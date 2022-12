Cậu út nhà tài phiệt kết thúc: Song Joong Ki trở về hiện tại, chuyện tình với Shin Hyun Been ra sao?

- Thực sự kết có thể không thoả mãn với người xem lắm nhưng cũng đủ hợp lí với độ dài 16 tập. Điểm trừ là loveline quá tệ, thiếu chiều sâu, xem khá là bực mình. Còn lại thì mình thấy phim thực sự hay, Song Joong Ki vẫn đỉnh, trừ mối quan hệ với nữ chính ra thì với tất cả nhân vật phụ khác đều để lại ấn tượng, đặc biệt là với ông nội. Kể mà biết khai thác bỏ love-scene để thêm nhiều khoảnh khắc giữa Do Joon với ông nội thì còn đỉnh của chóp nữa. Nói chung phim đáng xem nhé mọi người.

- Nữ chính thua xa cả chị Rachel. Chả hiểu vai trò "thần chết" kiểu gì mà có mỗi Do Joon chết còn vẫn để Soonyang sống.

- Tôi thấy không hợp lý tí nào luôn ấy, bị bắn vào đầu mà vẫn sống chỉ có nằm viện 1 tuần. Nếu tôi mà là biên kịch, tôi sẽ viết Jin Do Joon kiểu hôn mê 20 năm. Sau khi tỉnh dậy lấy lại tất cả và làm sáng tỏ cái chết của Huyn Woo và lo công việc cho em trai Huyn Woo. Chuyện tình yêu tuy nhạt nhưng vẫn có cái kết oke.

- Để Do Joon sống thì vẫn hay hơn là Hyun Woo sống. Tính ra Hyun Woo chỉ có đất diễn đúng 1 tập, còn lại tất cả mọi người vẫn nhớ Do Joon hơn. Do Joon tỉnh lại thì khối người run.

- Tập cuối diễn biến hơi nhanh. Hyun Woo sống lại là đúng nhưng tôi xem chả thoả mãn gì cả.