Nhiều người cho rằng "mùi người già" chỉ xuất hiện ở tuổi xế chiều và nguyên nhân chủ yếu do vệ sinh cơ thể kém. Tuy nhiên, các chuyên gia da liễu cho biết đây là một hiện tượng sinh học liên quan đến quá trình lão hóa của cơ thể và có thể xuất hiện từ khoảng tuổi 40.

Theo bác sĩ da liễu Từ Thường Kiệt (Đài Loan, Trung Quốc), cái gọi là "mùi người già" thực chất có liên quan đến sự thay đổi trong thành phần dầu nhờn trên da theo tuổi tác. Vì vậy, việc chỉ thay quần áo thường xuyên chưa đủ để loại bỏ hoàn toàn mùi này nếu không kết hợp với các biện pháp chăm sóc cơ thể phù hợp.

Vì sao tuổi càng cao cơ thể càng dễ xuất hiện mùi lạ?

Da người liên tục tiết ra dầu nhờn và các axit béo để bảo vệ bề mặt da. Khi tuổi tác tăng lên, tỷ lệ các axit béo không bão hòa trong lớp dầu nhờn cũng tăng theo. Đây là những chất dễ bị oxy hóa, từ đó tạo ra một hợp chất có tên là nonenal (2-nonenal) - tác nhân được cho là gây ra mùi đặc trưng thường được mô tả giống như mùi dầu cũ hoặc mùi dầu bị ôi.

Điều đáng nói là hợp chất này không chỉ bám trên da mà còn có thể lưu lại trên quần áo, ga giường, gối hoặc các vật dụng sinh hoạt hằng ngày, khiến mùi cơ thể tồn tại dai dẳng hơn.

5 vị trí dễ phát sinh "mùi tuổi tác" nhất

Theo bác sĩ Từ Thường Kiệt, những vùng có tuyến bã nhờn hoạt động mạnh thường là nơi mùi xuất hiện rõ nhất, bao gồm:

Da đầu

Vùng sau tai

Gáy và phía sau cổ

Vùng ngực

Vùng lưng

Ngoài ra, khi tuổi tác tăng lên, khả năng chống oxy hóa tự nhiên của cơ thể suy giảm, khiến dầu nhờn trên da dễ bị oxy hóa hơn và làm mùi cơ thể trở nên rõ rệt hơn.

Mới 40 tuổi đã có thể xuất hiện mùi người già

Nhiều người nghĩ rằng đây là vấn đề chỉ gặp ở người cao tuổi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, một số người có thể bắt đầu xuất hiện mùi cơ thể đặc trưng này từ khoảng tuổi 40, tùy thuộc vào tốc độ trao đổi chất và quá trình lão hóa của từng cá nhân.

Nam giới thường gặp tình trạng này nhiều hơn do hormone testosterone kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, khiến da tiết dầu nhiều hơn. Trong khi đó, phụ nữ sau giai đoạn mãn kinh cũng có nguy cơ gặp tình trạng tương tự khi nồng độ estrogen suy giảm, làm thay đổi sự cân bằng nội tiết tố trong cơ thể.

Làm thế nào để hạn chế mùi cơ thể do lão hóa?

Bác sĩ khuyến cáo không nên chà rửa hoặc tắm quá mức, đặc biệt ở người lớn tuổi có làn da khô vì điều này có thể làm tổn thương hàng rào bảo vệ da. Thay vào đó, cần tập trung làm sạch những vùng tiết nhiều dầu nhờn như da đầu, sau tai, gáy, ngực và lưng bằng các sản phẩm vệ sinh phù hợp.

Bên cạnh đó, quần áo, khăn tắm, ga giường và vỏ gối cần được thay giặt định kỳ để tránh dầu nhờn tích tụ và gây mùi.

Về chế độ ăn uống, các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên thực phẩm thanh đạm, tăng cường rau xanh và trái cây để bổ sung các chất chống oxy hóa tự nhiên như vitamin C và vitamin E. Trà xanh cũng là thức uống được đánh giá có lợi nhờ chứa nhiều polyphenol - hợp chất có khả năng chống oxy hóa và hỗ trợ giảm sự hình thành các chất gây mùi.

Các chuyên gia cho rằng việc duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, ăn uống cân bằng và vệ sinh cơ thể đúng cách không chỉ giúp hạn chế "mùi tuổi tác" mà còn góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể khi bước vào tuổi trung niên và cao tuổi.