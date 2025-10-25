Sáng ra vội đi làm nên không rửa mặt kỹ, cuối tuần muốn ngủ nướng thêm vài tiếng, hay dậy xong chẳng buồn gấp chăn màn, đó là những cái lười thường gặp trong cuộc sống. Nhưng thật bất ngờ, các chuyên gia cho biết nhiều hành động tưởng như cẩu thả ấy lại là cách sống... khỏe mạnh hơn bạn nghĩ .

1. Ngủ nướng thêm vài phút

Bao lần bạn bị người thân “lôi dậy” khi còn đang ngái ngủ chỉ vì sợ muộn giờ? Nhưng thật ra, nằm thêm vài phút sau khi thức dậy là phản ứng sinh lý tự nhiên của cơ thể.

Theo các chuyên gia, khi ta vừa tỉnh dậy, cơ thể đang chuyển từ trạng thái ức chế sang hưng phấn. Nếu bật dậy ngay, não và tim mạch chưa kịp thích ứng, dễ gây chóng mặt, hạ huyết áp, thậm chí ngất xỉu. Việc nằm thêm vài phút giúp cơ thể “khởi động” nhẹ nhàng, tuần hoàn máu ổn định hơn.

Còn chuyện ngủ nướng cuối tuần, các nghiên cứu cho thấy đây cũng là một cách “bù giấc” hợp lý. Với người thiếu ngủ hoặc bị stress, ngủ thêm giúp giảm nguy cơ trầm cảm, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm khả năng mắc bệnh mạch vành hay đau thắt ngực. Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo chỉ nên ngủ thêm tối đa 2 tiếng, kẻo rối loạn nhịp sinh học, khiến đêm khó ngủ hơn.

2. Không gấp chăn ngay sau khi dậy

Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng việc không gấp chăn ngay khi thức dậy lại rất có lợi cho sức khỏe.

Lý do là trong lúc ngủ, cơ thể có thể bốc hơi tới 1 lít nước mỗi đêm. Chăn và ga giường hấp thụ lượng ẩm này, trở thành môi trường lý tưởng cho bọ ve, nấm mốc và vi khuẩn phát triển.

Nếu bạn dậy là gấp chăn lại ngay, lớp ẩm bên trong bị “nhốt kín”, khiến vi khuẩn sinh sôi mạnh hơn. Trong khi đó, để chăn mở ra vài tiếng, hoặc phơi nắng buổi sáng, giúp hơi ẩm bay hơi, tiêu diệt vi khuẩn và bọ ve. Nói cách khác, “lười gấp chăn” lại là thói quen rất khoa học.

3. Buổi sáng da không dầu thì không cần dùng sữa rửa mặt

Nhiều người trẻ thích tiết kiệm thời gian buổi sáng, thậm chí bỏ qua bước rửa mặt bằng sữa rửa mặt. Thực ra, điều này hoàn toàn hợp lý nếu da bạn không bị nhờn.

Sau một đêm, da chỉ tiết ra lượng dầu tự nhiên giúp giữ ẩm. Nếu dùng sữa rửa mặt có hoạt chất tẩy mạnh, lớp dầu bảo vệ này sẽ bị cuốn trôi, khiến da khô, bong tróc, dễ kích ứng.

- Với da nhờn hoặc da mụn, nên rửa mặt sáng và tối để hạn chế vi khuẩn.

- Với da nhạy cảm, chỉ cần 2-3 ngày rửa bằng sữa rửa mặt một lần.

- Còn da khô, buổi sáng chỉ cần rửa nước sạch là đủ.

Tóm lại, nếu sáng dậy da bạn vẫn sạch, không nhờn, bạn hoàn toàn có thể bỏ qua bước rửa mặt bằng sữa rửa mặt, vừa tiết kiệm thời gian, vừa bảo vệ làn da.

4. Trứng không rửa mà cho thẳng vào tủ lạnh

Nhiều người có thói quen rửa sạch trứng trước khi cho vào tủ lạnh, tưởng như hợp vệ sinh, nhưng đó lại là sai lầm phổ biến.

Bác sĩ giải thích: sau khi gà đẻ, bề mặt trứng có một lớp màng bảo vệ tự nhiên giúp ngăn vi khuẩn xâm nhập. Khi bạn rửa đi, lớp màng này mất đi, các lỗ nhỏ li ti trên vỏ trứng sẽ trở thành “cửa ngõ” để vi khuẩn như E.coli hay Bacillus xâm nhập.

Nếu bảo quản trong tủ lạnh, vi khuẩn vẫn có thể sinh sôi trong môi trường ẩm thấp, gây lây nhiễm chéo sang các thực phẩm khác. Cách tốt nhất là để trứng vào túi hoặc hộp riêng rồi mới cho vào tủ lạnh, nếu có bẩn thì chỉ lau nhẹ bằng khăn khô, và chỉ rửa ngay trước khi nấu ăn.

5. Thịt sống không nên rửa dưới vòi nước

Thói quen rửa thịt sống bằng nước chảy là sai lầm rất nhiều người mắc phải. Lý do là khi rửa như vậy, nước sẽ bắn tung tóe, mang theo vi khuẩn từ thịt sống (như Salmonella trong thịt gà) ra khắp bếp, thớt, dao, tay...

Nếu bạn mua thịt ở nơi sạch sẽ, có kiểm định, tốt nhất là không cần rửa, vì quá trình nấu chín đã đủ diệt khuẩn. Trường hợp thịt mua ngoài chợ, có bụi bẩn hoặc lông, có thể rửa trong chậu nước tĩnh, sau đó thấm khô bằng giấy ăn. Cuối cùng, rửa sạch tay và dụng cụ bằng nước rửa chén để tránh lây nhiễm chéo.

Việc trần qua nước sôi (luộc sơ) cũng được xem là bước “rửa” an toàn nhất, giúp loại bỏ vi khuẩn mà không làm bắn nước ra xung quanh.

“Lười” đúng cách đôi khi lại là một nghệ thuật sống khỏe. Những hành động nhỏ như không gấp chăn ngay, bỏ qua sữa rửa mặt buổi sáng, hay không rửa thịt dưới vòi nước… đều có cơ sở khoa học bảo vệ sức khỏe.

Nguồn và ảnh: Aboluowang