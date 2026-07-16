Vào hè, nhiệt độ cao kéo dài khiến nhiều người không thể sống xa điều hòa và quạt. Tuy nhiên, bà Mạnh, một cư dân của Hoài An (Trung Quốc), khi đến khám tại Khoa Tâm thần của Bệnh viện Nhân dân số 3 thành phố Hoài An, mặc áo len, quần dài với một chiếc áo khoác dày, lập tức yêu cầu bác sĩ tắt điều hòa khi vừa bước vào.

Bà thẳng thắn thừa nhận rằng mình hoàn toàn không chịu được không khí lạnh, chỉ cần tiếp xúc với gió lùa, bà sẽ cảm thấy khó chịu không thể chịu nổi khắp cơ thể. Sau khi điều hòa trong phòng chờ được tắt, bà Mạnh đã kể lại cho bác sĩ nghe về trải nghiệm đau khổ đã ám ảnh bà suốt hơn 10 năm qua.

Bà bắt đầu bị khó chịu ở đường tiêu hóa mà không rõ nguyên nhân rồi thường xuyên cảm thấy lạnh và đau âm ỉ ở bụng, kèm theo tiêu chảy tái phát, khiến bà phải đi ngoài hơn 10 lần một ngày. Bà đã đến nhiều bệnh viện đa khoa để làm các xét nghiệm toàn diện về đường tiêu hóa, nhưng tất cả các kết quả đều bình thường. Tuy nhiên, kết quả "không tìm thấy nguyên nhân" không làm bà bớt lo lắng. Ngược lại, nó khiến bà hoảng sợ, tin rằng mình mắc một căn bệnh nghiêm trọng.

Sau khi các phương pháp điều trị Tây y không hiệu quả, bà đã thử nhiều phương pháp điều trị Đông y khác nhau, bao gồm thuốc thảo dược, châm cứu và ngâm chân thảo dược, nhưng các triệu chứng của bà vẫn không cải thiện. Thêm vào đó, bà dần dần xuất hiện những cảm giác bất thường như đau nhức di chuyển và tê bì khắp cơ thể.

Bốn năm trước, bà Mạnh bắt đầu xuất hiện những triệu chứng kỳ lạ hơn nữa. Dù mặc bao nhiêu lớp quần áo, bà vẫn luôn cảm thấy lạnh toàn thân, và thường có cảm giác như có côn trùng nhỏ bò dưới da. Ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 30 độ C, và điều hòa cùng quạt ở nhà không bao giờ được bật, bà vẫn phải mặc ba bốn chiếc áo len dày quanh năm.

Mặc dù người đẫm mồ hôi, lưng bà vẫn lạnh như băng, và bà sẽ cảm thấy buồn nôn và tim đập nhanh nếu tiếp xúc với dù chỉ một làn gió nhẹ. Sự hành hạ thể xác kéo dài khiến bà sợ hãi không dám ra ngoài, và việc ở nhà cũng vô cùng khó khăn, khiến chứng lo âu của bà ngày càng trầm trọng.

Được người thân và bạn bè giới thiệu, bà Mạnh đã đến điều trị tại khoa Tâm lý. Sau khi xem xét kỹ lưỡng bệnh sử của bà trong nhiều năm và kết hợp với toàn bộ kết quả khám sức khỏe, bác sĩ đã chẩn đoán bà mắc chứng rối loạn triệu chứng cơ thể và sắp xếp cho bà nhập viện. Để đáp ứng các triệu chứng tâm thần phức tạp của bà Mạnh, đội ngũ y tế của khoa đã xây dựng một kế hoạch điều trị toàn diện cá nhân hóa.

Sau một tháng điều trị nội trú theo phác đồ chuẩn, tình trạng sức khỏe của bà Mạnh đã cải thiện đáng kể. Hiện bà đã có thể giao tiếp với các bệnh nhân khác và tích cực tham gia vào các hoạt động nhóm khác nhau trong khu điều trị.

Rối loạn triệu chứng cơ thể là một chứng rối loạn thần kinh đặc trưng bởi niềm tin dai dẳng và chi phối vào các triệu chứng thể chất khác nhau. Nó thường được đặc trưng bởi các triệu chứng liên quan đến rối loạn thể chất hóa, chẳng hạn như tim đập nhanh, tức ngực, khó thở, chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi, cảm giác vướng ở cổ họng, đau nhức cơ thể, tê bì, cảm giác nóng rát, trào ngược axit, ợ hơi và suy giảm chức năng. Những triệu chứng này có thể biểu hiện ở nhiều hệ thống khác nhau, bao gồm hệ thần kinh, hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu, hệ sinh sản và hệ tim mạch. Những triệu chứng này thường không thể phát hiện được bằng các xét nghiệm y tế thông thường, đây là một đặc điểm quan trọng của rối loạn thể chất.

Đặc điểm chính của rối loạn thể bệnh là sự xuất hiện nhiều triệu chứng thể chất tái phát và thay đổi liên tục. Các triệu chứng phải kéo dài ít nhất 2 năm, và phải loại trừ các rối loạn tâm thần khác như bệnh lý thực thể, tâm thần phân liệt, rối loạn lo âu và trầm cảm. Bệnh nhân phải quá chú trọng đến các triệu chứng thể chất, thường xuyên tìm đến sự chăm sóc y tế và yêu cầu khám xét, và từ chối chấp nhận kết quả xét nghiệm âm tính hoặc lời giải thích của bác sĩ. Thường đi kèm với lo âu và trầm cảm.

Bệnh nhân có triệu chứng cơ thể rất khó điều trị và thường cần một phương pháp toàn diện kết hợp giữa điều trị bằng thuốc, tâm lý trị liệu và vật lý trị liệu.

Các bác sĩ đưa ra lời nhắc nhở: Nếu bạn hoặc người thân của bạn trải qua "sự khó chịu về thể chất mà không rõ nguyên nhân", hãy nhớ rằng: đây là một căn bệnh cần được điều trị. Đừng tự trách mình và đừng ngại tìm kiếm sự giúp đỡ. Hãy tìm đến sự chăm sóc y tế kịp thời từ bác sĩ tâm thần hoặc nhà tâm lý học; bác sĩ chuyên nghiệp sẽ lập kế hoạch điều trị. Sự thấu hiểu của gia đình và bạn bè rất quan trọng; hãy dành cho họ sự quan tâm và hỗ trợ, và tránh đổ lỗi hoặc nghi ngờ họ.

Nguồn và ảnh: Sohu