơ lớn nhất là thừa cân. Ngưng thở khi ngủ có thể khiến giấc ngủ không được nghỉ ngơi, dẫn đến mệt mỏi vào ban ngày và cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như huyết áp cao và tiểu đường. Vì vậy, nếu bạn gặp tình trạng ngáy ngủ vào ban đêm thì đó là dấu hiệu cảnh báo bạn cần giảm cân và phải hết sức thận trọng.

4. Bạn cảm thấy đau đớn ở các khớp, cột sống và cơ bắp

Tiến sĩ Bohl chỉ ra: "Có trọng lượng dư thừa tức là khiến bạn nặng hơn. Điều này gây căng thẳng hơn cho cơ thể. Có nhiều áp lực hơn thì các khớp, cột sống, và cơ bắp của bạn lại phải làm việc chăm chỉ hơn để duy trì tư thế, di chuyển cơ thể. Kết quả là, trọng lượng dư thừa có thể khiến cơ thể bạn cảm thấy đau, cho dù đó là đau ở đầu gối, lưng dưới hay ở nơi khác. Bất kỳ cơn đau khởi phát mới nào mà bạn không chắc chắn nguyên nhân thì nên được thảo luận với bác sĩ. Nếu bác sĩ cho rằng nó có thể liên quan đến cân nặng của bạn, thì đã đến lúc bạn cần giảm một số cân".

5. Bạn cảm thấy khó khăn hơn khi thực hiện các công việc hàng ngày

Khi bạn đã quen với việc thực hiện một số nhiệm vụ nhất định mỗi ngày và đột nhiên cảm thấy khó khăn hơn để hoàn thành chúng thì có thể có điều gì đó tồi tệ đang xảy ra với cơ thể bạn.

Tiến sĩ Bohl cảnh báo, nếu bạn thấy rằng việc đi bộ quãng đường dài hoặc đi lên cầu thang mà không bị hụt hơi trở nên khó khăn hơn, đã đến lúc tìm hiểu xem liệu trọng lượng dư thừa có phải là nguyên nhân hay không.

Bắt đầu với những thay đổi nhỏ để giảm cân

Bây giờ bạn đã biết những "cảnh báo đỏ" của việc mình cần giảm cân, hãy bắt đầu bằng cách thay đổi chế độ ăn hoặc tập luyện tích cực mỗi ngày để có thể nhận được kết quả tích cực dù một chút một mỗi ngày.

Tiến sĩ Bohl gợi ý, khi bạn đang cố gắng tìm ra cách để có những biện pháp giảm cân phù hợp trong cuộc sống hàng ngày của mình, có những bước nhỏ hơn bạn có thể thực hiện trước. Ví dụ, ngoài tập thể dục, một trong những cách bạn đốt cháy calo trong suốt cả ngày là hoàn thành các công việc hàng ngày như là đi bộ, dọn dẹp, dọn sân vườn, tưới cây, đi thang bộ thay vì thang máy...

Nếu công việc của bạn liên quan đến việc ngồi trong phần lớn thời gian trong ngày thì thỉnh thoảng hãy đứng lên. Ngoài ra, khi đang gọi điện thoại, hãy đi bộ trong khi nói chuyện thay vì ngồi yên. Không có nhiệm vụ nào trong số này sẽ đốt cháy nhiều sự khác biệt mỗi ngày, nhưng khi bạn thực hiện các thay đổi nhất quán, tất cả chúng sẽ cộng lại và có lợi trong hành trình giảm cân của bạn.