47 tuổi đóng công chúa cá tính trong "Thượng công chúa", Hồ Hạnh Nhi gây bất ngờ sau khi tẩy trang trông như chỉ mới 25 tuổi

Nữ diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) Hồ Hạnh Nhi, 47 tuổi, gần đây chiếm trọn sự chú ý với màn thể hiện trong bộ phim cổ trang mới Thượng Công Chúa. Cô vào vai Trường công chúa Lư Lăng Mộ Ngưng Sương, cô của Đan Dương công chúa (do Mạnh Tử Nghĩa thủ vai) và là em gái của hoàng đế đương triều.

Nhân vật này có tính cách tàn bạo, ngang ngược, kiêu căng, là một phản diện quyền lực, thâm sâu và đầy sức quyến rũ. Với những biểu cảm khoa trương, biến hóa đa dạng, Hồ Hạnh Nhi còn khiến nhiều cư dân mạng thích thú đến mức tạo thành meme. Nhiều người khen ngợi: “Đúng là diễn viên Thị hậu có khác! Vai công chúa phản diện được thể hiện quá cuốn hút, xem thật đã!”.

Không chỉ gây ấn tượng với tạo hình cổ trang lộng lẫy, làn da mộc của Hồ Hạnh Nhi cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Làn da căng đầy, săn chắc, rạng rỡ, gần như không để lộ dấu vết thời gian. Điều này được cho là có liên quan mật thiết đến lối sống kỷ luật và những thói quen chăm sóc bản thân của nữ diễn viên. Dưới đây là 5 bí quyết “chậm lão hóa” của cô.

1. Ngủ đủ 8 tiếng

Bí quyết chống lão hóa của Hồ Hạnh Nhi cốt lõi nằm ở việc cố gắng ngủ đủ 8 tiếng, nhưng không quá câu nệ chuyện phải đi ngủ sớm.

Trong thời gian đóng phim tại TVB, cô từng trải qua những ngày quay kéo dài hơn 20 tiếng, thường xuyên rơi vào tình trạng “ăn không ngon, ngủ không đủ”, chịu áp lực rất lớn. Hiện tại, cô đã tìm ra triết lý chăm sóc sức khỏe từ bên trong kết hợp với chăm sóc bên ngoài phù hợp với bản thân.

Ngay cả khi làm việc trong môi trường giải trí bận rộn, thường xuyên phải thức khuya, Hồ Hạnh Nhi vẫn duy trì được làn da đẹp và vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ.

2. Kiên trì tập luyện và ăn uống lành mạnh

Người Hong Kong, bất kể nam hay nữ, già hay trẻ, nhìn chung đều có ý thức cao về quản lý vóc dáng và tính kỷ luật. Trước đây, Hồ Hạnh Nhi từng tăng 19 kg chỉ trong hai tháng để đóng phim Mỹ Nhân Béo. Sau khi phim kết thúc, cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng mảnh mai nhờ ý chí mạnh mẽ.

Về ăn uống, cô lấy nguyên tắc giàu protein, thanh đạm làm trọng tâm. Các món ăn được lựa chọn gồm cá hấp, trứng luộc, kết hợp với nhiều rau xanh và lượng trái cây vừa phải. Cô hạn chế nghiêm ngặt thực phẩm chiên rán và thực phẩm chế biến sẵn, giúp kiểm soát lượng calo dễ dàng hơn, đồng thời bảo đảm dinh dưỡng cân bằng.

Về vận động, cô duy trì các bài tập aerobic và tăng cường hoạt động thể chất hằng ngày. Trong giai đoạn giảm mỡ, cô cũng kiên trì tập luyện 30 phút mỗi ngày, từng bước tăng cường khối cơ và tỷ lệ trao đổi chất cơ bản.

Phương pháp này không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn duy trì vóc dáng săn chắc cùng những đường nét quyến rũ.

3. Điều chỉnh sức khỏe theo bốn mùa

Mùa đông hầm canh, mùa hè uống trà thảo mộc thanh nhiệt, những ngày nóng nhất trong năm thực hiện cứu ngải… Người Hong Kong vẫn duy trì nhiều nét văn hóa dưỡng sinh của y học cổ truyền.

Hồ Hạnh Nhi cũng có thói quen điều chỉnh việc chăm sóc cơ thể theo mùa, nhằm giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với môi trường bên ngoài và những thay đổi của thời tiết.

4. Chú trọng “chăm sóc bên ngoài, nuôi dưỡng bên trong”

Trong việc chăm sóc bản thân, Hồ Hạnh Nhi rất coi trọng nguyên tắc kết hợp chăm sóc bên ngoài với nuôi dưỡng bên trong.

Khi lựa chọn mỹ phẩm, cô cẩn thận xem xét lịch sử thương hiệu, thành phần và độ an toàn của sản phẩm. Đối với những dưỡng chất đưa vào cơ thể qua đường ăn uống, cô cũng kiểm soát chặt chẽ, chú trọng chất lượng và hiệu quả.

Dù ở nhà hay trong thời gian đóng phim, cô gần như uống canh dưỡng sinh mỗi ngày, đồng thời ăn nhiều loại trái cây giàu vitamin C và vitamin E như anh đào, nho, táo… để duy trì các chức năng của cơ thể.

Cô cũng cho biết đôi khi chỉ dựa vào chế độ ăn uống có thể khó bổ sung đầy đủ mọi dưỡng chất cơ thể cần. Vì vậy, cô sử dụng thêm thực phẩm bảo vệ sức khỏe ở mức độ phù hợp như một phần trong chế độ bổ sung dinh dưỡng hằng ngày, giúp duy trì hoạt động ổn định của cơ thể và thể lực.

5. Dưỡng da bằng dầu kết hợp gua sha và massage

Sau tuổi 40, làn da dễ trở nên khô ráp, thiếu sức sống. Sử dụng dầu dưỡng da mặt ở mức độ phù hợp có thể giúp cấp ẩm, làm mềm da; kết hợp massage còn có thể hỗ trợ thư giãn và tạo cảm giác da săn chắc, căng đầy hơn.

Hồ Hạnh Nhi nhiều lần chia sẻ thói quen “dưỡng da bằng dầu”. Cô kết hợp dầu dưỡng với những động tác massage nâng cơ đơn giản hoặc kỹ thuật gua sha nhằm tăng cường dưỡng ẩm, đồng thời giúp cơ mặt thư giãn.

Các bước gua sha của Hồ Hạnh Nhi (chỉ cần thực hiện 2 lần mỗi tuần):

Thoa dầu dưỡng lên toàn mặt: Thoa một lượng dầu dưỡng vừa đủ lên toàn bộ khuôn mặt để tránh kéo căng da quá mức trong quá trình gua sha.

Ấn các huyệt bằng khớp ngón tay hoặc dụng cụ gua sha: Trước khi thực hiện, dùng khớp ngón tay hoặc dụng cụ chuyên dụng ấn vào từng vị trí huyệt trọng điểm, mỗi vị trí khoảng 5 giây.

Vuốt nâng cơ từ trong ra ngoài: Sau khi ấn các huyệt, bắt đầu gua sha theo nguyên tắc từ giữa mặt ra ngoài, từ dưới lên trên.

Vuốt nhẹ vùng cổ: Cuối cùng, di chuyển dụng cụ nhẹ nhàng dọc theo vùng cổ theo hướng từ trên xuống dưới, nhằm hỗ trợ lưu thông tuần hoàn.

Ở tuổi 47, Hồ Hạnh Nhi vẫn khiến nhiều người trầm trồ trước vẻ ngoài trẻ trung. Điều này được cho là kết quả của sự kết hợp giữa yếu tố di truyền, khí hậu, chế độ ăn uống, chăm sóc sức khỏe từ bên trong và tính kỷ luật trong sinh hoạt. Bên cạnh đó, các phương pháp thẩm mỹ phù hợp và việc duy trì tinh thần vui vẻ cũng được xem là những yếu tố giúp cô giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung theo thời gian.