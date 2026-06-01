43 tuổi vẫn khiến nhiều cô gái trẻ ghen tị, Trương Quân Ninh duy trì vóc dáng và làn da rạng rỡ nhờ 1 ly nước đặc biệt đầu ngày

Ở tuổi 43, Trương Quân Ninh vẫn luôn là biểu tượng "lão hóa ngược" đáng ngưỡng mộ của làng giải trí. Không chỉ sở hữu vóc dáng mảnh mai, thần thái trẻ trung, cô còn khiến nhiều người trầm trồ với làn da căng mịn, tràn đầy sức sống. Bên cạnh niềm đam mê với chạy bộ, leo núi và các bộ môn vận động ngoài trời, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những thói quen chăm sóc sức khỏe hữu ích trên trang cá nhân.

Mới đây, cô đã tiết lộ "nghi thức buổi sáng" giúp cơ thể khởi động năng lượng và duy trì phong độ đỉnh cao mà bất kỳ ai cũng có thể học hỏi.

1. Khởi động ngày mới với một ly nước ấm pha chanh, muối

Trương Quân Ninh cho biết, cô vừa học được một phương pháp rất hiệu quả: Uống ngay một ly nước ấm pha thêm một chút muối và nước cốt chanh sau khi ngủ dậy.

Sau một đêm dài, cơ thể bị mất nước do quá trình hô hấp và bài tiết qua da, dẫn đến trạng thái thiếu nước nhẹ. Việc bổ sung nước ngay lập tức giúp thúc đẩy tuần hoàn máu và "đánh thức" các chức năng cơ thể. Trong khi đó, chanh không chỉ tạo hương vị thanh mát mà còn cung cấp vitamin C và axit citric. Vitamin C là dưỡng chất thiết yếu hỗ trợ sản sinh collagen, chống oxy hóa và tăng cường miễn dịch, còn axit citric hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng, giúp bạn tỉnh táo và tràn đầy sinh lực. Tuy nhiên, cô cũng lưu ý không nên lạm dụng quá nhiều chanh để tránh kích ứng dạ dày.

Về phần muối, một lượng nhỏ giúp bổ sung chất điện giải. Tuy nhiên, hãy nhớ nguyên tắc "ít nhưng đủ", đặc biệt với những người có tiền sử cao huyết áp hoặc cần kiểm soát lượng natri trong khẩu phần ăn hàng ngày.

2. Từ bỏ thói quen "cầm điện thoại ngay khi mở mắt"

Ngoài việc bổ sung nước, Trương Quân Ninh nhấn mạnh một nguyên tắc quan trọng khác: không chạm vào điện thoại ngay khi vừa thức dậy.

Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người có thói quen kiểm tra tin nhắn, mạng xã hội hay tin tức ngay khi tỉnh giấc. Điều này vô tình khiến não bộ bị "quá tải" thông tin và rơi vào trạng thái căng thẳng ngay từ sớm.

Thay vào đó, hãy để cơ thể tự thức tỉnh một cách tự nhiên; điều này không chỉ giúp giảm bớt áp lực mà còn giúp trạng thái tinh thần ổn định hơn suốt cả ngày dài. Nhiều chuyên gia giấc ngủ cũng khuyến cáo: trong 30 phút đầu tiên sau khi ngủ dậy, hãy hạn chế tiếp xúc với màn hình điện tử để não bộ có thời gian chuyển tiếp sang trạng thái tỉnh táo một cách nhẹ nhàng.

3. Đón nắng sớm để điều chỉnh đồng hồ sinh học

Một trong những việc làm ưu tiên của nữ diễn viên là dành thời gian đi bộ ngoài trời và đón ánh nắng buổi sáng. Cô chia sẻ rằng mình đã tập thói quen để ánh sáng tự nhiên tiếp xúc với mắt (không đeo kính râm hay kính áp tròng) trong khoảng 30 phút đi dạo.

Trên thực tế, ánh sáng buổi sáng đóng vai trò quyết định với đồng hồ sinh học của con người. Khi ánh sáng tự nhiên đi vào võng mạc, nó truyền tín hiệu giúp não bộ điều chỉnh việc tiết hormone melatonin và cortisol, từ đó ổn định chu kỳ ngủ - thức. Nhiều nghiên cứu cho thấy, những người duy trì thói quen đón nắng sớm thường có chất lượng giấc ngủ tốt hơn, sự tập trung và mức năng lượng trong ngày cũng cao hơn.

Tất nhiên, "đón nắng" ở đây không có nghĩa là nhìn trực tiếp vào mặt trời. Chỉ cần tận hưởng không gian ngoài trời dưới ánh nắng dịu nhẹ là đủ. Đồng thời, hãy luôn chú ý chống nắng đúng cách để bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia cực tím.

Tại sao "nghi thức buổi sáng" lại quan trọng đến thế?

Ngày nay, các chuyên gia sức khỏe luôn đề cao tầm quan trọng của những "nghi thức buổi sáng" (morning routines). Dù chỉ là một ly nước, vài phút tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên hay một đoạn đi bộ ngắn, tất cả đều góp phần cải thiện quá trình trao đổi chất, cân bằng tâm trạng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Những thói quen của Trương Quân Ninh tuy đơn giản nhưng lại vô cùng đắt giá cho người bận rộn. Tại sao bạn không bắt đầu ngay từ ngày mai bằng một ly nước ấm và dành thời gian thong dong đón nắng sớm? Đây chính là cách thiết thực nhất để đưa cơ thể và làn da của bạn về trạng thái lý tưởng nhất.