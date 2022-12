Gương mặt Song Joong Ki là hạt sạn lớn nhất hồi kết 'Cậu út nhà tài phiệt': 20 năm không hề già đi chưa đáng sợ bằng pha 'trùng mặt'

Song song với tin tức hẹn hò của Song Joong Ki thì hồi kết Cậu út nhà tài phiệt cũng đang là một từ khóa được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội hiện nay. Vốn là một bộ phim được đánh giá cao về kịch bản nhưng hồi kết của Cậu út nhà tài phiệt lại gây ra vô số tranh cãi. Ngoài nội dung khiến khán giả cảm thấy lấn cấn, mơ hồ về những chuyện đã xảy ra suốt 15 tập đầu thì còn một vấn đề nữa cũng gây tranh cãi không kém, đó là gương mặt của Song Joong Ki.

Ảnh: JTBC

Ở tập 16, Song Joong Ki xuất hiện với 2 phiên bản: Hyun Woo tuổi đôi mươi, còn là một công nhân với hoàn cảnh sống vô cùng khốn khó và Hyun Woo ngoài 40, vừa thoát chết, nay đứng ra để góp sức lật đổ hệ thống quyền lực nhà họ Jin.

Hai dấu mốc thời gian cách nhau khoảng 20 năm nhưng vẻ bề ngoài của Song Joong Ki gần như không hề thay đổi. Ngoài việc thay đổi cách ăn mặc và kiểu tóc ra thì tổ tạo hình có vẻ chẳng thèm hóa trang để giao diện của Song Joong Ki phù hợp với độ tuổi nhân vật.

Kết quả là khi đặt hai phiên bản của Hyun Woo ở cạnh nhau, người xem không hề thấy nhân vật này có gì thay đổi sau 20 năm làm việc vất vả, đã thế còn vừa tỉnh dậy sau 1 tuần hôn mê.

Hyun Woo năm 2004. Ảnh: JTBC

Và Hyun Woo khoảng 20 năm sau. Ảnh: JTBC

Thêm một vấn đề nữa là ở tập cuối, khán giả được thấy hình ảnh của Do Joon trên tấm bia tưởng niệm và ở dòng thời gian hiện tại (không phải khi Hyun Woo trọng sinh), nhân vật Do Joon vẫn do Song Joong Ki đảm nhận. Ngoại trừ việc Do Joon quá cố không đeo kính ra thì tạo hình của anh chẳng khác gì Hyun Woo tuổi 40. Nếu như vậy, tại sao không nhân vật nào thấy rằng Do Joon và Hyun Woo là một người? Phải chăng biên kịch đang thách đố khán giả, rằng người xem hãy tự tưởng tượng đi, để thấy rằng Hyun Woo và Do Joon là hai người khác nhau?!

Hình ảnh Do Joon trên tấm bia tưởng niệm. Ảnh: JTBC

Tổng hợp