Không phải nuôi thú cưng, người trẻ rộ mốt "nuôi gạch" để chữa lành: Tưởng vô hại, ai ngờ tiềm ẩn nguy cơ dị ứng, nhiễm nấm

Nhưng khi thú vui chữa lành hoàn toàn có thể là nguồn cơn bắt đầu những dấu hiệu hắt hơi, sổ mũi, ngứa mắt... Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần nhìn kỹ hơn vào thứ đang được mang về nhà.

Có một thú vui nghe qua tưởng như chuyện đùa nhưng lại đang được không ít người trẻ Trung Quốc hưởng ứng và tạo thành trào lưu. Đó là trào lưu "nuôi gạch".

Không cần chậu cây đắt tiền, chẳng cần tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc, người chơi chỉ việc nhặt một viên gạch đỏ cũ ở ven đường, bờ ao hoặc công trường, mang về nhà, thỉnh thoảng phun một chút nước rồi kiên nhẫn chờ lớp rêu xanh mọc lên.

Nghe có vẻ vô thưởng vô phạt, thậm chí hơi kỳ quặc. Nhưng nếu nhìn vào nhịp sống của những người trẻ hôm nay, "nuôi gạch" lại có một sức hấp dẫn riêng.

Khi người trẻ không còn muốn ngay cả thú vui cũng trở thành một cuộc đua

Ban ngày, họ có thể là những người đang mải miết "chạy KPI", cố gắng hoàn thành công việc, chạy theo các mục tiêu và đáp ứng những kỳ vọng không có điểm dừng. Đến khi trở về nhà, điều họ cần đôi khi không phải một khóa học phát triển bản thân, một lịch tập luyện dày đặc hay một thú cưng đòi hỏi nhiều thời gian chăm sóc. Thứ họ muốn đôi khi đơn giản hơn nhiều, thậm chí chỉ muốn có một thứ gì đó để ngắm nhìn, chăm chút, nhưng không khiến mình thêm mệt mỏi.

Vậy là một viên gạch cũ trở thành lựa chọn.

So với thú cưng, ưu điểm lớn nhất của việc "nuôi rêu" là chi phí cực kỳ thấp và không cần bất kỳ sự can thiệp nào. Nó không cần cho ăn hay dắt đi dạo, sẽ không bị bệnh hay gây tiếng ồn, và bạn sẽ không cảm thấy tội lỗi nếu quên tưới nước vài ngày. Trái ngược với cây trồng, nó không cần nhiều sự chú ý đến việc tưới nước, ánh sáng hay phân bón. Mọi người chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi rêu từ từ phát triển.

Trong một thế giới mà ngay cả sở thích đôi khi cũng bị biến thành mục tiêu để tối ưu hóa, việc chờ một lớp rêu mọc lên chậm rãi có thể mang lại cảm giác dễ chịu theo cách rất riêng.

Đôi khi, một thú vui đơn giản chỉ là cách để con người tạm rời khỏi guồng quay thường nhật. Điều đáng nói không nằm ở việc họ chọn chăm sóc thứ gì, mà ở nhu cầu được sống chậm lại, không phải liên tục chứng minh mình đang làm tốt mọi thứ.

Nhưng có một điều những người chơi cần nhớ: Thứ mang lại cảm giác bình yên không mặc nhiên là thứ an toàn cho sức khỏe.

"Nuôi gạch" cũng tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe

Theo Nhật báo Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, dù "nuôi gạch" có thể giúp thư giãn, thú vui này cũng tiềm ẩn những rủi ro đối với sức khỏe. Một số cư dân mạng cho biết họ xuất hiện các triệu chứng như hắt hơi, sổ mũi, ngứa mắt sau khi nuôi gạch.

Phần lớn những trường hợp này có thể là do dị ứng. Tác nhân chủ yếu gây dị ứng ở những người nuôi gạch là nấm Aspergillus (nấm Aspergillus spp.). Rêu và đất ẩm có thể tạo điều kiện cho bào tử nấm phát triển. Khi tưới nước hoặc di chuyển viên gạch, các bào tử nhỏ li ti có thể phát tán vào không khí, đi vào phế quản và phế nang của con người - bác sĩ Hùng Phúc, Phó trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Tây Nam, trực thuộc Đại học Quân y Lục quân Trung Quốc, chia sẻ trên truyền thông.

Ở người khỏe mạnh, việc thường xuyên hít phải các bào tử này có thể gây viêm mũi dị ứng, viêm phế quản dị ứng, với các triệu chứng như hắt hơi, ngứa họng, ho khan, tức ngực và thở khò khè. Những người mắc các bệnh phổi nền như hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), giãn phế quản hoặc có hệ miễn dịch suy giảm có nguy cơ mắc bệnh nấm Aspergillus phổi xâm lấn, với các biểu hiện như ho và khạc đờm tái diễn.

Bác sĩ Ngô Á Quang, Trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện Tây Nam (Trung Quốc), cho biết: Ngoài nấm Aspergillus, cần cảnh giác với vi khuẩn gây bệnh uốn ván. Những viên gạch cũ nhặt ngoài trời, tại công trường hoặc bãi sông có thể bám đất, bụi, sơn tồn dư và các tạp chất có hại. Tiếp xúc trực tiếp bằng tay không có thể gây viêm da tiếp xúc.

Nếu bàn tay có vết thương, vi khuẩn gây uốn ván có thể xâm nhập qua đó và gây bệnh. Bên cạnh đó, gạch có bề mặt cứng, dễ gây va đập, trầy xước khi vận chuyển. Một số loại rêu còn có thể chứa nấm Sporothrix schenckii (nấm gây bệnh sporotrichosis). Khi bàn tay có vết xước hoặc xước da quanh móng tiếp xúc với rêu, đất bị nhiễm nấm, nấm có thể xâm nhập qua vết thương, gây bệnh nấm sporotrichosis, khiến bàn tay xuất hiện các nốt cứng.

Làm thế nào để "nuôi gạch" an toàn?

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu người chơi vẫn muốn tiếp tục thú vui này thì cần đeo găng tay cao su và khẩu trang khi thao tác nhằm hạn chế tiếp xúc với bụi đất và hít phải bào tử nấm. Những người có vết thương ở tay hoặc mắc bệnh đường hô hấp nền nên tránh thú vui này nếu có thể.

Không nên đặt gạch trong phòng ngủ hoặc những không gian kín. Thay vào đó, nên đặt ở ban công thông thoáng; tránh để quạt hoặc điều hòa thổi trực tiếp vào viên gạch nhằm hạn chế bào tử phát tán khắp nhà.

Sau khi chăm sóc gạch, cần rửa tay, rửa mặt và vệ sinh mũi kịp thời. Nếu bàn tay xuất hiện các nốt sưng, cục cứng không rõ nguyên nhân, vết loét lâu lành, hoặc đột ngột có biểu hiện ho khan, tức ngực, thở khò khè, sốt kéo dài, cần đi khám sớm và chủ động thông báo với bác sĩ về việc đã tiếp xúc, chăm sóc gạch phủ rêu.

Nguồn: Ifeng, Xiaohongshu. Ảnh AI chỉnh sửa