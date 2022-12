Bất bình với tập cuối Cậu Út Nhà Tài Phiệt: Song Joong Ki hất đổ ý nghĩa cả phim, hồi kết làm cho có khiến rating không khá nổi

Cậu Út Nhà Tài Phiệt vừa khép lại sau một hành trình 16 tập gây bão tại nhiều quốc gia trên thế giới. Phim là cú bứt phá ngoạn mục của đài JTBC trong năm nay khi liên tục ghi nhận những kỷ lục về tỷ suất người xem. Thế nhưng ở hai tập cuối, rating có dấu hiệu chững lại, tăng không nhiều và cuối cùng là khép lại ở con số 26,9%. Vượt mốc rating 20% từ tập 13, phim từng được kỳ vọng sẽ xô đổ Thế Giới Hôn Nhân để làm nên kỷ lục mới của phim đài cáp xứ Hàn nhưng 28,37% có vẻ là con số quá khó để vượt qua.



Tập cuối khép lại khi Do Joon (Song Joong Ki) chết tức tưởi vì bị chính anh họ giết hại. Sau cái chết này, linh hồn trở lại với thân xác Hyun Woo (Song Joong Ki). Tập cuối là hành trình Hyun Woo "thức tỉnh" sau 20 năm sống chết cung phụng cho Soonyang, hợp tác với Min Young và Oh Se Hyun để lật đổ họ nhà Jin trong "phút mốt". Sau những cuộc đấu trí căng thẳng, lần này chỉ với một phiên tòa ngắn ngủi và đoạn ghi âm cách đây 20 năm, thời điểm Hyun Woo bị ép trở thành đồng phạm giết hại Do Joon, gia đình họ Jin đã bị lật đổ. Họ từ bỏ quyền kinh doanh, thừa kế và Hyun Woo ở dòng thời gian này, từ một kẻ tay trắng hoàn toàn có thể trở thành chủ nhân tương lai của Soonyang.

Hyun Woo đã trở về làm Hyun Woo (Nguồn ảnh: JTBC)

Cái kết "tua nhanh" những gì xảy ra với người nhà họ Jin khiến khán giả không thực sự thấy được việc họ phải trả giá cho những hành động trong quá khứ. Việc chủ tịch Jin, sau đó là Do Joon chết tức tưởi sau một quá trình nỗ lực cũng khiến người xem bất bình. Chưa kể, yếu tố trọng sinh và tất cả những gì đã xảy ra từ tập 2 đến tập 15 bỗng dưng hóa mơ hồ.



Khán giả không hiểu những điều xảy ra có thật sự là trọng sinh (Hyun Woo nhập hồn vào thân xác Do Joon) hay Hyun Woo chỉ trải nghiệm, quan sát cuộc đời Do Joon và trả giá cho việc chính mình đã "góp sức" khiến cậu út bị tông chết. Với chi tiết Hyun Woo chỉ hôn mê một tuần sau khi bị bắn vào đầu, phim dường như đang nghiêng về hướng anh ta chỉ song song trải nghiệm cuộc sống của Do Joon. Và những quyết định kinh doanh, việc trở thành cổ đông lớn nhất của C&T Soonyang vẫn là do cậu út tự tay làm nên, không có sự tác động của Hyun Woo. Nhưng nếu như vậy, việc cậu út biết trước tương lai và quan tâm tới gia đình Hyun Woo lại trở nên vô lý và đầy mâu thuẫn. Sau tất cả, những sự mâu thuẫn và ký ức 17 năm gắn bó với Do Joon chỉ là bước đệm để Hyun Woo suy ngẫm lại cuộc đời và đứng ra làm chứng, chứng minh Sung Joon là người giết hại Do Joon.

Lịch sử không thể thay đổi là điều mà sau cùng khán giả Cậu Út Nhà Tài Phiệt đã đúc rút ra thế nhưng đại đa số người xem vẫn không thể chấp nhận nổi cái kết này. Đó là chưa kể đến chuyện Hyun Woo bị bắn vào đầu, rơi xuống biển nhưng lại bình phục hoàn toàn sau 1 tuần còn Do Joon bị xe tông, vẫn đủ tỉnh táo để xem người hại mình là ai lại chết thảm cũng rất vô lý, phản khoa học.

Sau khi tập cuối lên sóng, khán giả vô cùng bất bình và để lại hàng loạt bình luận hoài nghi về những gì đã xảy ra trong 16 tập phim. Mục đích của biên kịch thực sự là gì, tại sao lại sửa đổi kết thúc so với nguyên tác, những điều xảy ra suốt từ tập 2 đến tập 15 là ký ức của ai,... và quá nhiều câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ.

Một số bình luận của khán giả sau tập cuối: