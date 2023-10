4 phim lãng mạn xuyên không Hàn Quốc: Một siêu phẩm remake được khen hay hơn bản gốc

Ở thế giới phim lãng mạn Hàn, du hành thời gian là một trong những motip thường thấy và được nhiều khán giả yêu thích. Nếu bạn cũng nằm trong số này, đừng bỏ qua 4 bộ phim dưới đây.

Cậu út nhà tài phiệt



Cái tên đầu tiên cần nhắc tới là "Cậu út nhà tài phiệt" do Song Joong Ki và Lee Sung Min đóng chính. Song Joong Ki thủ vai Yoon Hyun Woo, một tay sai trung thành của tập đoàn tài phiệt Soonyang. Thế nhưng, anh lại bị chính những kẻ mình phụng sự hãm hại để rồi chết một cách oan uổng.

"Cậu út nhà tài phiệt" có nội dung cực kỳ hay, diễn xuất của dàn cast cũng rất ổn, đặc biệt là hai nam chính Song Joong Ki và Lee Sung Min.

Dẫu vậy, sự kiện này lại trở thành bước ngoặt trong cuộc đời Yoon Hyun Woo khi anh xuyên không và trở thành Jin Do Joon, cháu út của gia đình Soonyang. Nhờ lợi thế biết trước tương lai, Jin Do Joon từ một kẻ tầm thường trở thành đứa cháu cưng của Chủ tịch quyền lực, khét tiếng Jin Yang Cheol (Lee Sung Min). Trong thân phận mới, Jin Do Joon từng bước xây dựng sự nghiệp, đi tìm kẻ năm xưa sát hại mình và dấn thân vào cuộc chiến tranh giành quyền lực, tài sản đầy khốc liệt.

"Cậu út nhà tài phiệt" là một trong những siêu phẩm hay nhất màn ảnh xứ Kim Chi trong năm 2022. Bộ phim bom tấn này đã giúp nam tài tử Lee Sung Min nhận giải thưởng cao quý Nam chính xuất sắc nhất (mảng truyền hình) tại Baeksang 2023.

Chàng hậu

Nhắc đến những bộ phim hay về đề tài du hành thời gian, chắc chắn sẽ là một thiếu sót vô cùng lớn nếu bỏ qua "Chàng hậu". Nội dung phim kể về đầu bếp hàng đầu Jang Bong Hwan bỗng dưng gặp tai nạn và hoán đổi linh hồn với Triết Nhân vương hậu Kim So Yong.

"Chàng hậu" tuy chỉ là bản remake của "Thái tử phi thăng chức ký" nhưng lại được đánh giá cao hơn cả bản gốc.

Phu quân của Kim So Yong, Cheol Jong, trong mắt tất cả mọi người chỉ là một vị vua bù nhìn mà thôi. Tuy nhiên, Jang Bong Hwan lại phát hiện ra Cheol Jong chẳng hề yếu đuối như vẻ bề ngoài. Thậm chí, anh ta còn đang bí mật tìm cách lấy lại quyền lực. Sau hàng loạt sự kiện, Jang Bong Hwan dần bị cuốn vào những âm mưu chốn cung đình. Thế nhưng, "chàng hậu" cũng đồng thời nhận được tình yêu của Cheol Jong.

Cho những ai chưa biết, đây là bản remake của "Thái tử phi thăng chức ký". Thế nhưng so với bản gốc, "Chàng hậu" lại được đánh giá cao hơn rất nhiều. Bộ phim sở hữu kịch bản chuyển thể chắc tay, được đầu tư kỹ lưỡng về trang phục, bối cảnh. Quan trọng nhất, các diễn viên trong phim đều có thực lực đáng nể, đặc biệt là nữ chính Shin Hye Sun.

Người tình ánh trăng

Năm 2011, màn ảnh Hoa ngữ chứng kiến một cơn sốt lớn mang tên "Bộ bộ kinh tâm". 5 năm sau, bản remake với tên gọi "Người tình ánh trăng" đã được trình làng. Tác phẩm này có sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng, trong đó nổi bật hơn cả là nữ chính IU cùng với hai nam chính Lee Jun Ki và Kang Ha Neul.

Mối tình tay ba giữa Wang So - Hae Soo - Wang Wook từng là chủ đề được các mọt phim bàn tán sôi nổi.

Trong phim, nhân vật Go Ha Jin xuyên không, trở thành cô nàng 16 tuổi Hae Soo. Giống như Nhược Hy của bản gốc, Hae Soo cũng giành được tình cảm của các hoàng tử, đồng thời bị cuốn vào vòng xoáy ân oán tình thù chốn cung đình trong cuộc chiến tranh đoạt ngai vị đầy khốc liệt.

Ban đầu, "Người tình ánh trăng" phải nhận không ít "gạch đá". Tuy nhiên càng về sau, tác phẩm này càng chứng tỏ được sức hút của mình với nội dung cuốn hút, cảnh đẹp lung linh, dàn cast diễn xuất ấn tượng và loạt OST cực hay.

Tác phẩm này đã khiến khán giả tốn rất nhiều nước mắt với số phận đau thương của tất cả các nhân vật, đặc biệt là nữ chính Hae Soo. Cho đến thời điểm hiện tại, "Người tình ánh trăng" vẫn luôn được coi là một trong những bộ phim cổ trang đáng xem của màn ảnh Hàn. Trên Mydramalist, tác phẩm này đạt điểm số 8,7/10 - một thành tích rất ấn tượng.

Trở lại tuổi 18



Cái tên cuối cùng trong danh sách là "Trở lại tuổi 18", bộ phim lãng mạn - gia đình đầy ý nghĩa do Lee Do Hyun, Yoon Sang Hyun và Kim Ha Neul đóng chính. Tác phẩm này được làm lại từ phim điện ảnh nổi tiếng "Trở lại tuổi 17" của Zac Efron.

Hai nhân vật trung tâm của phim là cặp vợ chồng đang ở bên bờ đổ vỡ Hong Dae Young và Jung Da Jung. Trong quá khứ, Hong Dae Young từng là ngôi sao bóng rổ trong trường cấp ba, còn Jung Da Jung cũng là nữ thần học đường được rất nhiều nam sinh mến mộ. Họ gặp gỡ, yêu nhau và có những ngày tháng thật đẹp.

Dẫu vậy, Jung Da Jung bất ngờ mang thai, vì vậy tương lai của cả hai đều lỡ dở. Thế rồi, những gánh nặng cơm áo gạo tiền đẩy cuộc sống của gia đình nhỏ này vào bế tắc. Ở tuổi trung niên, Hong Dae Young trở nên thảm hại hơn bao giờ hết. Anh ước thời gian có thể quay ngược trở lại, để bản thân trở về tuổi 18 huy hoàng một lần nữa.

"Trở lại tuổi 18" là một bộ phim trọn vị tình bạn, tình yêu và tình thân.



Rồi điều khó tin đã xảy ra, khi mà điều ước của Hong Dae Young đã trở thành hiện thực. Anh thực sự quay về tuổi 18. Nhưng khác với các bộ phim kể trên, nhân vật chính không xuyên về một thời đại khác, mà vẫn sống ở hiện tại. Bằng một thân phận mới, Hong Dae Young đã ở bên và hiểu được tâm tư, tình cảm cũng như những khó khăn của vợ cùng các con. Từ đó, anh đã tìm ra cách mang hạnh phúc gia đình trở lại.