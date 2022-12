WHO hy vọng kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu trong năm 2023

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện ở bang Massachusetts, Mỹ ngày 11/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bối cảnh sắp tròn 3 năm kể từ đợt bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên. WHO cho biết virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 vẫn tồn tại nhưng sẽ cần được quản lý cùng với các bệnh về đường hô hấp khác.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết số ca tử vong do COVID-19 hằng tuần hiện chỉ bằng khoảng 1/5 so với một năm trước, nhưng vẫn còn ở mức quá cao. Ông nói: "Tuần trước, gần 10.000 ca tử vong do COVID-19. Con số 10.000 vẫn là quá lớn và còn rất nhiều việc mà tất cả các quốc gia có thể làm để cứu mạng sống của người dân."

Tổng Giám đốc WHO cũng bày tỏ hy vọng trong 2023, cơ quan y tế này của Liên hợp quốc sẽ có thể thông báo kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do COVID-19.

Ủy ban Khẩn cấp về dịch COVID-19 thuộc WHO dự kiến sẽ thảo luận về các tiêu chí để tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp tại cuộc họp của ủy ban vào tháng 1/2023. Theo bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 thuộc WHO, ủy ban sẽ xem xét về dịch tễ học, các biến thể của virus SARS-CoV-2 như Omicron và tác động của virus. Bà Van Kerkhove nhận định: “Mặc dù vẫn có khả năng xảy ra các đợt lây nhiễm, nhưng đại dịch 'không như lúc ban đầu', với số ca nhập viện và tử vong ít hơn.” Theo bà, những ca tử vong do COVID-19 phần lớn xảy ra ở những người không tiêm phòng hoặc chưa được tiêm đầy đủ các mũi vaccine.

Gần 650 triệu ca mắc và hơn 6,6 triệu ca tử vong do COVID-19 đã được báo cáo lên WHO, nhưng cơ quan này thừa nhận con số thực còn lớn hơn nhiều. Hơn 13 tỷ liều vaccine đã được tiêm cho người dân trên toàn thế giới những vẫn có khoảng 30% dân số thế giới chưa được tiêm chủng.

Liên quan tới bệnh đậu mùa khỉ, Tổng Giám đốc WHO đánh giá đợt bùng phát toàn cầu năm nay đã khiến thế giới bất ngờ. Đến nay thế giới đã ghi nhận hơn 82.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại 110 quốc gia và tỷ lệ tử vong ở mức thấp - 65 trường hợp. Số bệnh nhân mắc hằng tuần đã giảm hơn 90% kể từ tháng 7 - thời điểm WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Tổng Giám đốc Tedros nhấn mạnh nếu xu hướng này tiếp tục được duy trì, trong năm tới WHO có thể chấm dứt tình trạng khẩn cấp này.