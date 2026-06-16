Mỗi dịp hè, khi áp lực học tập tạm gác lại, nhiều gia đình tranh thủ đưa con đi kiểm tra sức khỏe tổng quát. Theo các chuyên gia phục hồi chức năng, đây cũng là khoảng thời gian thuận lợi để phát hiện sớm và can thiệp hiệu quả tình trạng cong vẹo cột sống – bệnh lý đang có xu hướng gia tăng ở lứa tuổi học đường.

Tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội, số lượng trẻ em và thanh thiếu niên đến khám, đánh giá và điều trị cong vẹo cột sống thường tăng đáng kể trong những tháng nghỉ hè. Nhiều trường hợp được phát hiện ở giai đoạn sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều trị và hạn chế nguy cơ biến dạng cột sống trong tương lai.

Theo BS.CKI Hoàng Hương Giang, Khoa Nhi, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội, cong vẹo cột sống là tình trạng cột sống bị cong lệch bất thường sang một hoặc nhiều phía, có thể kèm theo hiện tượng xoay vặn các thân đốt sống. Bệnh thường xuất hiện trong giai đoạn trẻ phát triển mạnh về chiều cao và tiến triển âm thầm trong thời gian dài.

"Không ít phụ huynh chỉ phát hiện bệnh khi cơ thể trẻ đã có những biểu hiện rõ rệt như hai vai không cân đối, một bên bả vai nhô cao hơn bên còn lại, khung chậu lệch, cơ thể nghiêng sang một phía hoặc trẻ thường xuyên than đau lưng, mỏi vai gáy", bác sĩ Giang cho biết.

Các chuyên gia cảnh báo, cong vẹo cột sống không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn tác động đến sự phát triển thể chất và khả năng vận động của trẻ. Trong những trường hợp nặng, biến dạng cột sống có thể ảnh hưởng đến chức năng hô hấp, gây suy giảm chất lượng cuộc sống về lâu dài.

Theo BS.CKI Hoàng Hương Giang, kỳ nghỉ hè được xem là "thời điểm vàng" để điều trị bởi trẻ có thể tham gia các chương trình phục hồi chức năng liên tục mà không bị gián đoạn bởi lịch học. Điều này giúp nâng cao hiệu quả can thiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho bác sĩ theo dõi và đánh giá tiến triển của bệnh.

Tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội, người bệnh được thăm khám chuyên sâu nhằm xác định mức độ cong vẹo cột sống và xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa. Các phương pháp đang được áp dụng bao gồm các bài tập chuyên biệt giúp điều chỉnh tư thế, tăng cường sức mạnh nhóm cơ lưng và cơ bụng, kéo giãn các nhóm cơ co rút, huấn luyện tư thế đúng trong học tập và sinh hoạt hằng ngày, kết hợp với các kỹ thuật vật lý trị liệu hỗ trợ.

Đối với những trường hợp có chỉ định, trẻ sẽ được tư vấn sử dụng áo chỉnh hình và theo dõi định kỳ để kiểm soát diễn tiến của bệnh. Bên cạnh đó, các kỹ thuật viên phục hồi chức năng cũng hướng dẫn gia đình thực hiện các bài tập tại nhà nhằm duy trì hiệu quả điều trị và hình thành thói quen vận động đúng cho trẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên thường xuyên quan sát tư thế ngồi học, cách mang cặp sách cũng như những thay đổi bất thường về hình thể của con em mình. Việc khám sàng lọc định kỳ đóng vai trò quan trọng trong phát hiện sớm các bất thường của cột sống, từ đó có biện pháp can thiệp kịp thời trước khi tình trạng trở nên nghiêm trọng.

Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi, vui chơi mà còn là cơ hội để chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Phát hiện sớm, điều trị đúng và kiên trì tập luyện sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện, sở hữu vóc dáng cân đối và hạn chế những ảnh hưởng lâu dài do cong vẹo cột sống gây ra.