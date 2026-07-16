40 tuổi nhưng ai cũng tưởng mới ngoài 20, người phụ nữ tiết lộ thực đơn mỗi ngày chỉ có 3 thứ này, không cần thực phẩm chức năng

Ở tuổi 40, huấn luyện viên thể hình Zarina Manaenkova khiến nhiều người bất ngờ khi công bố kết quả xét nghiệm cho thấy tuổi sinh học của cô chỉ tương đương một người 25 tuổi. Điều đáng nói, bí quyết của cô không nằm ở những loại "siêu thực phẩm" đắt đỏ hay các liệu pháp chống lão hóa cầu kỳ, mà đến từ những thực phẩm quen thuộc xuất hiện trong bữa ăn hằng ngày.

Trong đoạn video chia sẻ trên Instagram, Zarina Manaenkova - huấn luyện viên thể hình nổi tiếng với phong cách sống khoa học và thực tế - cho biết cô duy trì một chế độ ăn đơn giản, ưu tiên thực phẩm tự nhiên kết hợp với vận động đều đặn và ngủ đủ giấc. Theo cô, đây chính là nền tảng giúp cơ thể duy trì sức khỏe, năng lượng và làm chậm quá trình lão hóa.

1. Cá béo - "siêu thực phẩm" chống lão hóa ngay trong bữa ăn

Đứng đầu danh sách là các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi hay cá trích. Đây là những thực phẩm Zarina sử dụng thường xuyên vì vừa dễ tiêu hóa, vừa giàu dưỡng chất.

Theo cô, chỉ một khẩu phần cá béo đã cung cấp nhiều thành phần quan trọng cho cơ thể như:

Axit béo omega-3

Protein chất lượng cao

Vitamin D

Vitamin B12

Selenium

Đây đều là những dưỡng chất được nhiều nghiên cứu chứng minh có vai trò hỗ trợ sức khỏe tim mạch, não bộ, làn da và hệ chuyển hóa.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (American Heart Association) cũng cho biết omega-3 có thể góp phần giảm viêm, hỗ trợ chức năng não và giúp các tế bào hoạt động hiệu quả hơn.

Theo Zarina, thay vì chạy theo những loại "siêu thực phẩm" hiếm và đắt tiền, một miếng cá hồi trong bữa tối đã đủ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

2. Rau củ nhiều màu sắc - càng nhiều màu càng tốt

Nhóm thực phẩm thứ hai được nữ huấn luyện viên đặc biệt yêu thích là các loại rau củ quả nhiều màu sắc.

Cô khuyến khích mọi người cố gắng bổ sung nhiều màu khác nhau mỗi ngày bởi mỗi sắc tố tự nhiên trong thực vật lại chứa những hợp chất chống oxy hóa và hoạt chất sinh học khác nhau, góp phần giảm viêm và bảo vệ cơ thể trước nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Nguyên tắc của Zarina rất đơn giản: "Hãy biến chiếc đĩa của bạn thành một cầu vồng".

Rau xanh cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ.

Rau củ màu cam giàu chất chống oxy hóa.

Thực phẩm màu đỏ hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Các loại hạt được bổ sung để tăng chất béo tốt, nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột và cung cấp năng lượng bền vững.

Theo cô, chế độ ăn nhiều thực vật không chỉ giúp bù đắp thiếu hụt dinh dưỡng mà còn giúp cơ thể hoạt động ổn định, hạn chế những biến động về sức khỏe theo thời gian.

3. Thực phẩm lên men - bí quyết nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột

Thói quen thứ ba của Zarina lại liên quan đến một chủ đề được giới khoa học đặc biệt quan tâm trong nhiều năm gần đây: sức khỏe đường ruột.

Cô thường xuyên ăn các loại thực phẩm lên men tự nhiên như dưa cải chua, dưa chuột muối... theo đúng cách gia đình cô ở Kazakhstan vẫn làm từ nhiều thế hệ trước.

Theo Zarina, những thực phẩm này giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh vật đường ruột – tập hợp hàng nghìn tỷ vi khuẩn có lợi tham gia vào quá trình tiêu hóa, miễn dịch, chuyển hóa năng lượng và thậm chí ảnh hưởng đến tình trạng của làn da.

Nhiều nghiên cứu gần đây cũng cho thấy hệ vi sinh đường ruột có liên quan đến quá trình viêm mạn tính, tâm trạng và cả tốc độ lão hóa sinh học của cơ thể.

Thay vì chi nhiều tiền cho các sản phẩm men vi sinh, Zarina cho rằng những món ăn lên men truyền thống có thể mang lại hiệu quả tương tự với chi phí thấp hơn nhiều.

Không cần thực phẩm chức năng đắt tiền

Ngoài chế độ ăn uống, nữ huấn luyện viên cho biết cô duy trì một số nguyên tắc sống rất đơn giản:

Đi bộ ít nhất 8.000 bước mỗi ngày. Ngủ đủ và ưu tiên chất lượng giấc ngủ. Ăn chủ yếu thực phẩm tươi, ít chế biến.

Theo Zarina, tuổi trẻ không đến từ một viên uống hay một chế độ ăn quá khắt khe. "Bạn không cần những chế độ ăn phức tạp hay thực phẩm chức năng đắt đỏ để cảm thấy trẻ hơn", cô chia sẻ.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều xu hướng chống lão hóa xuất hiện với các loại bột, viên uống hay liệu pháp đắt tiền, cách tiếp cận của Zarina lại ghi điểm bởi sự đơn giản và dễ áp dụng. Thông điệp cô muốn gửi gắm là: hãy ăn thực phẩm thật, vận động mỗi ngày, ngủ đủ giấc và kiên trì với những thói quen cơ bản. Chính sự đều đặn, chứ không phải những phương pháp cầu kỳ, mới là chìa khóa giúp cơ thể khỏe mạnh và duy trì tuổi sinh học trẻ lâu.