Da mặt bỗng vàng bất thường, người phụ nữ nghi bệnh gan: Bác sĩ chỉ ra thủ phạm nằm trong món ăn sáng được ca ngợi là siêu thực phẩm

"Bác sĩ ơi, da mặt tôi bị vàng, có phải go gan của tôi có vấn đề không?". Khi da mặt không được bình thường, bạn có nghĩ ngay là gan mình có vấn đề không? Theo thông tin trên trang Today.line, bác sĩ Đông y Trung Quốc Luo Peilin chia sẻ về một bệnh nhân ngày nào cũng dùng một loại "thực phẩm chức năng" để giải độc và giảm táo bón.

Kết quả là da mặt và lòng bàn tay của ông ta chuyển sang màu vàng. Nhưng thủ phạm thực sự lại hoàn toàn bất ngờ!

Ăn khoai lang mỗi ngày để tốt cho sức khỏe, vậy mà mặt lại chuyển sang màu vàng

Bác sĩ Đông y Luo Peilin đã chia sẻ trường hợp bệnh nhân nữ 55 tuổi lo lắng hỏi: "Bác sĩ ơi, mặt tôi bị vàng, có phải do vấn đề về gan không?". Quan sát kỹ hơn, Luo Peilin phát hiện ra rằng trong khi lòng trắng mắt của bệnh nhân không bị vàng, lòng bàn tay lại bị vàng.

Sau khi hỏi han, bí ẩn đã được giải đáp. Bệnh nhân nói: "Trước đây tôi bị đi ngoài nhiều, và tôi nghe nói ăn khoai lang có thể giúp ích. Vì vậy, tôi ăn một củ khoai lang vào bữa sáng mỗi ngày. Từ đó, việc đi ngoài của tôi quả thực đã được cải thiện, thậm chí cả tình trạng khô mắt và mờ mắt cũng đỡ hơn". Không ngờ, thói quen lành mạnh mà bà đã duy trì trong nhiều năm lại chính là nguyên nhân gây ra "sự thay đổi khuôn mặt" của bà.

Thủ phạm: Bệnh vàng da do tích tụ caroten

Tình trạng của bệnh nhân là một ví dụ điển hình của "bệnh vàng da do tích tụ caroten". Bác sĩ Luo Peilin giải thích rằng điều này là do tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu beta-carotene trong thời gian dài, dẫn đến sự tích tụ caroten quá mức trong da, đặc biệt là ở những vùng có lớp sừng dày hơn như lòng bàn tay và lòng bàn chân. Trong trường hợp nặng, thậm chí toàn bộ da trên cơ thể cũng có thể chuyển sang màu vàng.

Triệu chứng này tự nó không gây hại, nhưng nó ảnh hưởng đến ngoại hình. Luo Peilin nhấn mạnh rằng cách đơn giản nhất để phân biệt giữa vàng da do bệnh gan và vàng da do tích tụ caroten là nhìn vào "lòng trắng mắt"! Vàng da do bệnh gan và túi mật sẽ khiến lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng, trong khi ở những người bị vàng da do tích tụ caroten, lòng trắng mắt vẫn giữ màu bình thường.

Ăn khoai lang mỗi ngày có tốt cho sức khỏe không? Nghiên cứu khẳng định những lợi ích tuyệt vời

Mặc dù khoai lang có thể khiến da chuyển sang màu vàng, nhưng lợi ích của chúng là không thể phủ nhận! Luo Peilin dẫn chứng một bài đánh giá tổng hợp các nghiên cứu quốc tế năm 2022, chỉ ra rằng việc tiêu thụ khoai lang hàng ngày thực sự mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Bài báo này tổng hợp 22 nghiên cứu, cho thấy, thứ nhất, ăn khoai lang ruột cam giúp tăng hiệu quả lượng vitamin A trong cơ thể. Thứ hai, khoai lang giúp kiểm soát lượng đường trong máu và điều hòa huyết áp. Tuy nhiên, Luo Peilin cảnh báo rằng phương pháp chế biến rất quan trọng, chiên và nướng có thể làm tăng nhanh lượng đường trong máu.

Bà khuyến nghị mọi người nên ăn khoai hấp và luộc. Đây là những phương pháp nấu ăn nhẹ nhàng hơn và có lợi hơn cho việc kiểm soát lượng đường trong máu.

Luo Peilin cũng đề cập thêm rằng một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng khoai lang có lợi cho chức năng gan. Bên cạnh tác dụng nổi tiếng của khoai lang trong việc giảm táo bón, nghiên cứu cũng cho thấy khoai lang giúp cải thiện hiệu quả hấp thụ sắt. Vì sắt là nguyên liệu quan trọng cho quá trình sản xuất máu, nên tuyên bố rằng "ăn khoai lang giúp bổ máu" có cơ sở khoa học.

Da bị vàng có thể phục hồi được không?

Vậy, làn da bị vàng do tiêu thụ quá nhiều beta-carotene có thể trở lại màu sắc ban đầu được không? Luo Peilin cho biết sách giáo khoa nói rằng chỉ cần ngừng tiêu thụ các thực phẩm liên quan, màu da sẽ dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, trong kinh nghiệm lâm sàng của mình, bà đã gặp những bệnh nhân mà da không trở lại màu sắc bình thường ngay cả sau khi ngừng tiêu thụ một lượng lớn beta-carotene trong nhiều năm. Điều này có thể phụ thuộc vào chức năng chuyển hóa khác nhau của cơ thể mỗi người.

BS Luo Peilin gợi ý rằng mặc dù beta-carotene có lợi cho cơ thể, nhưng nếu bạn lo ngại về màu da và nhận thấy dấu hiệu vàng da, bạn có thể cân nhắc tạm thời ngừng hoặc giảm lượng tiêu thụ. Bất kỳ thực phẩm tốt nào cũng nên được tiêu thụ ở mức độ vừa phải để duy trì làn da khỏe mạnh đồng thời tăng cường sức khỏe tổng thể.

(Theo nguồn: Today.line)